Maia Sandu: Republica Moldova este pregătită să înceapă următoarea etapă de negocieri cu Uniunea Europeană, dar procesul este blocat de Ungaria

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că țara sa este pregătită să înceapă următoarea etapă de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană, însă procesul este blocat din cauza refuzului Ungariei în raport cu Ucraina. Șefa statului a subliniat că Moldova continuă reformele necesare, chiar și în absența unei decizii oficiale de la Bruxelles.

Președintele Maia Sandu a afirmat, într-un interviu acordat postului Rock FM, că Republica Moldova se află în faza în care ar trebui să pornească următoarea etapă a negocierilor cu Uniunea Europeană.

„Corect ar fi ca ambele țări să treacă la următoarea etapă, pentru că așa prevede Uniunea Europeană. Este un proces meritocratic”, a declarat Maia Sandu.

Ea a explicat că, deși procesul este blocat din cauza poziției Ungariei față de Ucraina, autoritățile de la Chișinău nu stau pe loc și continuă reformele interne.

„Nu a abordat nimeni acest subiect, nu am avut asemenea discuții. Bineînțeles, ne dorim să devenim membri cu drepturi depline. Ne aflăm în etapa în care trebuie să începem următoarea fază de negocieri. Această etapă este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina, însă noi știm, în mare parte, care sunt reformele pe care trebuie să le realizăm și, indiferent dacă procesul oficial este deschis sau nu, oricum ne aflăm în următoarea etapă în ceea ce privește măsurile pe care trebuie să le îndeplinim”, a precizat președintele.

Reformele – un „front invizibil” al integrării europene

Maia Sandu a menționat că procesul de integrare implică un volum mare de muncă, în special în ceea ce privește armonizarea legislației naționale cu cea europeană.

„Este foarte mult de lucru, este un front invizibil, dacă vreți, pe care cetățenii nu îl văd și nu neapărat îl înțeleg. Dar trebuie să reușim și pe acest front — de ajustare a cadrului legal la cel european — și, în același timp, să rezolvăm problemele imediate ale cetățenilor, să stimulăm dezvoltarea economică, în pofida incertitudinii generate de războiul din Ucraina. Avem mult de lucru și suntem determinați. Avem sprijin în Parlament, iar acesta este cel mai important lucru”, a transmis șefa statului.

„Ambele țări trebuie să meargă înainte”

Întrebată dacă au existat voci care au cerut decuplarea Republicii Moldova de Ucraina în procesul de aderare, Maia Sandu a reiterat principiul meritocratic al Uniunii Europene.

„Corect ar fi ca ambele țări să treacă la următoarea etapă, pentru că așa prevede Uniunea Europeană. Este un proces meritocratic. Comisia Europeană a stabilit acest lucru în rapoartele sale, iar peste o săptămână vom avea un nou raport. Atât Republica Moldova, cât și Ucraina și-au îndeplinit angajamentele și trebuie să treacă la următoarea etapă. Sper foarte mult să vedem o decizie și să se găsească o soluție, astfel încât ambele țări să poată merge înainte”, a conchis Maia Sandu.

