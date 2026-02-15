Maia Sandu: Atacurile hibride devin tot mai complexe și includ și războiul cognitiv, menit să influențeze percepțiile publice și deciziile politice

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează că atacurile hibride nu se limitează la țara sa și devin tot mai complexe, solicitând o mobilizare internațională similară sprijinului oferit Ucrainei pentru consolidarea rezilienței statelor afectate.

Într-un interviu acordat Deutsche Welle, în marja Conferinței de Securitate de la München, Sandu a explicat că pe lângă manipularea informațională și atacurile cibernetice, amenințările hibride includ și războiul cognitiv, menit să influențeze percepțiile publice și deciziile politice.

„Nu este doar Republica Moldova vizată de aceste atacuri hibride, iar ele vor deveni tot mai complexe și mai dificil de abordat”, a declarat șefa statului, subliniind necesitatea creării unei „coaliții a voinței” la nivel internațional.

Președinta a mai evidențiat importanța protejării libertății de exprimare și a securității cibernetice, precum și a infrastructurii critice, considerată esențială pentru reziliența statelor împotriva acestor atacuri.

De asemenea, Sandu a menționat cooperarea cu Statele Unite, inclusiv întâlnirea cu senatorul Marco Rubio, discuții axate pe sprijin pentru proiecte energetice strategice, menite să asigure diversificarea și securitatea energetică a Republicii Moldova.

Campanii trans‑continentale de dezinformare orchestrate de Rusia

Recent, France24 a dezvăluit, pe baza unor documente secrete, existența unei campanii trans‑continentale de dezinformare orchestrate de Rusia, vizând Europa, America de Nord și alte regiuni.

Ancheta arată că rețele coordonate de propagandă implicau plata unor jurnaliști și publicații pentru a răspândi narațiuni false în sprijinul intereselor Kremlinului, evidențiind sofisticarea și amploarea acestor operațiuni.

Aceste acțiuni fac parte dintr-un pattern mai larg de manipulare informațională, incluzând dezinformare electorală, conturi false și site-uri fabricate, toate menite să submineze încrederea în instituțiile democratice ale statelor vizate.

***