Varianta finală a modificărilor aduse pensiilor magistraților: 70% din ultimul salariu net și perioada de tranziție de 15 ani

Magistrații se vor pensiona la 65 de ani în 2040, conform prevederilor din ultima variantă a legii de modificare a pensiilor judecătorilor și procurorilor, variantă anunțată miercuri de premierul Ilie Bolojan. Astfel, Guvernul nu renunță la cuantumul deja prevăzut în proiectul declarat neconstituțional -70% din valoarea ultimului salariu net -, dar a acceptat o perioadă extinsă pentru atingerea vârstei standard de pensionare (de 65 de ani) – 15 ani, în loc de 10.

”Vom cere CSM să ne emită un aviz într-un termen rezonabil, mai scurt de 30 de zile dacă se poate, astfel încât să putem angaja răspunderea guvernului pe proiect și să respectăm termenul din PNRR. (…) Există un risc destul de mare să pierdem banii din PNRR dacă nu e respectat termenul”, a declarat premierul Bolojan, miercuri, într-un interviu acordat Pro TV.

CSM a anunțat deja că respinge și această nouă variantă.

Reamintim că proiectul de lege este neconstituțional, dacă autoritățile nu așteaptă 30 de zile pentru primirea avizului CSM, indiferent că acesta va fi pozitiv sau de respingere.

231 de mil. de euro din PNRR, la mâna CSM

Dacă CSM va opta pentru folosirea întregului interval prevăzut de lege pentru emiterea avizului, România nu se poate încadra în data limită, 29 noiembrie, fixată de Comisia Europeană pentru îndeplinirea Jalonului 215 din PNRR, în dreptul căruia figurează reforma sistemul pensiilor speciale.

Proiectul nu a fost pus încă în dezbatere publică, dar el urmează a fi publicat și trimis foarte curând Consiliului, pentru ca săptămâna viitoare să fie adoptat prin angajarea răspunderii în Parlament.

Două potențiale obstacole blochează, așadar, bifarea Jalonului și încasarea celor 231 de milioane de euro, fonduri suspendate de către executivul UE:

emiterea avizului CSM în termenul fixat de Comisie

controlul de constituționalitate

Valoarea medie a pensiei magistraților ar coborî de la 5.000 de euro, la 3.200 euro

În timp ce pensia medie la nivel național este de 550 de euro, a explicat premierul, cea a magistraţilor oscilează în jurul a 5.000 de euro, ceea ce înseamnă o mare inechitate a sistemului public de pensii.

„Eu, în afară de a descrie lucrurile sistemice cât mai corect posibil, nu doresc să intru într-o zonă de escaladare. Un lucru, însă, legat de valoarea pensiilor este cât se poate de cert. Vă rog să vă gândiţi că o pensie cu care astăzi se iese în magistratură medie este aproape 5.000 de euro. Gândiţi-vă că o pensie medie în România este 550-600 de euro astăzi. Adică este o diferenţă foarte mare între pensia medie şi pensia din magistratură. Şi atunci aceste lucruri, când ne place, când nu ne place, trebuie să fie corectate. V-am spus că e o problemă de a avea un sistem echitabil cât de cât, dar să ai şi un sistem care poate să stea în picioare în anii următori”, a explicat premierul, săptămâna trecută.

Reamintim că președinta CSM Elena Costache cataloga reforma inacceptabilă, întrucât valoarea pensiei, calculată de Consiliu la 11.000 de lei, este una mică și ar afecta independența magistraților.

