MAI: 384 de dosare penale și bunuri contrafăcute de 28 mil. lei, în doar 3 luni

Structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au deschis, anul acesta, aproape 400 de dosare penale şi au indisponibilizat produse despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute, în valoare de zeci de milioane de lei, arată bilanţul făcut public de MAI pe 26 aprilie, cu prilejul Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale.

„În primele trei luni ale anului 2026, la nivelul Poliţiei Române, au fost înregistrate 384 de dosare penale, fiind constatate 397 de infracţiuni şi identificate 176 de persoane suspecte. Totodată, au fost indisponibilizate bunuri în valoare de peste 28.000.000 de lei şi au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în cuantum de peste 562.000 de lei”, se arată într-un comunicat MAI, citat de News.ro.

Autorităţile avertizează că produsele contrafăcute şi conţinutul piratat continuă să reprezinte un risc real pentru cetăţeni şi afectează mediul economic.

„În cazul infracţiunilor economice, structurile Ministerului Afacerilor Interne trebuie să acţioneze ferm, precis şi fără compromisuri – fără abuz, fără complicitate, aplicând legea”, este mesajul ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

Sutele de anchete deschise de poliţiştii de la combaterea criminalitatăţii economice şi care vizează produse contrafăcute arată că, în realitate, în spatele unui „preţ mic”, se pot ascunde reţele de contrafacere, iar în spatele unui click pot exista riscuri reale: fraude, furt de date sau atacuri informatice.

„Printre semnele care ar trebui să atragă atenţia se numără preţurile suspect de mici, ambalajele de slabă calitate, lipsa documentelor de provenienţă şi utilizarea unor site-uri nesigure. Recomandăm cetăţenilor să achiziţioneze produse exclusiv din surse autorizate, să verifice autenticitatea acestora şi să evite accesarea sau distribuirea conţinutului piratat. Orice suspiciune privind astfel de activităţi trebuie semnalată autorităţilor competente. Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală înseamnă siguranţă, legalitate şi protecţie”, este mesajul transmis de MAI, în acest context.

***