Alegeri parlamentare în Japonia – Se prefigurează o majoritate covârșitoare pentru partidul premierului

Partidul ultraconservator al prim-ministrului Sanae Takaichi, cunoscut pentru poziția sa intransigentă în ceea ce privește imigrația, ar urma să recâștige o majoritate covârșitoare în camera inferioară a parlamentului după alegerile legislative de duminică, potrivit estimărilor inițiale ale presei japoneze, citate de AFP, agenție citată de Agerpres.

La închiderea urnelor, primele proiecții ale canalului public de televiziune NHK, bazate pe sondaje realizate la ieșirea din secțiile de votare, arătau că partidul puterii ar urma să câștige 274 dintre cele 328 de mandate, comparativ cu 198 câte deținea înainte, în acest for legislativ care numără 465 de parlamentari.

Prima femeie prim-ministru a țării obține astfel un mandat public clar la doar patru luni după ce a devenit liderul Partidului Liberal Democrat (LDP).

Succesul ei contrastează puternic cu cel al ultimilor săi predecesori la conducerea partidului, sub șefia cărora partidul și-a pierdut majoritatea parlamentară din cauza scandalurilor de corupție și a creșterii prețurilor.

Promisiunea accelerării creșterii economice

Prin acest scrutin, care a început în timp ce în capitală și în cea mai mare parte a Japoniei ningea, Sanae Takaichi, 64 de ani, spera să întărească rezultatele PLD (dreapta naționalistă) pe care ea îl conduce din toamnă.

Cu un început de mandat care a plasat-o în poziție de favorită, această lideră naționalistă, prima femeie care conduce Japonia, a promis sâmbătă, în timpul unui miting electoral la Tokyo, în fața a mii de susținători, că va face țara sa „mai prosperă și mai sigură”. Această mare admiratoare a lui Margaret Tharcher s-a angajat să „apese pe butonul creșterii” în arhipelagul nipon.

Pe 19 ianuarie, șefa guvernului nipon a anunțat dizolvarea camerei inferioare a Parlamentului și a declanșat ulterior o campanie-fulger istorică de 16 zile.

Profitând de rata sa de popularitate foarte ridicată, ea a făcut din aceste alegeri chiar o chestiune personală, lansând către alegători: „Oare Takaichi este aptă să fie prim-ministru? Am vrut să las poporul suveran să decidă”.

Temele cu care a câștigat electoratul

Takaichi și PLD s-au confruntat cu o opoziție mai unită decât înainte. Fostul partener de coaliție al PLD, Komeito, și-a unit forțele cu Partidul Democrat Constituțional din Japonia pentru a forma cel mai mare bloc de opoziție din camera inferioară a parlamentulu, scrie BBC.

Takaichi a insistat pentru înăsprirea sistemului de imigrare, revizuirea regulilor privind proprietatea străină asupra terenurilor japoneze și combaterea neplății impozitelor și a asigurărilor de sănătate de către cetățenii străini.

Însă într-o țară în care doar 3% din populație este formată din cetățeni străini, criticii au acuzat-o că creează anxietate și diviziune.

Criticii, inclusiv mediul de afaceri, sunt sceptici că promisiunea ei de a cheltui mai mult și de a reduce impozitele poate revigora economia japoneză în stagnare. Datoria publică a țării este deja una dintre cele mai mari dintre țările dezvoltate.

Relațiile cu China, cel mai mare partener comercial al Japoniei, au fost, de asemenea, tensionate, după ce Takaichi a sugerat în noiembrie anul trecut că Japonia ar putea interveni militar dacă China ar invada Taiwanul.

Takaichi l-a curtat pe Donald Trump, care a susținut-o public, o mișcare neobișnuită pentru un președinte american, și amândoi par să fie de acord că Japonia ar trebui să cheltuiască mai mult pentru apărare.

Și această relație a fost în mintea alegătorilor când s-au prezentat la urne duminică.

„Sunt îngrijorată de ceea ce face președintele Trump, precum și de problemele legate de apărarea națională. Nu sunt sigură de unde vor veni banii pentru a acoperi aceste cheltuieli. Așadar, echilibrarea cheltuielilor bugetare între apărare și viața oamenilor este o preocupare majoră pentru mine”, spune Yuko Sakai.

