„Manifestul HIV de la București” – 10 puncte cheie de acțiune pentru politici publice in domeniu. Statistica infecțiilor cu HIV

Peste 40 de instituții și organizații, precum și reprezentanți ai corpului medical, ai Parlamentului României, jurnaliști, persoane care trăiesc cu HIV și activiști au semnat, joi, pe panoul „Manifestul HIV de la București”, un apel public cuprinzând 10 puncte cheie de acțiune pentru politicile publice in domeniu.

Apelul a fost lansat joi, în cadrul evenimentului – dezbatere „Situația programelor de prevenire, diagnostic și tratament HIV în România”, organizat în contextul Zilei Mondiale SIDA, marcată în fiecare an, la nivel mondial, la 1 Decembrie.

Organizatorii sunt Federația UNOPA, în parteneriat cu Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.Dr. Matei Balș”, HIV Outcomes Romania, Centrul Român HIV/SIDA, Academia Europeană de HIV/SIDA si Institutul de Antropologie Francisc I. Rainer al Academiei Romane.

Evenimentul a adus în atenția românilor problematica luptei cu infecția HIV, în special nevoia de creștere a eforturilor în direcția implementării activitaților legate de prevenirea infectării cu HIV, de educare a tinerilor în direcția adoptării unor comportamente fără risc de infectare, în direcția asigurării unor servicii de testare HIV mult mai prietenoase și apropiate de comunitate, precum și o diagnosticare timpurie urmată de intrarea imediată pe tratament.

Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale au adus în discuție lipsa de finanțare din partea Guvernului pentru implementarea Strategiei Naționale HIV, în contextul în care numarul de cazuri de infecție HIV este în creștere.

Statistica infecțiilor cu HIV în România

Conform datelor furnizate de Compartimentul pentru Monitorizarea și Evaluarea Infecției HIV/SIDA în România (www.cnlas.ro), la 30 septembrie 2025:

erau în viață 19.108 persoane infectate HIV

în anul 2025 au fost diagnosticate 406 cazuri noi de infecție HIV în România.

Căile de transmitere frecvente în cazul persoanelor diagnosticate în 2024 sunt:

sex neprotejat (heterosexual) – 54,95 %

sex neprotejat între persoane de același sex – 33,66%

consum de droguri injectabile – 7,42%.

Studiu referitor la percepția HIV și la nevoile persoanelor cu HIV

Cub această ocazie au fost prezentate și de UNOPA (Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA) a prezentat joi rezultatele studiului “Nevoile socio-medicale ale persoanelor care trăiesc cu HIV din România”, realizat în colaborare cu Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române.

Principalele constatări ale cercetării – există discriminare în sistemul medical din cauza HIV, cu precădere în alte specialități decât infecțioase:

persoanele care trăiesc cu HIV resimt nevoia sprijinului din partea comunității, au dificultăți în a discuta cu alte persoane despre faptul ca trăiesc cu HIV

peste 80% dintre respondenți percep infecția HIV ca pe o afecțiuni cronică, controlabilă prin tratament

peste 80% afirmă că există discriminare și stigmatizare față de persoanele care trăiesc cu HIV în comunitatea lor

peste 67% doresc ca tratamentul antiretroviral sa fie eliberat in cadrul spitalelor, nu in farmaciile cu circuit deschis

peste 90% dinpre persoanele care trăiesc cu HIV ar prefera să primească tratamentul pe o perioada de minim 3 luni

peste 84% dintre ei au ultima încărcătură virală nedetectabilă

peste 80% sunt multumiți de calitatea serviciilor in spitalele de boli infecțioase

78% dintre respondenti spun că există discriminare în sistemul medical din cauza HIV, cu precădere în alte specialități decât infecțioase.

Profesorul Streinu Cercel: România are posibilitatea de a demonstra lumii întregi că se poate opri transmiterea acestui virus

„România are tot ce trebuie la îndemână în aşa fel încât să pună capăt acestei pandemii care a mai rămas, cea de HIV (…) Mi-aş dori ca şi la nivelul UE să se ia măsuri cât se poate de clare pentru trecerea la testare pe scară largă pentru HIV şi hepatită. Cred că România are posibilitatea să demonstreze lumii întregi că, dacă are o politică coerentă şi convergentă în acest domeniu, se pot limita foarte multe problemele legate de infecţia cu HIV şi, de ce nu, chiar oprirea transmiterii acestui virus”, a declarat profesorul Adrian Streinu Cercel, președintele Comisiei de Sănătate din Senatul României.

Profesorul Alexandru Rafila: Cea mai bună prevenție este asigurarea tratamentului

„Viaţa pacienţilor depinde de investigaţii şi de tratament. Discutăm de două mari epidemii globale care au fost în zona bolilor cu transmitere şi sexuală: acum 500 de ani, sifilisul, ulterior a fost pandemia HIV şi toată lumea a discutat despre prevenţie. Cea mai bună cale spre prevenţie este asigurarea tratamentului, în primul rând, pentru pacienţi (…) dacă pacienţii cu HIV nu au tratament la timp, riscurile legate de transmiterea bolii cresc. (…) Nu am mai sesizat situaţii în care discriminarea este prezentă şi avem o datorie, noi, corpul medical, să asigurăm servicii medicale identice oamenilor indiferent de patologiile lor preexistente”, a declarat profesorul Alexandru Rafila.

Adrian Marinescu, Managerul Institutului Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș: România este un exemplu bun pentru multe ţări din Europa

„România este un exemplu bun pentru multe ţări din Europa, poate cu pretenţii mai mari decât noi. (…) faptul că reuşim o finanţare de 100 de milioane de euro doar pentru tratament şi că în fiecare an suma creşte cu 10%, eu cred că sunt nişte paşi importanţi”. Acesta a completat: „aproximativ 90% dintre românii care sunt infectaţi cu HIV primesc tratament de ultimă generaţie, care constă într-o singură pastilă, iar cei mai mulţi dintre pacienţi au monitorizările făcute corect, situaţiile în care aceştia nu sunt monitorizaţi conform protocoalelor fiind rare (…). Cred că realitatea este că avem aproximativ 900, poate o mie de pacienţi nou diagnosticaţi. Din păcate, testarea nu este acolo unde ne-am dori şi nu ţine doar de autorităţi, ţine de fiecare medic în parte, care poate uneori nu face testarea aşa cum ne-am dori, legat de decese, ele sunt mai puţine, pentru că raportarea nu e pe măsură” (…) în continuare, sunt români care evită să declare faptul că sunt infectaţi, tocmai din cauza prejudecăţilor”, a declarat Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș.

Iulian Petre, director executiv UNOPA: Este nevoie de testarea extinsă, pentru diagnosticarea timpurie

”E nevoie de mobilizare la nivel national, în direția prevenirii noilor cazuri de infecție HIV. Putem face asta în mai multe moduri: intervenim cu profilaxie preexpunere în rândul celor aflați la mare risc de infectare, asigurăm totodată acces la profilaxie postexpunere pentru cei care au avut un contact cu risc de infectare HIV. Totodată trebuie să testăm extins pentru HIV, astfel încât să diagnosticăm timpuriu și să-i tratăm pe cei infectați cat mai repede si astfel să prevenim noi cazuri. Tot în sfera prevenirii intră și asigurarea unui tratament continuu și de calitate pentru cei care trăiesc cu HIV, știut fiind faptul ca așa virusul ajunge nedetectabil în sângele lor și nu-l mai pot transmite pe cale sexuală. România trebuie să prioritizeze finanțarea intervențiilor în lupta cu HIV, pentru ca HIV nu a dispărut, iar dacă ne facem că nu mai e o problem, ne va arăta în anii viitor că este o problem si că dacă nu am intervenit in prevenirea lui, țara va cheltui mult mai mult pe tratament”, a declarat Iulian Petre, director executiv UNOPA.

