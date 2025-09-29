Managerul Spitalului de copii din Iași, demis, după moartea a 7 bebeluși infectați cu o bacterie; rămâne în echipa de conducere a unității

Cătălina Ionescu (foto), managerul Spitalului de Copii Sfânta Maria din Iași, unde șase copii au murit după ce au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens multi-sensibilă, a fost demisă din funcție, luni. Ea rămâne însă în echipa de conducere a unității, revenind pe postul de director medical al Spitalului.

Un alt șaptelea bebeluș infectat cu respectiva bacterie la Spitalul de Copii din Iași a decedat la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti, unde a fost transferat în stare critică la sfârșitul săptămânii trecute.

”Propunerea pentru managerul Spitalului de Copii este medicul primar Radu Constantin Luca, un medic cu experienţă în cadrul spitalului. Este angajat din 2014 în acest spital. Sunt convins că va reuşi să facă faţă provocărilor şi să asigure bunul mers din punct de vedere administrativ al spitalului”, a anunțat președintele Consiliul Județean Iași, Costel Alexe.

Întrebat dacă vor fi schimbaţi şi directorul medical, dar şi şeful secţiei ATI, Alexe a răspuns: ”Până nu vor apărea concluziile nu vreau să mă pronunţ nici pe partea medicală, nici pe cea administrativă”.

Reamintim că unitatea se află în subordinea CJ Iași.

Conducerea Spitalului a raportat cu întârziere infecțiile și problema apărută, atât către Direcția de Sănătate Județeană Iași, cât și către Ministerul Sănătății, nerespectând procedurile prevăzute pentru astfel de situații.

Despre decesele din Secția de Terapie Intensivă s-a aflat la minister abia când presa locală a publicat materiale referitoare la drama din Iași.

Printre cauzele decesului bebelușului transferate la Grigore Alexandrescu – „infecţie asociată asistenţei medicale în altă unitate spitalicească”

Reprezentanţii Spitalului Grigore Alexandrescu au precizat, într-un comunicat, că bebelușul transferat la ei a decedat – o fettiţă în vârstă de 3 luni, cu malformaţie de esofag: Atrezie de esofag tip III – multiplu operată, internată în pe data de 13.09.2025, în secţia ATI a unităţii sanitare.

”Încă de la internare, copilul prezenta stare generală extrem de gravă, cu tablou clinic şi paraclinic de disfuncţie multiplă de organe. Rezultatele secreening-ului microbian la admisie au evidenţiat: hemocultură (sânge): SERRATIA MARCESCENS multi-sensibilă; plagă şi urocultură: Candida guilliermondii”, conform comunicatului.

Diagnosticele de deces sunt: stop cardiac prin asistolă sub suport ventilator, disfuncţie multiplă de organe (cardiocirculatore, respiratorie, hepatică, renală, hematologică şi metabolică), atrezie esofagiană tip III multiplu operată, infecţie asociată asistenţei medicale în altă unitate spitalicească.

Ministrul Sănătății – Problema ține de penal, nu discutăm de o lipsă a infrastructurii sau resurselor materiale

La sfârșitul săptămânii trecute, autoritățile au aplicat amenzi de câte 10.000 de lei pentru epidemiologul spitalului şi pentru un medic de la ATI, iar unitatea medicală a fost sancționată cu 50.000 de lei.

Schimbarea managerului a avut loc la solicitarea ministrului Sănătăţii Alexandru Rogobete, care a cerut și demiterea conducerii Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică, întrucât decesele copiilor țin de sfera penală și nu s-au produs pentru că unitatea nu ar fi dispus de resurse materiale.

Spitalul are dotări de ultimă generaţie, pe care nu le-a văzut în alte spitale, iar verificările au arătat că nu există probleme în asigurarea materialelor sanitare şi a medicamentelor necesare desfăşurării activităţii medicale.

”Nu discutăm de o lipsă a infrastructurii, nici de o lipsă a resurselor materiale. (…) Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, de o lipsă de reacţie atât din partea DSP cât şi din partea spitalului. În momentul în care au fost identificate cele trei cazuri infectate cu acest germene patogen s-a reacţionat mult prea târziu, la distanţă de o săptămână şi aproape 10 nu am identificat, împreună cu echipa mea cum şi în ce mod au fost aplicate protocoalele pentru limitarea acestor infecţii, motiv pentru care solicit schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare şi domnul preşedinte (al CJ Iaşi – n.r.) am avut o discuţie cu dânsul vizavi de acest lucru, iar eu voi demite fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie conducerea DSP din judeţul Iaşi”, a anunţat ministrul.

Alexandru Rogobete a explicat că în acest caz există ”indicii din zona penalului”. ”Un haos mai mare administrativ şi procedural”, a mai declarat ministrulnu a văzut de mult într-un spital.

În timpul vizitei făcute la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, el a constatat că unele dintre angajatele din ATI poartă bijuterii sau unghii false, deşi protocoalele interzicîn mod categoric acest lucru în cazul acestor angajaţi.

