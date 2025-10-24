cursdeguvernare

Newsletter
Contact
vineri

24 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Mai aproape de OCDE. România a închis un capitol important în procesul de aderare – Statistica

Rss
De Dan Stancu

24 octombrie, 2025

România a primit cel de-al 16-lea Aviz Formal în procesul de aderare la OCDE — cel al Comitetului pentru Statistică și Politicile de Statistică. Asta înseamnă că Sistemul Statistic Național este considerat ca fiind aliniat la standardele organizației în domeniu.

Anunțul a fost făcut de Luca Niculescu (foto), secretar de stat în MAE și coordonator național pentru procesul de aderare, pe pagina sa de Facebook.

„Este un pas cu adevărat important, pentru că statistica este coloana vertebrală a OCDE. Tot ce face organizația – analize, rapoarte, recomandări de politici – se bazează pe date riguroase și comparabile între țări. OCDE joacă un rol esențial în dezvoltarea standardelor statistice internaționale. Lucrează îndeaproape cu ONU, FMI, Banca Mondială și Eurostat pentru a asigura coerența globală a datelor”, a transmis Luca Niculescu.


România mai are de închis 9 capitole de negociere din totalul de 25 și își menține obiectivul de adera la OCDE în 2026.

OCDE este continuatoarea fostei Organizații Europene pentru Cooperare Economică (OECE), fondată în 1948 pentru a pune în aplicare Planul Marshall, finanțat de SUA pentru reconstrucția continentului european după Al Doilea Război Mondial.

Cei 38 de membri ai OCDE sunt state dezvoltate, deţinând cca. 70% din producţia şi comerţul globale şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe.

Organizația facilitează schimbul de experiențe și bune practici între state și pune la dispoziție datele, analizele și expertiza proprii privind politicile publice. OCDE stabilește standarde internaționale și se axează pe promovarea de politici cu incidență asupra majorității aspectelor vieții publice a cetățenilor – de la îmbunătățirea performanței economice până la crearea de locuri de muncă, promovarea unor sisteme educaționale eficiente și combaterea evaziunii fiscale internaționale.

(Citește și: Interviu Luca Niculescu / Ce trebuie să facă România pentru a nu rata obiectivul strategic de aderare la OCDE în 2026. Cele mai complexe capitole pe care le mai avem de închis. Cum merge procesul de evaluare și care sunt beneficiile aderării)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

Raportul OCDE pe Educație și Competențe pentru România – Marile probleme. Ministrul David: Cu liceul suntem în epoca de piatră, nici măcar în Evul Mediu

 

România a obținut al 14-lea aviz favorabil pentru aderarea la OCDE. Mai sunt necesare 11

 

Aderarea României la OCDE – Prioritățile următoare: piața de capital, guvernanța publică și cea corporativă – șanse de aderare în 2026

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți