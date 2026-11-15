Macron face apel la unitate și consens la summitul Francofoniei – România încearcă să obțină șefia organizației prin candidatura lui Dacian Cioloș

Președintele francez Emmanuel Macron a făcut apel duminică la „unitate” și „consens”, la deschiderea celui de-al XX-lea summit al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), desfășurat la Phnom Penh, în Cambodgia. Reuniunea are loc într-un context tensionat, marcat de disputa dintre Republica Democratică Congo și Rwanda privind alegerea viitorului secretar general al organizației, funcție pentru care candidează și fostul premier român Dacian Cioloș, relatează AFP.

La summit participă șefi de stat și de guvern din cele 90 de state și guverne membre ale OIF, printre care Emmanuel Macron și premierul canadian Mark Carney. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan, care a mers în Cambodgia pentru a susține candidatura lui Dacian Cioloș la funcția de secretar general pentru mandatul 2027-2030.

Președintele României a anunțat că a fost primit de regele Cambodgiei, Norodom Sihamoni, la începutul reuniunii, și a explicat că susținerea candidaturii românești reprezintă o oportunitate pentru consolidarea profilului internațional al țării.

„Candidatura pentru cea mai înaltă poziție într-o organizație internațională de anvergură este un câștig pentru țara noastră, pentru că ne profilează pe scena mondială ca națiune pregătită să-și asume contribuții tot mai consistente la marile proiecte internaționale”, a transmis Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

Șeful statului a apreciat că Dacian Cioloș propune „o viziune credibilă și ambițioasă pentru relansarea și dezvoltarea comunității francofone”, iar proiectul său ar putea contribui la întărirea influenței României în spațiul francofon, la consolidarea relațiilor cu statele membre și la obținerea unor beneficii în mai multe domenii de interes.

Summitul se desfășoară sub tema „A reinvesti în pace pentru o prosperitate comună și o stabilitate durabilă”.

Miza candidaturii României

Dacian Cioloș a explicat, într-un interviu acordat HotNews înaintea scrutinului, că prezența unui român la conducerea OIF ar putea oferi României acces diplomatic și oportunități de cooperare în regiuni în care țara noastră are în prezent o reprezentare limitată.

„Francofonia este o organizație internațională multilaterală care reunește țări de pe cele cinci continente, cu niveluri de dezvoltare și istorii diferite, dar care împărtășesc o limbă comună de comunicare, o limbă-punte. Ea i-ar permite României să fie activ prezentă în zone din care, din diferite motive, s-a retras în ultimele decenii”, a declarat Cioloș.

Acesta a subliniat că multe dintre aceste state înregistrează o creștere demografică și economică și au o importanță geostrategică tot mai mare, iar România ar avea astfel posibilitatea de a-și reconecta relațiile cu ele.

România este membru cu drepturi depline al OIF din 1993. De la înființarea funcției de secretar general, în 1997, niciun reprezentant român nu a ocupat această poziție.

Disputa dintre Congo și Rwanda, principala sursă de tensiune

Înaintea alegerii noului secretar general, atenția liderilor francofoni este concentrată asupra rivalității dintre președintele Republicii Democratice Congo, Felix Tshisekedi, și cel al Rwandei, Paul Kagame.

Emmanuel Macron a avertizat că extinderea organizației impune construirea unui consens pentru păstrarea unității acesteia.

„Trebuie să avem grijă să păstrăm ceea ce constituie forța sa, și anume unitatea sa. Francofonia pe care o dorim nu este o Francofonie a izolării sau a diviziunilor interne”, a declarat liderul francez.

Disputa are în centrul său candidatura actualei secretare generale a OIF, rwandeza Louise Mushikiwabo, care a condus organizația timp de două mandate, în ultimii opt ani.

Republica Democratică Congo se opune realegerii acesteia, acuzând Rwanda că sprijină gruparea rebelă armată M23 în provinciile din estul țării. Kinshasa a amenințat inclusiv cu retragerea din organizație în cazul în care Mushikiwabo va obține un nou mandat.

Congo, țara cu a doua cea mai mare populație de vorbitori de limbă franceză după Franța, cu aproximativ 57,3 milioane de persoane, potrivit OIF, și-a prezentat inițial propria candidată, Juliana Lumumba, fiica fostului lider Patrice Lumumba, figură emblematică a luptei anticoloniale și a panafricanismului.

În cursa pentru conducerea organizației se mai află Dacian Cioloș și fosta ministră mauritană Coumba Ba.

Congo ia în calcul susținerea candidatului român

Tensiunile au escaladat sâmbătă, când Republica Democratică Congo s-a declarat pregătită să retragă candidatura Julianei Lumumba și să ia în considerare o „demers comun în favoarea” lui Dacian Cioloș. Anunțul reprezintă un sprijin important pentru candidatul României, dar a provocat nemulțumirea Rwandei.

Ministrul rwandez de Externe, Olivier Nduhungirehe, a criticat faptul că Republica Democratică Congo ar susține un candidat din afara Africii, în condițiile în care continentul reprezintă 27 dintre cei 53 de membri cu drepturi depline ai OIF și găzduiește aproximativ 65% din populația francofonă mondială. Potrivit proiecțiilor citate de oficialul rwandez, proporția ar putea ajunge la 90% până în 2050.

De la înființarea funcției de secretar general în 1997, trei dintre cei patru titulari au provenit din Africa: Boutros Boutros-Ghali, Abdou Diouf și Louise Mushikiwabo.

Dacian Cioloș a salutat încrederea manifestată de Kinshasa și s-a declarat deschis dialogului între statele și guvernele francofone pentru identificarea unei soluții consensuale, care să consolideze legitimitatea și credibilitatea organizației.

Președintele Mauritaniei, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a ajuns sâmbătă în Cambodgia, însă nu a comentat public anunțul privind posibilitatea retragerii candidatei țării sale în favoarea lui Cioloș.

Rwanda acuză Franța de presiuni

Rwanda a denunțat o presupusă „presiune” exercitată de Paris asupra candidaturii sale. Autoritățile rwandeze au afirmat că au respins o solicitare a președintelui Emmanuel Macron adresată omologului său, Paul Kagame, prin care acesta ar fi fost îndemnat să retragă candidatura Louisei Mushikiwabo pentru a permite ajungerea la un consens.

Disputa a readus în atenție criticile privind influența Franței asupra OIF, organizație al cărei principal finanțator este Parisul, alături de Canada.

„Cu această intervenție, ne întoarcem înapoi, la ideea că Franța este cea care alege”, a declarat sâmbătă un membru al unei delegații non-africane, citat de AFP.

Emmanuel Macron a discutat duminică dimineață cu Paul Kagame și a îndemnat Republica Democratică Congo, Rwanda și Mauritania să inițieze consultări pentru găsirea unei soluții comune.

Potrivit Palatului Élysée, președintele francez a cerut celor trei state să ajungă la o soluție consensuală, așa cum s-a întâmplat și în circumstanțe similare din trecut.

Cum va fi ales noul secretar general

Consensul este metoda tradițională de desemnare a secretarului general al OIF și este susținut inclusiv de Canada. Totuși, în 2022, organizația a adoptat o procedură care permite organizarea unui vot cu majoritate simplă în cazul în care statele membre nu ajung la un acord.

Ministrul rwandez de Externe, Olivier Nduhungirehe, a declarat că Louise Mushikiwabo își va menține candidatura până la capăt.

„Unitatea OIF nu presupune uniformitatea pozițiilor”, a afirmat oficialul rwandez duminică, de la aceeași tribună de la care Emmanuel Macron făcuse apel la consens.

Miza votului este importantă și pentru viitorul organizației, care a pierdut deja trei membri anul trecut, după retragerea statelor din Sahel Burkina Faso, Mali și Niger.

Organizația Internațională a Francofoniei are sediul la Paris și reunește state și guverne care au în comun limba franceză. OIF promovează diversitatea culturală și lingvistică, pacea, democrația și drepturile omului.

Secretarul general este ales pentru un mandat de patru ani, potrivit Ministerului Afacerilor Externe al României.

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