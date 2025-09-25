Maia Sandu – mesaj după extrădarea oligarhului Plahotniuc: „Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat joi, pe rețelele sociale, după extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc.

„Dacă nu renunți când e greu și continui să lupți – întreaga societate continuă să lupte – până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”, a scris Maia Sandu, pe Facebook.

Oligarhul Vlad Plahotniuc, care a deținut și funcția de prim-vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova, dar și pe cea de președinte al Partidului Democrat din Moldova, a fost extrădat, joi, din Grecia, la cererea autorităților moldovene, care aveau emise pe numele lui patru mandate de arestare.

Vladimir Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariția în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, sumă ce reprezenta, la acel moment, 12% din PIB-ul țării, potrivit Agepres. El a fost arestat, pe 21 iulie, la Atena, după ce se urcase într-un avion cu destinația Dubai. Arestarea a avut loc în baza unui aviz emis de Interpol în care se afirma că Plahotniuc deținea 16 pașapoarte, inclusiv din România, Mexic și Rusia.

Miliardarul fugar Vladimir Plahotniuc a vizitat în mod regulat Moscova folosind un pașaport care poartă un nume fals, arată înregistrările zborurilor și copiile documentelor obținute de publicația rusă de investigații The Insider.

Conform datelor din interceptările telefonice, la care a avut acces sursa citată, șeful-adjunct de cabinet lui Vladimir Putin, Dmitri Kozak, a negociat cu Plahotniuc încă din iunie 2024 ca parte a unui efort al Kremlinului de a obține sprijinul celui mai bogat om din Moldova înainte de alegerile prezidențiale din țară. Plahotniuc a zburat ultima dată la Moscova la sfârșitul lunii aprilie 2025.

