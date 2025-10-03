MAE – răspuns către Rusia: România nu va accepta „lecții despre democrație, alegeri sau libertatea presei”, de la „o țară, agresor al unui vecin suveran”

România nu va accepta „lecții despre democrație, alegeri sau libertatea presei”, de la „o țară, agresor al unui vecin suveran, care încearcă să anexeze teritoriile acestuia într-un război brutal de cucerire”, este reacția Ministerului Afacerilor Externe (MAE), la comentariile făcute de președintele rus Vladimir Putin, joi seara, la Valdai, potrivit căruia, încercările autorităților de la București de a „interzice” oponenții politici care câștigă o mare încredere în rândul cetățenilor nu vor funcționa.

„Rusia a intervenit în alegerile din România, la fel a făcut și la scrutinul din Republica Moldova și intervine sistematic în alegerile altor țări, însă a eșuat”, a spus purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea.

„Rusia a interferat în procese electorale și a încercat să influențeze alegeri în România, așa cum a încercat recent și în Republica Moldova. O face sistematic. A eșuat pentru că cetățenii acestor țări preferă alte valori și perspective. Am spus foarte clar anterior că nu vom accepta niciodată lecții despre democrație, alegeri sau libertatea presei venite de la Moscova”, a mai declarat Andrei Țărnea.

El a mai spus că „o țară, agresor al unui vecin suveran, care încearcă să anexeze teritoriile acestuia într-un război brutal de cucerire, care comite crime de război, care își trimite cetățenii la moarte cu sutele de mii, unde opoziția este asasinată la doi pași de Kremlin și unde nu există presă independentă sau libertate de expresie, nu este în măsură să dea lecții nimănui”.

Autoritățile din unele țări încearcă să „interzică” oponenții politici care câștigă o mare încredere în rândul cetățenilor, însă aceste încercări nu funcționează, a declarat președintele rus Vladimir Putin la o sesiune plenară a Clubului Internațional de Discuții Valdai, joi, potrivit TASS.

„Establishmentul nu vrea să cedeze puterea, îndrăznește să-și înșele direct propriii cetățeni, escaladează situația la nivel internațional, recurge la tot felul de trucuri în interiorul propriilor țări – tot mai mult la limita legii sau chiar dincolo de ea.

Totuși, transformarea perpetuă a procedurilor democratice și electorale într-o farsă și manipularea voinței popoarelor nu va da rezultate. Așa s-a întâmplat, de exemplu, în România, dar nu vom intra în detalii. Aceasta se întâmplă în multe țări.

În unele dintre ele, autoritățile încearcă să interzică oponenții politici care câștigă o legitimitate mai mare și o încredere mai mare din partea alegătorilor. Știm acest lucru din propria noastră experiență, în perioada Uniunii Sovietice. Vă amintiți cântecele lui Vladimir Vysotsky: «Chiar și parada militară a fost anulată! Vor interzice totul și pe toată lumea curând!» Dar nu funcționează, interdicțiile nu funcționează.”

***