Maersk va instala o velă eoliană de 35 de metri pe o navă portcontainer, într-un proiect-pilot destinat reducerii consumului de combustibil și a emisiilor

Maersk a semnat un acord pentru instalarea unei vele eoliene de mari dimensiuni pe o navă portcontainer, în cadrul unui proiect-pilot prin care compania intenționează să testeze dacă propulsia bazată pe energia vântului poate reduce semnificativ consumul de combustibil și costurile asociate emisiilor, potrivit Financial Times.

Vela, un rotor eolian cu o înălțime de 35 de metri, este produs de compania britanică Anemoi și va fi instalat ulterior pe o navă portcontainer de dimensiuni medii. Proiectul urmărește să ofere date practice privind eficiența tehnologiei și relevanța acesteia pentru flotele de nave portcontainer.

Navele portcontainer sunt considerate mai dificil de echipat cu sisteme de propulsie eoliană decât alte tipuri de nave, deoarece cea mai mare parte a punții este ocupată de containere.

„Navele portcontainer nu au fost în centrul instalărilor din cauza problemei spațiului de pe punte”, a declarat Nick Contopoulos, directorul comercial al Anemoi.

El a precizat însă că navele portcontainer prezintă și avantaje pentru utilizarea propulsiei eoliene, deoarece acestea operează, de regulă, pe rute bine definite. Cunoașterea rutelor, a vitezei de operare și a condițiilor de vânt permite identificarea unor trasee cu un profil eolian favorabil, ceea ce poate îmbunătăți rentabilitatea investiției.

Rotorul va fi amplasat în partea din față a navei Maersk și va fi instalat în poziție verticală. Alte sisteme dezvoltate de Anemoi pot fi pliate atunci când nava intră în port, pentru a nu afecta operațiunile portuare.

Cum funcționează tehnologia

Sistemul Anemoi diferă semnificativ de velele tradiționale montate pe catarge, utilizate de nave de mii de ani. Rotorul cilindric se rotește în vânt și exploatează un fenomen fizic cunoscut drept efectul Magnus. Atunci când un obiect aflat în rotație este traversat de un curent de aer, apare o forță care poate fi utilizată pentru propulsie și care contribuie la deplasarea navei înainte.

Potrivit Anemoi, rotoarele pot funcționa în condiții de mare agitată și la viteze ale vântului de până la 35 de metri pe secundă. Ole Graa Jakobsen, responsabil pentru tehnologia flotei la Maersk, a declarat că proiectul reprezintă o oportunitate de a testa în condiții reale tehnologia și de a evalua posibilitatea extinderii acesteia.

„Este o oportunitate valoroasă de a construi experiență practică și de a evalua relevanța sa pentru flota noastră și pentru transportul containerelor în sens mai larg”, a spus Jakobsen.

Maersk este al doilea cel mai mare operator de transport maritim de containere din lume.

Interes în creștere pentru propulsia eoliană

Gavin Allwright, secretarul general al International Windship Association, spune că interesul pentru tehnologiile de propulsie eoliană a crescut constant pe măsură ce industria maritimă se confruntă cu reglementări de mediu tot mai stricte.

Pe piață sunt dezvoltate mai multe tipuri de sisteme de propulsie eoliană, printre care vele retractabile și pliabile și aripi de aspirație.

Potrivit lui Allwright, există în prezent aproximativ 110 instalații comerciale de propulsie eoliană pe nave cu un tonaj brut de peste 400 de tone. Alte 80-90 de sisteme sunt comandate, iar aproximativ 50 se află în diferite etape de pregătire.

„În ultimii câțiva ani am văzut o dublare a numărului de instalații în fiecare an”, a spus el.

Creșterea costurilor cu combustibilul, inclusiv pe fondul conflictelor din Orientul Mijlociu, a contribuit, de asemenea, la creșterea interesului pentru soluțiile care permit reducerea consumului.

Economii de combustibil de până la 25%

Peter Jameson, director general la Boston Consulting Group, estimează că sistemele de propulsie eoliană ar putea reduce consumul de combustibil cu 5%-25%, în funcție de tipul navei și de ruta parcursă. În condiții favorabile, economiile ar putea fi chiar mai mari.

„Principalul obstacol este acum mai degrabă comercial decât tehnic”, a spus Jameson.

Sistemele pot costa câteva milioane de dolari pentru instalare, iar perioada necesară recuperării investiției poate depăși durata obișnuită a unui contract de navlosire.

O problemă suplimentară este distribuția costurilor și beneficiilor. În multe cazuri, proprietarul navei suportă investiția inițială, în timp ce navlositorul este cel care beneficiază de reducerea facturii de combustibil. Potrivit lui Jameson, această situație face ca stimulentele economice pentru instalarea sistemelor să nu fie în mod natural aliniate.

Anemoi estimează că fiecare dintre rotoarele sale poate economisi aproximativ o tonă de combustibil pe zi și aproximativ trei tone de CO₂ pe zi.

Rotoarele sunt instalate, de regulă, în grupuri de trei până la cinci unități. Costul unui rotor este estimat între 600.000 și 1,2 milioane de dolari, fără costurile de instalare, potrivit lui Contopoulos.

Presiunea reglementărilor de mediu

Transportul maritim este responsabil în prezent pentru aproximativ 3% din emisiile globale anuale de carbon, iar presiunile asupra industriei pentru reducerea emisiilor sunt în creștere.

Uniunea Europeană a inclus sectorul maritim în sistemul său de comercializare a certificatelor de emisii începând din 2024. În paralel, UE a introdus noi reguli care obligă proprietarii navelor să reducă intensitatea emisiilor generate de combustibilii utilizați.

La nivel internațional, Organizația Maritimă Internațională negociază noi reguli privind emisiile sectorului maritim. Discuțiile sunt marcate de divergențe importante privind nivelul de ambiție al măsurilor de decarbonizare, iar Statele Unite s-au opus ferm unor eforturi în această direcție.

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