MAE despre participarea Dianei Șoșoacă la summitul lui Vladimir Putin de la Sankt Petersburg: Rusia a încercat să arate că nu este izolată, făcând paradă cu „cele câteva excepţii jenante”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Țărnea, a transmis că „nicio țară UE nu a participat la festivalul susținătorilor Rusiei de la Sankt Petersburg“, el adăugând că UE și statele membre reprezintă valori incompatibile cu regimuri care duc războaie ilegale de cucerire împotriva unor vecini suverani.

„Nicio țară europeană nu a participat la festivalul susținătorilor Rusiei de la Sankt Petersburg. UE și statele membre reprezintă valori incompatibile cu oligarhia economică și captura statului sau cu regimuri care duc războaie ilegale de cucerire împotriva unor vecini suverani“, a scris purtătorul de cuvânt al MAE duminică, într-o postare pe platforma X.



„Prezenţa alături de oficiali ruşi şi oameni de afaceri sub regim de sancţiuni europene a unor cetăţeni europeni nu îi validează pe primii şi îi descalifică pe ultimii”, afirmă purtătorul de cuvânt al MAE după ce europarlamentarul SOS România Diana Şoşoacă a participat la summit-ul convocat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg, unde l-a elogiat pe liderul de la Kremlin şi a vorbit în numele românilor.

În opinia sa, Rusia a încercat să arate că nu este izolată, făcând paradă cu „cele câteva excepţii jenante” dintre cei aproape jumătate de miliard de cetăţeni europeni.

„Dar singurătatea agresorului nu se poate ascunde cu invitaţi care nu vorbesc câtuşi de puţin în numele ţării lor. În realitate, efectul este contrar celui scontat, forumul devenind exemplu de manual al propagandei mincinoase. Prezenţa alături de oficiali ruşi şi oameni de afaceri sub regim de sancţiuni europene a unor cetăţeni europeni nu îi validează pe primii şi îi descalifică pe ultimii”, consideră purtătorul de cuvânt al MAE.

Reacţia sa vine după ce europarlamentarul SOS România Diana Şoşoacă a fost prezentă la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, unde a rostit un discurs. Ea i-a transmis lui Putin că poporul român nu îl urăşte şi că doreşte pacea cu Rusia. Ea s-a lăudat că nu l-a lăsat pe Volodimir Zelenski să rostească un discurs în Parlamentul de la Bucureşti.

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