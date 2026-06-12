Claudiu Manda este convins că Eugen Tomac va obține votul pentru învestitură: „Sunt încrezător că măsurile propuse de PSD vor reprezenta priorități”

Claudiu Manda, secretar general al PSD, și-a exprimat vineri încrederea că „România va avea în curând un nou guvern care va pune oamenii pe primul loc” și că măsurile PSD pentru persoanele cu venituri mici vor fi acceptate și aplicate de viitorul executiv. Declarația a fost făcută cu referire la guvernul tehnocrat Eugen Tomac.

„Venim după o perioadă în care încăpățânarea domnului Bolojan a produs recesiune economică, inflație, scăderea puterii de cumpărare, reducerea consumului, falimente și pierderea locurilor de muncă. România are nevoie mai mult ca oricând de decizii responsabile și de o guvernare orientată către nevoile reale ale cetățenilor. Dar avem o veste bună: era domnului Bolojan se încheie”, a spus Claudiu Manda, la conferința Organizației Femeilor Social Democrate din Dolj, .

În opinia sa, guvernul Tomac va trece: „Şi eu cred că este un lucru bun că România va avea în curând un nou guvern care va pune oamenii pe primul loc. Sunt încrezător că măsurile propuse de PSD pentru sprijinirea categoriilor cu venituri mici și a clasei de mijloc, pentru reducerea presiunii fiscale, creșterea puterii de cumpărare și susținerea investițiilor vor reprezenta priorități ale viitorului program de guvernare. România are nevoie de politici care să sprijine oamenii, investițiile și economia, nu de experimente care îi sărăcesc”.

PSD nu a votat încă decizia privind votul pe care-l va da executivului propus de Eugen Tomac.

Singurul partid care a hotărât deja este PNL, care nu susține propunerea președintelui Nicușor Dan.

USR urmează să stabilească vineri cum va vota în Parlament, dar mai mulți lideri au declarat deja că nu există șanse pentru susținerea unui Cabinet Tomac.

Într-un mesaj transmis PNL, premierul desemnat a sugerat că are voturile PSD

Premierul desemnat, Eugen Tomac, le-a transmis liberalilor, după decizia acestora de a nu vota guvernul său, un mesaj în care le cere să renunțe la demagogie.

El începe prin a spune că a înţeles mesajul PNL şi îl respectă, adăugând că PNL a hotărât să meargă în opoziţie și amintind că şi guvernul demis a fost votat de Parlament cu voturile PSD. „Nu avem nevoie de lecţii de la nimeni. Sunt decis să merg mai departe şi sunt chiar foarte optimist”, mai spune Tomac.

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