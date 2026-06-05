Mandate expirate și posturi neocupate: Guvernul a identificat probleme în conducerea a 33 de companii de stat

Un număr de 33 de întreprinderi publice centrale se află în risc ridicat de guvernanță, iar 20 dintre acestea prezintă risc imediat, ca urmare a expirării mandatelor provizorii ale administratorilor și a existenței unor posturi vacante în consiliile de administrație, potrivit unei note de informare întocmite de Secretariatul General al Guvernului și de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), discutată vineri în ședința de Guvern.

„Guvernul a luat act de nota de informare privind situația întreprinderilor publice încadrate în categoria celor cu risc ridicat de guvernanță, în contextul expirării termenelor de prelungire a mandatelor provizorii ale administratorilor și directorilor din cadrul întreprinderilor publice, respectiv data de 31 martie 2026 pentru administratori și data de 31 mai 2026 pentru directori, în cazul întreprinderilor publice aflate în proceduri de selecție nefinalizate”, a transmis executivul.

Astfel, potrivit notei, la data de 29 mai 2026, în cele 33 de întreprinderi publice identificate ca având risc ridicat de guvernanță existau 45 de posturi de administrator vacante și 20 de mandate provizorii deja expirate. Alte 2 mandate urmau să expire în iunie 2026, 5 în iulie, 17 în august, iar 32 după luna august 2026.

Defalcate pe nivel de urgență, cele 33 de întreprinderi se împart astfel: 20 prezintă risc imediat — consiliul de administrație fiind deja afectat fie prin mandate expirate, fie prin posturi vacante —, 3 prezintă risc potențial, cu mandate ce expiră în iulie–august 2026, iar 9 au mandate ce expiră după august 2026. Pentru o întreprindere, datele sunt în curs de corelare.

La nivel central se aflau în derulare, la aceeași dată, 65 de proceduri de selecție a membrilor consiliilor de administrație rămase nefinalizate după termenul de 31 martie 2026. Niciuna dintre aceste proceduri nu avea termen de finalizare anterior datei de 31 mai 2026.

Nota de informare identifică, separat, 50 de întreprinderi publice în care există posturi de director sau director general cu mandat provizoriu expirat ori în curs de expirare. Dintre acestea, 39 au post de director general, 26 au și consiliul de administrație în situație de risc, iar 24 dispun de un consiliu funcțional. La mai 2026 erau expirate 18 mandate de director; alte 16 urmau să expire în perioada iunie–august 2026, iar 28 după luna august. Existau, de asemenea, 15 posturi vacante de director.

Întreprinderile vizate

Cele 33 de întreprinderi cu risc ridicat de guvernanță se află în coordonarea a 10 autorități publice tutelare. Cea mai mare concentrare a riscului se înregistrează la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, cu 16 întreprinderi, urmat de Ministerul Finanțelor cu 4 și Ministerul Energiei cu 3. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale au câte 2 întreprinderi fiecare. Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului are, de asemenea, 2 întreprinderi în această situație. Câte o întreprindere se află în coordonarea Agenției Domeniile Statului, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Serviciului Român de Informații.

Printre cele 33 de întreprinderi cu risc ridicat de guvernanță din coordonarea Ministerului Economiei se numără: Telegondola-Mamaia S.R.L., Conversmin S.A., Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., Societatea Națională de Radiocomunicații S.A., Romfilatelia S.A., Iprochim S.A., Uzina Mecanică Moreni S.A., Uzina Mecanică Plopeni S.A., Arsenal Reșița S.A., Metrom S.A., Societatea Națională a Sării S.A., UM Orăștie S.A., CN Plafar S.A., Societatea Institutul de Cercetare în Transporturi Incertrans S.A., ICEM S.A. și Șantier Naval 2 Mai S.A.

Din portofoliul Ministerului Finanțelor fac parte Fondul Român de Contragarantare S.A., Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A., Compania de Asigurări-Reasigurări Exim Romania Care-Romania S.A. și FNGCIMM S.A. Ministerul Energiei are în această categorie Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice S.R.L., Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. și Minprest Serv S.A.

Ministerul Transporturilor răspunde de Carpatica Feroviar S.A. și Regia Autonomă Administrația Canalului Navigabil Bega Timiș. Sub tutela Ministerului Muncii se află BTT S.A. și BTT Perla Costineștiului S.A., iar Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului gestionează Societatea de Strategie pentru Piața de Gros S.R.L. și Active Conexe S.A. Cele patru autorități cu câte o singură întreprindere în această situație sunt: Agenția Domeniile Statului — Agroprodcom Odorheiul Secuiesc S.A., Ministerul Apărării Naționale — RO-ArmySecurity S.A., Ministerul Agriculturii — Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea S.A. și SRI — Rasirom R.A.

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