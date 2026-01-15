MAE le recomandă românilor să părăsească imediat Iranul

Nivelul avertismentului de călătorie pentru Republica Islamică Iran a fost ridicat la nivelul maxim, 9/9, cu recomandarea „Părăsiți Imediat Țara”, a informat miercuri seară Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Cetățenilor români aflați în Republica Islamică Iran li se recomandă să părăsească această țară imediat, pe orice rută sigură existentă. Iranul și-a închis spațiul aerian pentru câteva ore, dar joi dimineața l-a redeschis, potrivit The Guardian.

Cetăţenii români care au deja planificate călătorii către Iran în perioada următoare, sunt sfătuiți cu fermitate să le anuleze.

MAE recomandă cu fermitate românilor care se află în Republica Islamică Iran să își semnaleze prezența la Ambasada României la Teheran, la numărul de telefon de urgență al misiunii: +98 21 77647570. În prezent, numărul de telefon funcționează doar prin apel GSM, apelarea acestuia prin intermediul aplicațiilor de mesagerie fiind imposibilă din cauza lipsei accesului la internet.

În eventualitatea în care întâmpină dificultăți în contactarea misiunii diplomatice, alternativ, românii pot apela numărul de telefon +98 21 77539041, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact şi Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Altre trei țări europene – Italia, Polonia și Spania le-au cerut cetățenilor lor să părăsească imediat Iranul – iar Marea Britanie și-a închis ambasada de la Teheran.

„Am închis temporar ambasada britanică la Teheran, aceasta va funcționa acum la distanță”, a afirmat un purtător de cuvânt al Foreign Office, adăugând că recomandările de călătorie au fost „actualizate pentru a reflecta această schimbare consulară”.

