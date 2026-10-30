Mai multe țări, printre care și România, se opun planului Bruxelles-ului de a majora taxele pentru gaze mai mult decât pentru energia electrică

Mai multe state membre UE s-au opus planurilor Comisiei Europene de a face electricitatea mai ieftină decât gazele prin intermediul unei fiscalități preferențiale, avertizând că Bruxelles-ul își depășește competențele.

În cadrul unei reuniuni a miniștrilor energiei din UE, desfășurată joi la Luxemburg, Germania, Italia, Malta, Republica Cehă, Bulgaria, Slovacia, Finlanda, România, Croația, Polonia, Letonia, Estonia și Ungaria s-au numărat printre țările care au solicitat eliminarea acestei prevederi controversate, relatează Euronews.

Propunerea face parte din eforturile Comisiei de a încuraja gospodăriile și întreprinderile să renunțe la combustibilii fosili în favoarea electricității, în contextul în care oricum cererea pentru energie electrică din partea industriei, a centrelor de date, a pompelor de căldură și a vehiculelor electrice continuă să crească accelerat.

Iar costurile tot mai mari legate de extinderea și operarea rețelelor electrice europene sunt transferate, în volum din ce în ce mai mare, către consumatori, care trebuie să achite facturi tot mai scumpe la electricitate.

Prețurile la gaze și electricitate în UE se apropie de maximele istorice

Propunerea Comisiei vine în mod nefericit pe fondul unei grave crize energetice – întărită de conflictul dintre SUA-Israel și Iran, care a dus la o explozie a prețurilor – ceea ce a intensificat presiunea asupra Bruxelles-ului să ia măsuri pentru a ușura povara financiară care apasă pe gospodării și a industrie.

Chiar și înainte de conflictul din Orientul Mijlociu, prețurile la electricitate în Europa erau de două ori mai mari decât în ​​SUA și China, determinând producătorii europeni să solicite măsuri de salvgardare „urgente și curajoase”.

În timpul unui summit informal, în februarie anul trecut, liderii UE s-au angajat să reducă prețurile la energie prin ajustarea fiscalității, astfel încât electricitatea să fie taxată mai favorabil decât gazele naturale, cu scopul de a scădea valoarea facturilor. În realitate efectul ar fi contrar, asta au spus miniștrii la reuniunea de joi.

Cu toate acestea, sunt țări din UE care susțin că politica fiscală ar trebui abordată în cadrul procesului actual de revizuire a Directivei privind impozitarea energiei – care necesită unanimitate – și nu decisă prin vot cu majoritate calificată, așa cum propune Comisia Europeană.

Ministrul suedez al energiei, Ebba Busch, a pledat pentru o reglementare mai bună, în locul unei birocrații sporite.

„Având în vedere diferențele foarte mari dintre rețele și caracteristicile acestora în întreaga Uniune, nu există o soluție universal valabilă pentru stabilirea tarifelor”, a declarat Busch.

Spania, Danemarca și Luxemburg, țări care au politici verzi mai agresive, au susținut propunerea Comisiei, solicitând totodată o anumită flexibilitate. „Propunerile ar trebui să ofere statelor membre flexibilitatea de a stabili priorități politice clare pentru politici ambițioase de electrificare, astfel încât să se asigure ritmul și amploarea necesare extinderii rețelei”, a declarat diplomatul Søren Jacobsen, reprezentantul permanent al Danemarcei.

Franța a pledat pentru o cale de mijloc, solicitând consolidarea temeiului juridic și sugerând ca măsura să fie condiționată de circumstanțe specifice, cum ar fi o criză a gazelor.

Luxemburgul a propus înlocuirea acestei prevederi cu o obligație generală de a promova electrificarea.

Bruxelles versus controlul național

Cea mai puternică opoziție a vizat planul Comisiei de a stabili reguli comune privind modul de calcul al tarifelor pentru rețeaua electrică la nivelul întregii UE, fără a mai fi necesară obținerea unei noi aprobări din partea statelor membre și a Parlamentului European de fiecare dată.

Italia, Franța, Germania, Slovacia, Polonia, Spania, Finlanda și alte țări au susținut că acest plan ar submina independența autorităților naționale de reglementare și ar conferi Bruxelles-ului o putere excesivă asupra unor decizii care, în opinia lor, ar trebui luate la nivel național.

Finlanda a semnalat că parlamentul său a concluzionat oficial că propunerea Comisiei încalcă acest principiu.

Comisia insistă pentru o unificare a tarifelor în UE

„Statele membre trebuie să își păstreze o flexibilitate suficientă pentru a ține cont de circumstanțele naționale, de nevoile de investiții și de specificul sistemelor lor electrice. De asemenea, ne îngrijorează lipsa unei evaluări cuprinzătoare a impactului”, a declarat Mika Nykänen, reprezentantul Finlandei.

Comisarul pentru energie, Dan Jørgensen, și-a menținut poziția în declarațiile sale de final, afirmând că propunerea executivului UE „este pe deplin justificată”.

Oficialul european responsabil cu energia a precizat că serviciile juridice, atât ale Comisiei, cât și ale Consiliului, au considerat propunerea ca fiind corectă din punct de vedere legal.

„Aceasta (clauza juridică) ar putea avea un impact atât imediat, cât și structural asupra reducerii facturilor la energie electrică. Nu ar trebui să privăm consumatorii și industria de beneficiile pe care le aduce această propunere”, le-a spus Jørgensen miniștrilor energiei.

Președinția irlandeză, care mediază în prezent negocierile la nivelul UE, a declarat că dorește să ajungă la un compromis privind tarifele de rețea în luna decembrie.

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