Maia Sandu – mesaj pentru alegătorii nehotărâți: „Lucrurile bune se fac cu greu, timp de decenii – lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis, vineri, alegătorilor un ultim mesaj înaintea scrutinului parlamentar de duminică.

Mesajul liderei de la Chișinău i-a vizat, în special, pe cei aproximativ 30% de votanți nehotărâți, pe care a încercat să-i convingă să încline, duminică, balanța în favoarea forțelor pro-europene.

„Au venit peste noi tot felul de crize și – cel mai grav – s-a început un război în vecinătatea noastră. Dar noi ne-am mobilizat, am pornit reformele. Ne-am apucat serios de treabă și alte țări ne-au văzut și ne-au ajutat. Am pornit, în sfârșit, procesul de aderare la Uniunea Europeană. Privind în urmă, acești zece ani au fost foarte intenși. Dar știu că unii dintre voi vor spune că nu s-a făcut suficient, că sunt dezamăgiți, că nu mai au pentru ce merge la vot, că sunt speriați sau că sunt obosiți să salveze țara. Să știți că pe asta contează Kremlinul și pe asta contează corupții”, a spus Maia Sandu.

„Lucrurile bune se fac cu greu, timp de decenii. Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte. Acțiunile și inacțiunile noastre au întotdeauna urmări – să fim conștienți de ele și să ni le asumăm. Moldova este casa noastră – chiar merită mereu timpul nostru și atenția noastră. Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova”, a mai spus președinta.

Trei formațiuni ar urma să intre în viitorul Parlament al Republicii Moldova, în urma alegerilor de duminică, arată datele Barometrului Opiniei Publice, realizat de CBS Research la comanda Institutului de Politici Publice și dat publicității joi. Partidul Acțiune și Solidaritate ((PAS, partidul prezidențial condus de Igor Grosu) ar acumula 28,6% din voturile celor chestionați, Blocul Electoral Patriotic (al comuniștilor și socialiștilor) – 13,9%, Partidul Nostru (al lui Renato Usatîi) – 5,1%. Blocul Alternativa, care îl are cap de listă pe primarul Chișinăului Ion Ceban, interzis în România, ar obține doar 4,2%.

Scrutinul de duminică va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși în listele electorale. Accesul în Parlament este condiționat de atingerea pragului de 5% pentru partide, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți. Parlamentul Republicii Moldova are o structură unicamerală compusă din 101 deputați aleși pentru o perioadă de 4 ani.

