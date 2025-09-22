VIDEO Maia Sandu a explicat oficial populației ce se va întâmpla dacă „Rusia ajunge să controleze Moldova”, după alegerile de duminică

„Suveranitatea, independența, integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol” și, în cazul unei victorii a forțelor pro-ruse la alegerile parlamentare de duminică, „toți moldovenii vor avea de suferit, indiferent cu cine au votat”, a avertizat, luni, într-un discurs televizat prin care s-a adresat națiunii, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu (foto).

„Mi-ați oferit responsabilitatea să fiu garantul suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Azi, cu toată seriozitatea, vă spun că suveranitatea, independența, integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol. Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara țării. Oamenii sunt intoxicați zilnic cu zeci de minciuni. Sute de persoane sunt plătite pentru ca să provoace dezordini, violență și să sperie lumea”, a avertizat Maia Sandu, la începutul adresării de luni.

Ea a detaliat ce se poate întâmpla în cazul în care pro-europenii sunt învinși la scrutinul de duminică de partidele pro-ruse.

„Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreaga regiune. Toți moldovenii vor avea de suferit, indiferent cu cine au votat. Europa se va termina la hotar cu Moldova. Fondurile europene se vor opri la Prut. Libertatea de circulație s-ar putea încheia. Pământul nostru ar putea deveni rampă de infiltrare spre regiunea Odesa. Regiunea transnistreană ar fi destabilizată. Acestea sunt planurile lor și ei le spun deschis”, a avertizat președinta Republicii Moldova.

Maia Sandu a mai spus că „Rusia nu acționează singură”. „Kremlinul are complici în Moldova. Oameni care au demonstrat de multe ori în trecut că pentru bani își vând și țara. Ei nu au țară, ei au doar stăpâni! Ei nu cred în Rusia sau în Europa. Ei cred doar în bani. Ei vor o Moldovă slabă, o justiție coruptă care să nu le ceară socoteală nici pentru corupție, nici pentru trădare de patrie”, a precizat Sandu.

74 de persoane reținute, după 250 de percheziții. Plus arme și muniții confiscate

Mesajul Maiei Sandu a venit la câteva ore după ce instituțiile de forță de la Chișinău au prezentat rezultatul celor peste 250 de percheziții efectuate în cursul zilei de luni. Au fost reținute 74 de persoane pentru 72 de ore și, totodată, confiscate arme și muniții.

„În cadrul urmării penale, a fost identificată și documentată activitatea unui grup de persoane care, sistematic, au mers în Serbia, unde au beneficiat de instruirii. Persoanele sunt preponderent tineri. Instruirile au avut drept scop pregătirea de destabilizări și provocarea dezordinii în masă, în legătură cu scrutinul electoral actual, sub supravegherea unor instructori străini. De regulă, pentru participarea la aceste instruiri, fiecare persoană beneficia de o remunerare, plus-minus 400 de euro” a anunțat procurorul-șef Victor Furtună, potrivit presei de la Chișinău.

Potrivit directorului Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, în spatele planificării și coordonării care se făceau în Serbia „erau persoane care se prezentau din numele unui serviciu special a Federației Ruse”, mai exact GRU. „Un alt exponent a serviciilor speciale Ruse, care era implicat în coordonarea mai multor grupuri din Republica Moldova, a fost stabilit ca fiind cetățeanul Federației Ruse, Pavlov Andrei, ofițer al Direcției Generale de Informație Militară a Ministerului Apărării al Federației Ruse, implicat în coordonarea acțiunilor de destabilizare în context electoral”, a precizat directorul SIS.

Discursul integral al Maiei Sandu

„Dragi moldoveni de acasă și din toată lumea,

Mi-ați oferit responsabilitatea să fiu garantul suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Azi, cu toată seriozitatea, vă spun că suveranitatea, independența, integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol.

Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara țării. Oamenii sunt intoxicați zilnic cu zeci de minciuni. Sute de persoane sunt plătite pentru ca să provoace dezordini, violență și să sperie lumea.

Mă adresez tuturor cetățenilor: să nu admitem predarea țării intereselor străine.

Interesul nostru național este pacea. Este libertatea. Este dezvoltarea economică. Este continuarea luptei împotriva corupției. Este integrarea europeană. Este dezvoltarea localităților și a țării.

Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreaga regiune. Toți moldovenii vor avea de suferit, indiferent cu cine au votat.

Europa se va termina la hotar cu Moldova. Fondurile europene se vor opri la Prut. Libertatea de circulație s-ar putea încheia. Pământul nostru ar putea deveni rampă de infiltrare spre regiunea Odesa. Regiunea transnistreană ar fi destabilizată. Acestea sunt planurile lor și ei le spun deschis.

Noi, poporul Republicii Moldova, nu putem admite să fie pusă în pericol pacea, siguranța cetățenilor și stabilitatea în regiune. Noi trebuie să păstrăm Moldova pașnică, în afara războiului și a încercărilor Rusiei de a ataca sau destabiliza alte state.

Rusia nu acționează singură. Kremlinul are complici în Moldova. Oameni care au demonstrat de multe ori în trecut că pentru bani își vând și țara. Ei nu au țară, ei au doar stăpâni!

Ei nu cred în Rusia sau în Europa. Ei cred doar în bani. Ei vor o Moldovă slabă, o justiție coruptă care să nu le ceară socoteală nici pentru corupție, nici pentru trădare de patrie.

Noi cu dumneavoastră am trăit deja timpuri când cei care azi cumpără voturi au fost la cârma țării. Să ne amintim cât de mult rău au făcut ei Moldovei și cu cât greu i-am alungat de la putere. După atâtea eforturi, după atâtea generații sacrificate, nu avem dreptul să dăm țara pe mâna corupților și a trădătorilor.

Kremlinul crede că noi toți suntem de vânzare. Că suntem prea mici să rezistăm. Că nu suntem o țară, ci un teritoriu.

Dar Moldova e casa noastră. Și casa noastră nu e de vânzare. Casa noastră se ține pe oamenii noștri demni – voi sunteți zidul pe care se ține pacea și viitorul copiilor noștri.

Înaintașii noștri au plătit uneori cu viața pentru a apăra Moldova. Astăzi, noi trebuie să o apărăm prin votul cinstit, cu mintea limpede.

Eu am datoria să protejez Moldova și pacea. Dar fără voi nu voi reuși. Puterea mea stă în voi.

Dragi cetățeni,

Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare. Să fim demni de Moldova noastră! Să nu o vindem hoților și să nu le permitem altora să o vândă! Duminică să arătăm tuturor că Moldova nu-i o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra pe treizeci de arginți, ci casa noastră sfântă”.

