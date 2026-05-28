MAE anunță, la fel ca statele UE și SUA, că își menține prezența diplomatică la Kiev, în ciuda amenințărilor Moscovei – Ambasadorul rus, convocat pentru explicații

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) califică drept o escaladare gravă amenințările transmise luni de diplomația rusă la adresa Ucrainei și anunță că nu-și va retrage personalul diplomatic de la Kiev, în pofida avertismentelor Moscovei.

„Amenințarea proferată de MAE rus prin intermediul unui comunicat de presă și postări în social media reprezintă o escaladare gravă și iresponsabilă. Este o amenințare care, pusă în aplicare, ar reprezenta o crimă de război împotriva poporului ucrainean, cu consecințe grave din perspectiva dreptului internațional.”, a transmis MAE.

Reaminitim că Moscova i-a avertizat luni pe cetăţenii şi diplomaţii străini să părăsească Kievul, întrucât va urma o serie de lovituri asupra capitalei Ucrainei.

Ambasadorul Rusiei, convocat la minister

În urma acestor declarații, Ministerul Afacerilor Externe a decis convocarea ambasadorului Federației Ruse la București, așa cum au reacționat deja mai multe capitale din UE.

„În acest sens, a fost convocat astăzi la MAE ambasadorul Federației Ruse la București. În discuție, partea română i-a reamintit că niciun comunicat sau postare nu suspendă obligațiile legale ale Federației Ruse, inclusiv cele privind respectarea dreptului internațional.”, a transmis MAE.

Activitatea diplomatică va continua fără schimbări, mai anunță MAE: „Nu vom fi intimidați. Ne menținem prezența diplomatică în Ucraina și la Kiev.”

„Ucraina are dreptul legitim și inalienabil la suveranitate și libertate în deplină securitate.”, a mai declarat ministerul.

SUA anunță că și ambasada sa la Kiev rămâne deschisă, negând evacuarea personalului

Ambasada SUA din Kiev a anunţat joi că rămâne deschisă, negând informaţiile privind schimbări în activitatea sa în urma avertismentelor Rusiei conform cărora diplomaţii şi cetăţenii străini ar trebui să părăsească capitala Ucrainei înainte de o escaladare a atacurilor, relatează agenția de știri Reuters.

Într-o postare pe X, ambasada SUA din Kiev a anunţat că nu există modificări în activitatea sa. „Ambasada SUA este deschisă. Nu există modificări în activitatea sa şi informaţiile care susţin contrariul sunt false”, se arată în comunicat.

Mai multe state UE i-au convocat deja pe ambasadorii ruşi.

Consilierul pentru comunicare al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Dmitro Litvin, le-a declarat jurnaliştilor că Ucraina a auzit că unii diplomaţi americani au părăsit Kievul după ultimul atac rusesc masiv de duminică.

El a adăugat că Ucraina este recunoscătoare tuturor ambasadelor care îşi desfăşoară activitatea la Kiev şi sprijină Ucraina.

