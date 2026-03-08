cursdeguvernare

duminică

8 martie, 2026

Stiri

MAI: Infracționalitatea la nivel național a scăzut cu 11% în 2025

De Iulian Soare

8 martie, 2026

Infracționalitatea în ansamblu la nivel național a înregistrat, în anul 2025, o scădere de 11% față de anul 2024, situându-se sub media ultimilor zece ani, a anunțat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu ocazia prezentării bilanțului activității MAI pe anul trecut, relatează Agerpres.
 
Potrivit ministrului, instituțiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne au intensificat acțiunile de combatere a criminalității organizate, cu accent pe lupta împotriva traficului de droguri. 

„Am întărit lupta împotriva criminalității organizate, mai ales în zona combaterii traficului de droguri. S-au organizat acțiuni ample în medii de interes operativ, au fost destructurate numeroase grupări infracționale. Au fost capturate de peste șase ori mai multe droguri de mare risc în anul 2025 decât în anii precedenți și de două ori mai multe droguri de risc față de anul precedent”, a declarat ministrul Cătălin Predoiu, conform unui comunicat al MAI. 
 
Ședința de evaluare a activității MAI pentru anul 2025 a avut loc vineri, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, și a reunit conducerea ministerului, precum și șefii structurilor din subordine. 
 
În cadrul întâlnirii au fost analizate rezultatele obținute în domeniul ordinii și siguranței publice, al gestionării situațiilor de urgență, precum și în cel al serviciilor publice comunitare. 
 
Totodată, au fost stabilite principalele direcții de acțiune și prioritățile instituționale pentru anul 2026, în vederea creșterii eficienței activităților desfășurate și a consolidării siguranței cetățenilor. 
 
„Pentru 2026, ceea ce aștept de la dumneavoastră este ceva simplu: fiți profesioniști, fiți patrioți și fiți colegi unii cu alții. Intrăm într-o lume în profundă schimbare, în care capacitatea de adaptare este cheia”, a mai adăugat Cătălin Predoiu. 

Cititi si: Poliţia Română: Scădere cu peste 12% a sesizărilor de infracțiuni în primele nouă luni din 2025

***



