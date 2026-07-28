Majoritatea locurilor de muncă asociate AI din Europa sunt în afara sectorului tehnologic

Majoritatea locurilor de muncă ale căror denumiri includ referințe la inteligența artificială sunt, în prezent, în afara ocupațiilor tehnologice în patru dintre cele cinci mari economii europene analizate de Euronews.

Potrivit Euronews, utilizarea inteligenței artificiale a început să fie asociată în principal cu joburile din software și domeniul datelor, dar s-a extins ulterior către vânzări, resurse umane, servicii juridice, relații cu clienții și roluri administrative.

În Germania, 59% dintre titulaturile de joburi asociate AI sunt în afara ocupațiilor tehnologice, în timp ce în Țările de Jos ponderea este de 58%. În Franța și Marea Britanie, 54% dintre aceste titulaturi sunt în afara sectorului tehnologic. Spania este singura excepție dintre cele cinci țări analizate, cu 64% dintre joburile cu referințe la AI în ocupații tehnologice și 36% în ocupații non-tehnologice.

Datele arată și o creștere puternică a numărului de titulaturi de joburi asociate inteligenței artificiale. În primul trimestru din 2026, Germania avea 288 de astfel de titulaturi, față de 72 în aceeași perioadă din 2022. În Marea Britanie, numărul a crescut de la 61 la 160, în Franța de la 35 la 138, în Țările de Jos de la 21 la 84, iar în Spania de la 8 la 81.

Ponderea joburilor cu titulaturi asociate AI în totalul anunțurilor de angajare a crescut, de asemenea, în toate cele cinci țări. În Germania, acestea reprezentau 4,2% din totalul titulaturilor de joburi în primul trimestru din 2026, față de 0,8% cu patru ani mai devreme. În Franța, ponderea era de 3,3%, în Marea Britanie de 2,7%, în Spania de 2,3%, iar în Țările de Jos de 2,2%.

Potrivit Euronews, utilizarea inteligenței artificiale a început să fie asociată în principal cu joburile din software și domeniul datelor, dar s-a extins ulterior către vânzări, resurse umane, servicii juridice, relații cu clienții și roluri administrative.

„Competențele, sarcinile și instrumentele asociate inteligenței artificiale devin tot mai răspândite pe piața muncii”, a declarat Pawel Adrjan, director de cercetare economică la Indeed.

Platforma Indeed consideră un job drept „AI-labelled” atunci când există cel puțin cinci anunțuri de angajare sub titulatura respectivă care includ AI în denumirea postului într-un anumit trimestru calendaristic.

Exemplele citate de Euronews arată că inteligența artificială apare în titulaturi precum „Solution Sales Executive – AI, Data and Analytics”, „Lecturer in Digital Business and AI”, „Legal Counsel, Privacy, Product & AI” sau „Operations Specialist, AI Enablement”.

În Germania, un anunț pentru un post de manager de resurse umane caută o persoană care să poată „folosi inteligența artificială în domeniul resurselor umane pentru a crește eficiența”. În Franța sunt căutați specialiști în vânzări pentru produse și soluții bazate pe inteligență artificială, iar în Țările de Jos apar anunțuri pentru specialiști în marketing și publicitate care utilizează AI.

„Angajatorii nu recrutează doar specialiști în inteligență artificială, ci includ tot mai mult AI și în denumirea unor posturi pentru care este necesară utilizarea instrumentelor de inteligență artificială – un indiciu al modului în care AI remodelează deja locurile de muncă”, a scris Adrjan.

În același timp, datele Eurostat citate de Euronews arată că 15% dintre persoanele cu vârste între 16 și 74 de ani din Uniunea Europeană au folosit inteligența artificială generativă în scop profesional în 2025.

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