O mare companie japoneză își mută parte din producția din China în România, din cauza tarifelor SUA

Compania japoneză Makita, cu afaceri de 630 de milioane de euro în România, își va reduce producția de scule electrice destinate pieței americane în fabricile sale din China, din cauza tarifelor impuse de SUA, și va muta o parte din producție în Thailanda și România, scrie Nikkei Asia.

Aproximativ 60% din produsele Makita destinate SUA sunt fabricate în China, unde compania deține o uzină. Totuși, producătorul japonez intenționează să-și reducă expunerea, având în vedere posibilitatea unor noi majorări ale tarifelor americane.

Produsele care anterior erau destinate Europei și Asiei și erau fabricate în România și Thailanda vor fi redirecționate către piața americană, în funcție de cerere, arată Nikkei. În prezent, uzinele din România și Thailanda reprezintă fiecare mai puțin de 10% din exporturile Makita către SUA, dar aceste ponderi vor ajunge la aproximativ 30% fiecare până în martie 2026.

Surplusul de producție din fabrica din China va fi redirecționat către piețele europeană și asiatică. Ponderea Chinei în livrările către SUA va scădea la circa 20%, de la nivelul actual de 60%.

Nikkei: Reconfigurarea nu va necesita investiții semnificative

Importurile americane din România sunt taxate cu un tarif minim de 15%, iar cele din Thailanda cu 19%. Makita consideră că exporturile din aceste două țări ar putea genera economii — chiar și luând în calcul costurile mai mari de transport — în cazul în care produsele din China ar fi supuse unui tarif de 30%.

Compania japoneză a precizat că extinderea producției în SUA este dificilă, parțial din cauza nivelului ridicat al salariilor.

Această reconfigurare a producției nu va necesita investiții semnificative de capital, deoarece facilitățile Makita — prezente în opt țări — folosesc în mare măsură echipamente comune, mai arată Nikkei.

Makita își extinde, de asemenea, oferta de unelte fără fir, care reprezintă aproximativ jumătate din gama sa de produse. Acestea sunt mai ușor de adaptat în producție decât modelele cu fir, care necesită modificări în funcție de tensiunea electrică.

De notat că firma a preconizat o deteriorare a relațiilor dintre Washington și Beijing. Din acest motiv și-a mărit importurile din China înainte de toamna anului 2024. Drept urmare, stocurile sale din America de Nord au crescut la echivalentul a 10,9 luni de vânzări, în martie 2025.

