Managerul Spitalului Caransebeș, reținut – ar fi luat 250.000 lei pentru atribuirea ilegală a unui contract de lucrări de 900.000 lei

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Timişoara au dispus vineri reţinerea pentru 24 de ore a suspectului Singh Bhupinder (foto), managerul Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş, pentru că a luat o mită de 250.000 lei, anunță un comunicat DNA.

De asemenea, anchetatorii au decis efectuarea în continuare a urmăririi penale şi faţă de suspectul D.I., administrator al unei societăţi comerciale, pentru dare de mită.

”La data de 4 mai 2025, suspectul Singh Bhupinder, în calitate de manager al Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş, ar fi acceptat promisiunea, direct şi pentru sine, de la suspectul D.I., administrator al unei societăţi comerciale, de a primi suma de 250.000 de lei, în legătură cu îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, şi anume atribuirea preferenţială, prin achiziţie directă, a unui contract de achiziţie publică cu societatea menţionată anterior constând în lucrări de reparaţii la etajul şase al Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş, în valoare de 900.400 lei, fără TVA”, a arătat DNA.

Suspectului Singh Bhupinder i s-a adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile.

În acest dosar, procurorii au efectuat joi seara percheziții la Caransebeş, cât şi în localitatea Armeniş din judeţul Caraş- Severin, la Spitalul Municipal Caransebeş, la sedii de firmă şi la locuinţele suspecţilor.

Anchetatorii au găsit la domiciliul suspectului Singh Bhupinder următoarele sume de bani care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor: 28.890 euro, 96.200 euro, 2.541 dolari, 340 lire, 500 franci şi 5.000 forinţi.

Dr. Singh Bhupinder, managerul Spitalului Municipal de Urgență din Caransebeș, a fost numit consilier onorific al lui Alexandru Rogobete în 2023, pe vremea când actualul ministru era doar de secretar de stat în Ministerul Sănătății.

Numirea a fost oficializată printr-un ordin emis de ministrul Alexandru Rafila în noiembrie 2023. „Mă bazez mult pe perspectiva lui, mă bazez mult pe viziunea acestuia în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor de asistență medicală în Caransebeș și județul Caraș- Severin”, spunea atunci Alexandru Robobete.

