Președinția lucrează la un raport despre problemele din Justiției; premierul recunoaște că ministrul Predoiu are și el o răspundere; manifestații pentru independența magistraților

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că a văzut integral documentarul Recorder despre justiţie şi anunță că are deja în pregătire un raport referitor la starea justiției și a luptei anticorupție. Şeful statului arată că fără o asumare din interiorul profesiei.

Reamintim că șeful statului declara luna trecută că așteaptă încheierea subiectului pensiilor magistraților, care se află la CCR, pentru a aborda problema esențială, cea a situației din justiție.

Ce spune președintele Dan:

”Nu vreau să scuz în vreun fel politicul. Faptul că lupta anticorupţie s-a redus dramatic are influenţă politică. Numirile procurorilor-şefi au fost politice. Societatea vorbeşte de mult de probleme în justiţie fără să vedem, la nivelul Ministerului Justiţiei, voinţă de a intra cu adevărat în ele”, arată preşedintele Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook.

”Cazurile prezentate trebuie investigate şi trebuie investigată mai ales recurenţa acestor cazuri. Iar persoanele vinovate trebuie pedepsite, însă tot de sistemul de justiţie, şi pe bază de probe. Pentru că materialul Recorder prezintă şi fapte, care sunt clare, dar şi opinii, care trebuie probate. Cine strânge probele şi cine face sesizările? De ce nu avem încă un raport din interiorul sistemului de justiţie, deşi se vorbeşte de lucrurile astea de mult timp? Câte sesizări s-au făcut din interiorul sistemului de justiţie pe faptele de care vorbim? Câte acţiuni în justiţie s-au făcut pe faptele de care vorbim? De ce sunt doar trei magistraţi în activitate care au acceptat să vorbească deschis cu reporterii? De ce nu a contracandidat-o nimeni pe Lia Savonea la conducerea Înaltei Curţi?”

”Discutăm cu magistraţi. Îi invit pe toţi magistraţii să îmi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină şi îi asigur că voi citi personal ce îmi transmit. Dar trebuie şi o asumare în interiorul profesiei. Sunt convins că marea majoritate a magistraţilor sunt oameni serioşi, de bună-credinţă. E responsabilitatea lor, dincolo de dosarele curente, să se implice în rezolvarea problemelor profesiei lor. Şi îi asigur, la rândul meu, de implicare şi bună-credinţă pentru a aduce justiţia acolo unde şi-o doresc românii”.

Rethink România îi cere președintelui Nicușor Dan o poziție publică legată de corupția din justiție

Organizația Rethink România i-a cerut miercuri președintelui Nicușor Dan să iasă cu o poziție publică legată de corupția din justiție după ce Recorder a publicat un documentar în care mai mulți magistrați îi critică dur pe șefii sistemului – Lia Savonea, Marius Voineag și Alex Florența.

”Încrederea în justiție este fundamentală pentru o societate democratică. Fără un sistem judiciar independent, transparent și responsabil în fața legii, nici statul, nici economia, nici comunitățile nu pot funcționa sănătos. Documentarul realizat de Recorder, care scoate la iveală mărturii despre potențiale influențe politice și instituționale asupra actului de justiție, despre modul în care sunt gestionate marile dosare de corupție, despre rețele informale de putere și despre absența unor mecanisme reale de tragere la răspundere, ridică întrebări foarte serioase pentru societatea românească”, mai arată comunicatul citat.

Protest la sediul CSM, se cere demisia Liei Savonea; s-a scandat ”Nicuşoare nu mai sta, apără justiţia”

Câteva sute de persoane s-au strâns, miercuri seară, în faţa CSM pentru a cere independenţa justiţiei şi demisia președintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea. De asemenea, a fost scandat numele preşedintelui Niculor Dan, căruia i se cere intervenţia.

S-a scandat: ”Nicuşoare nu mai sta, apără justiţia”, ”Justiţie nu corupţie”, ”Infractorilor repet, România-i stat de drept”, ”Noi vrem dreptate, nu imunitate” sunt doar câteva dintre scandările participanţilor.

”Treaba noastră este să ne revoltăm, treaba ta, Nicuşor Dan este să numeşti şefi oneşti de parchete, să ceri revocarea din funcţie a Liei Savonea, pe care tot tu ai numit-o, deşi procesul său de numire a fost ilegal, să ceri demisia lui Voineag, Predoiu, Radu Marinescu ş.a.m.d., nu să priveşti cu atenţie şi îngrijorare ca antecesorul tău”, este mesajul pe care l-au transmis reprezentanţii comunităţii Corupţia ucide.

Lia Savonea: Campanie de de deligitimare a unor lideri ai justiției

Şefa ICCJ, Lia Savonea, a transmis că ”ne aflăm, din păcate, în faţa unei campanii persistente de delegitimare a unor lideri ai justiţiei, construită pe declaraţii anonime şi pe acuzaţii prezentate ca adevăruri, fără a fi susţinute de fapte verificate”, dar că ”situaţia sistemului judiciar este serioasă şi nu poate fi ignorată”.

Premierul Bolojan va analiza cu consilierii problemele semnalate

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, la B1 TV, că nu a văzut documentarul, dar a înţeles că ”arată probleme sistemice în zona de justiţie”.

”Văd emoţia care a fost creată. Ceea ce putem să facem este să verific, împreună cu consilierii mei personali, cu echipa de la MJ care sunt problemele semnalate, să avem un dialog cu reprezentanţii magistraţilor, în aşa fel încât, dacă aceste probleme există, sunt confirmate, aşa cum înţeleg că sunt descrise în acest reportaj, atunci, inevitabil, trebuie aduse nişte corecţii, ceea ce înseamnă proiectele legislative care să corecteze lucrurile care nu funcţionează”, a declarat premieurl Ilie Bolojan.

Aflat la podcastul Friendly Fire și întrebat dacă actualul ministru de Interne, Cătălin Predoiu, ar trebui să răspundă pentru ultimele modificări făcute pe legile justiției în 2022, când el era ministrul de resort, Ilie Bolojan a răspuns: „Domnul Predoiu, fiind ministrul Justiției o perioadă de timp, în mod evident are o răspundere față de ce s-a întâmplat în acești ani”.

Asociația Forumul Judecătorilor a transmis miercuri că modificările din 2022 au permis degradarea unor mecanisme din justiție.

USR cere demiterea şefului DNA

Preşedintele USR, Dominic Fritz, îi cere ministrului Justiţiei să-l demită pe şeful DNA, Marius Voineag, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder, solicitând, totodată, ca Ministerul Justiţiei să facă „urgent” un audit „independent„ pe repartizarea aleatorie a dosarelor Justiţiei.

„Revolta născută de documentarul Recorder trebuie să ajungă în Parlament şi să dărâme sistemul piramidal de control al magistraţilor şi al dosarelor. Toate promovările în justiţie trebuie făcute prin concurs, nu prin pilăreală ca acum. Competenţa pe corupţie în justiţie înapoi la DNA!”, explică liderul USR.

„Revolta născută de documentarul Recorder trebuie să ajungă în Parlament şi să dărâme sistemul piramidal de control al magistraţilor şi al dosarelor. Cauza e politică şi rezolvarea nu poate fi decât politică. Miza este rescrierea legilor justiţiei. Legile în vigoare sunt rezultatul unui târg murdar între politicieni şi nişte oameni obedienţi din Justiţie, un aranjament profund imoral şi antidemocratic”, afirmă Dominic Fritz într-o postare pe pagina sa de Facebook.

****