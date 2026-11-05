Mai multe zboruri din Europa, vizate de amenințări cu bombă ce s-au dovedit a fi false – Celulă de criză la Aeroportul Otopeni

Mai multe alerte cu bombă au vizat, joi dimineață, cel puțin șapte avioane de pasageri care efectuau curse în Europa, printre care și o cursă Wiz de pe ruta Milano – București. Toate amenințările s-au dovedit false, inclusiv cea verificată de SRI, în România.

Celulă de criză pe Aeroportul Otopeni

”Turnul de control al Aeroportuluii Internaţional Henri Coandă Bucureşti a fost anunţat de către echipajul aeronavei Wizz sosită de la Milano, care a aterizat la ora 11:09, cu privire la o ameninţare cu bombă”, a anunțat, joi, SRI.

Imediat s-a constituit o celulă de criză și s-a așteptat cursa WMT3064 Milano – Bucureşti, care a aterizat în siguranţă la 11.08 pe Aeroportul Henri Coandă.

Cei 182 de pasageri şi 7 membri ai echipajului au fost debarcaţi şi introduşi în terminal, pentru un screening mult mai riguros decât cele obișnuite, iar experții SRI au început verificarea aeronavei.

”Ameninţarea nu se confirmă”, au transmis reprezentanţii SRI, după ce s-au asigurat că la bord nu se afla niciun element pirotehnic.

Reprezentanţii Companiei Naţionale Aeropporturi Bucureşti au transmis că traficul aerian se desfăşoară în siguranţă, fără probleme, conform planului de zbor.

Amenințări în mai multe țări

Autoritățile din toate țările vizate au declanșat proceduri speciale de securitate. Incidentele au afectat zboruri operate de Ryanair, Wizz Air, Finnair, LOT Polish Airlines și Aer Lingus, conform The Guardian.

Toate s-au dovedit alerte false, după verificări şi cercetări amănunţite, nefiind descoperite dispozitive explozive sau suspecte nici în aeroporturi, nici asupra pasagerilor.

Deocamdată, autorităţile aeronautice afirmă că nu există dovezi potrivit cărora incidentele ar putea fi conectate.

Unul dintre cele mai importante incidente a vizat un avion Aer Lingus care zbura de la Dublin la Roma. Aeronava, cu 151 de pasageri și șase membri ai echipajului la bord, a fost redirecționată către Évreux, în Franța, unde a aterizat în siguranță.

O echipă de genişti a fost mobilizată pentru verificarea avionului, pasagerii și membrii echipajului au fost duși într-un loc sigur, iar aeronava a fost escortată la apropiere de un avion de vânătoare Rafale. Nici în acest caz nu a fost confirmată vreo bombă la bord.

****