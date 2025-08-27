Macron, Merz și Tusk la Chișinău – mesaj coordonat de susținere a aderării la UE: „Republica Moldova contează pentru noi”. Maia Sandu: „Moldovenii trebuie să decidă pentru Moldova”

Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk au transmis miercuri, la Chișinău, un mesaj de sprijin pentru aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Greii UE au subliniat – într-o conferință de presă comună cu președinta Maia Sandu, de Ziua Independenței – că viitorul țării este în UE și că acest obiectiv beneficiază de întreaga lor susținere.

Maia Sandu a deschis conferința de presă cu un mesaj în care a spus că Republica Moldova „a ajuns pe harta lumii”. „Nu a fost și nu este un drum ușor, însă acum îl parcurgem cu aliați și prieteni mereu alături. Astăzi, prietenii noștri sunt aici, lângă noi, pentru a spune clar că Moldova contează, iar aderarea la Uniunea Europeană nu este un vis îndepărtat, ci un proiect la care lucrăm. Este un proiect în mâinile noastre și nu avem dreptul să-l pierdem. Vom avea viitorul pe care ni-l dorim doar dacă îl vom proteja. Doar moldovenii trebuie să decidă pentru Moldova. Alternativa la Europa nu există, iar fără UE, Moldova rămâne blocată în trecut”, a spus Maia Sandu.

Președintele Franței: Chișinăul a făcut pași importanți pentru pregătirea aderării

Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat că, alături de partenerii europeni, țara sa sprijină pe deplin „alegerea clară și suverană” a Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană. „În ultimele luni, Moldova a făcut pași importanți în pregătirea aderării, fapt remarcat și de Comisia Europeană. Drept urmare, Comisia și apoi statele membre au aprobat plata primelor tranșe din Planul de Reformă și Creștere pentru Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro pentru următorii doi ani”, a precizat Macron.

El nu a ratat ocazia de a trimite săgeți către Moscova, acuzând-o că duce „un război de agresiune”. „Uniunea Europeană nu amenință pe nimeni și respectă suveranitatea fiecărui stat. Ea nu este Uniunea Sovietică, ci o comunitate a păcii, prosperității și valorilor democratice”, a punctat liderul francez, a spus liderul de la Élysée.

Cancelarul german – semnal pentru începerea negocierilor de aderare, în toamnă

Friedrich Merz a menționat explicit, în discursul său, posibilitatea începerii negocierilor de aderare la UE. „Venim cu două mesaje astăzi: primul este că ușile Uniunii Europene sunt deschise, sunteți bineveniți în UE. Moldova este nu doar geografic, ci și istoric parte a UE. În toamnă, vom face tot posibilul pentru a deschide primele capitole de negociere (pentru aderarea la UE, n.r.). Germania va trimite experți în Republica Moldova pentru a o susține în reformele sale. Vom ajuta atât cu mijloace europene, cât și cu mijloace germane la asigurarea securității energetice”, a promis șeful Guvernului de la Berlin.

„Al doilea mesaj al nostru este următorul: vă susținem în vederea consolidării suveranității și libertății. Suntem conștienți că Moldova suferă foarte mult de pe urma războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina. Acest război trebuie să înceteze, dar nu cu orice preț. Noi nu dorim o capitulare a Ucrainei. Avem nevoie de o pace durabilă și lucrăm la asta, împreună cu partenerii noștri din SUA și Europa”, a adăugat Friedrich Merz.

„Facem acest lucru pentru Ucraina, dar o facem și pentru noi înșine. Și facem acest lucru și pentru Moldova. Rusia lucrează în fiecare zi, cu insistență, pentru a submina libertatea, bunăstarea și pacea în Republica Moldova. Pentru Moscova, 27 august nu este o zi de sărbătoare. Președintele Putin se uită la destrămarea URSS ca la o mare catastrofă. Înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, nu trece nicio zi fără atacuri hibride masive din partea Rusiei. Miza este democrația. De aceea, Germania ajută. De aceea, Europa ajută. Noi susținem Moldova în lupta contra dezinformării. Sprijnim, cu toții, o Moldovă liberă și Europeană”, a mai spus cancelarul.

Donald Tusk – despre referendum: R. Moldova a ales calea auropeană

„O Moldovă sigură și prosperă, în Uniunea Europeană, este un interes vital pentru întreaga Europă, pentru pace, prosperitate și securitate”, a spus, la rândul său, premierul polonez, Donald Tusk. „Am fost aici acum un an, iar de atunci s-au întâmplat multe lucruri. În primul rând, moldovenii au decis să meargă pe calea europeană în cadrul referendumului, și sunt convins că acestea sunt vești foarte bune pentru R. Moldova, dar și pentru Europa, în general”, a adăugat el.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova se vor desfășura pe 28 septembrie 2025. Precedentul scrutin a avut loc la 11 iulie 2021, când Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 63 din cele 101 de locuri în Parlament.

