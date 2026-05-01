Manifestul politic al Palantir, care promoveaza ideea unor alianțe strânse între stat, armată și companiile tech, stârnește controverse: „Trebuie să rezistăm tentației unui pluralism gol și lipsit de conținut”

Compania americană Palantir Technologies a publicat pe platforma X un manifest în 22 de puncte care depășește cadrul obișnuit al comunicărilor corporative, generând reacții în mediile politice și tehnologice, potrivit DW.

Documentul reprezintă un rezumat al ideilor din cartea „The Technological Republic”, semnată de directorul executiv al companiei, Alex Karp. În lucrare, acesta susține că Silicon Valley și-a pierdut direcția și propune o repoziționare a sectorului tehnologic în raport cu statul și securitatea globală.

Manifestul abordează teme de geopolitică, securitate și rolul tehnologiei. Potrivit textului, „era atomică se apropie de sfârșit”, iar descurajarea globală ar urma să fie realizată în viitor prin sisteme bazate pe inteligență artificială, nu prin arme nucleare. Compania afirmă că dezvoltarea armelor bazate pe inteligență artificială este inevitabilă, problema fiind cine le va construi și în ce scop.

Because we get asked a lot.



The Technological Republic, in brief.



1. Silicon Valley owes a moral debt to the country that made its rise possible. The engineering elite of Silicon Valley has an affirmative obligation to participate in the defense of the nation.



2. We must rebel… — Palantir (@PalantirTech) April 18, 2026

Totodată, Palantir susține necesitatea consolidării „puterii dure” susținute de software, afirmând că limitele „puterii soft” au devenit evidente. Manifestul menționează și rolul Statelor Unite în menținerea unei perioade îndelungate de pace la nivel global.

În plan politic, documentul conține referiri la arhitectura de securitate postbelică. Se afirmă că „neutralizarea postbelică a Germaniei și Japoniei trebuie anulată”, argumentând că Europa, slab înarmată, suportă consecințele dezarmării Germaniei după cel de-al Doilea Război Mondial și că în Asia ar putea apărea un dezechilibru de putere dacă Japonia își menține orientarea pacifistă.

Manifestul abordează și relația dintre societate și politică. Palantir susține că în prezent este „interzis” să se discute despre performanțele diferitelor culturi și avertizează asupra riscului unui „pluralism gol”. În același timp, documentul afirmă că „psihologizarea politicii moderne” poate conduce la așteptări nerealiste din partea cetățenilor.

În ceea ce privește rolul sectorului tehnologic, compania afirmă că Silicon Valley are „o datorie morală” față de Statele Unite și pledează pentru o orientare a industriei către creștere economică și securitate. De asemenea, Palantir susține implicarea companiilor tehnologice în combaterea criminalității violente.

Publicarea manifestului a atras reacții din partea unor figuri publice

Economistul Yanis Varoufakis a criticat mesajul, iar politologul Cas Mudde l-a descris drept o viziune asupra unei lumi dominate de un stat autoritar susținut de companii de supraveghere. La rândul său, Eliot Higgins, fondatorul Bellingcat, a comentat ironic asupra inițiativei.

Compania Palantir a fost cofondată de Peter Thiel și dezvoltă software de analiză a datelor utilizat de guverne și organizații. Printre produsele sale se numără platforme destinate sprijinirii deciziilor în timp real, inclusiv în domeniul securității.

Tehnologiile Palantir sunt utilizate de agenții guvernamentale din Statele Unite și Europa. Platforma Foundry a fost folosită pentru monitorizarea răspândirii COVID-19, iar aplicația Gotham este utilizată de agenții de securitate pentru analizarea datelor provenite din surse multiple. În Statele Unite, clienții includ agenții precum CIA și ICE, iar în Europa, mai multe structuri de securitate și poliție folosesc soluții adaptate ale companiei.

În Germania, autoritățile analizează introducerea unei legislații care ar permite analizarea volumelor mari de date publice, inclusiv imagini și înregistrări audio din rețele sociale, în vederea creării de profiluri biometrice. Astfel de măsuri ar putea facilita utilizarea aplicațiilor dezvoltate de Palantir sau de companii concurente în investigații.

