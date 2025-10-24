Mai aproape de OCDE. România a închis un capitol important în procesul de aderare – Statistica

România a primit cel de-al 16-lea Aviz Formal în procesul de aderare la OCDE — cel al Comitetului pentru Statistică și Politicile de Statistică. Asta înseamnă că Sistemul Statistic Național este considerat ca fiind aliniat la standardele organizației în domeniu.

Anunțul a fost făcut de Luca Niculescu (foto), secretar de stat în MAE și coordonator național pentru procesul de aderare, pe pagina sa de Facebook.

„Este un pas cu adevărat important, pentru că statistica este coloana vertebrală a OCDE. Tot ce face organizația – analize, rapoarte, recomandări de politici – se bazează pe date riguroase și comparabile între țări. OCDE joacă un rol esențial în dezvoltarea standardelor statistice internaționale. Lucrează îndeaproape cu ONU, FMI, Banca Mondială și Eurostat pentru a asigura coerența globală a datelor”, a transmis Luca Niculescu.

România mai are de închis 9 capitole de negociere din totalul de 25 și își menține obiectivul de adera la OCDE în 2026.

OCDE este continuatoarea fostei Organizații Europene pentru Cooperare Economică (OECE), fondată în 1948 pentru a pune în aplicare Planul Marshall, finanțat de SUA pentru reconstrucția continentului european după Al Doilea Război Mondial.

Cei 38 de membri ai OCDE sunt state dezvoltate, deţinând cca. 70% din producţia şi comerţul globale şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe.

Organizația facilitează schimbul de experiențe și bune practici între state și pune la dispoziție datele, analizele și expertiza proprii privind politicile publice. OCDE stabilește standarde internaționale și se axează pe promovarea de politici cu incidență asupra majorității aspectelor vieții publice a cetățenilor – de la îmbunătățirea performanței economice până la crearea de locuri de muncă, promovarea unor sisteme educaționale eficiente și combaterea evaziunii fiscale internaționale.

