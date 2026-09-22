Discuții Macron – Trump – Zelenski despre întărirea apărării aeriene a Ucrainei și un moratoriu asupra atacurilor energetice și din Marea Neagră

Președintele francez Emmanuel Macron s-a întâlnit la New York cu președinții SUA și Ucrainei, Donald Trump și Volodimir Zelenski, pentru a avansa două direcții legate de războiul din Ucraina: accelerarea livrărilor de interceptoare și sisteme de apărare aeriană către Kiev și negocierea unui posibil moratoriu ruso-ucrainean asupra atacurilor împotriva infrastructurii energetice, conform agențiilor internaționale de presă.

Separat, a anunțat Macron, Franța și Ucraina lucrează la achiziția unor sisteme suplimentare de apărare anti-aeriană SAMP/T și a rachetelor aferente prin împrumutul UE de 90 de miliarde de euro acordat Kievului de UE pentru perioada 2026-2027.

Macron i-a cerut lui Trump accelerarea livrării de interceptoare pentru Ucraina. Discuții despre un posibil moratoriu ruso-ucrainean asupra atacurilor energetice

Macron a declarat după întâlnirea de luni cu președintele american că cei doi au avut o discuție „foarte bună” și „foarte constructivă” despre Ucraina și Rusia, în cadrul căreia liderul francez a insistat asupra necesității ca Ucraina să primească mai rapid și în cantități mai mari interceptoare pentru apărarea aeriană.

Cei doi au discutat și despre posibilitatea opririi reciproce a loviturilor asupra instalațiilor și infrastructurii din sectorul energetic, idee pe care Macron a abordat-o ulterior și cu Zelenski. Președintele francez nu a prezentat detalii despre forma unui asemenea moratoriu și nici despre eventualele angajamente asumate în timpul întâlnirii, dar liderul ucrainean are programată pentru marți și o întâlnire cu președintele SUA.

Macron a descris conversația cu președintele american drept „foarte bună” și „foarte constructivă” și a afirmat că Donald Trump s-a arătat receptiv în timpul discuțiilor.

„Am avut o discuție îndelungată despre Ucraina și Rusia și despre necesitatea de a-i ajuta mai rapid și mai ferm pe prietenii noștri ucraineni cu interceptoare”, a declarat președintele francez, explicând că furnizarea acestor sisteme reprezintă o măsură defensivă esențială pentru protejarea Ucrainei în fața atacurilor aeriene rusești.

Discuția privind un posibil moratoriu vine în contextul în care Rusia continuă să atace infrastructura energetică ucraineană, iar Ucraina desfășoară operațiuni proprii împotriva rafinăriilor și altor instalații energetice din Rusia, atacuri ce provoacă inclusiv o relativă penurie de motorină la nivel global.

Macron: Vom acționa împreună pentru protejarea infrastructurii critice din Orientul Mijlociu și libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz

Întâlnirea Macron–Trump a inclus și o analiză a situației din Marea Roșie. Președintele francez a subliniat importanța regiunii pentru transportul maritim și pentru evoluția prețurilor mondiale, în contextul perturbărilor care afectează rutele comerciale și piețele energetice.

„Cealaltă problemă despre care am discutat a fost situația din Marea Roșie. Este importantă pentru prețurile globale”, a declarat Macron, conform agențiilor de presă franceze.

Acesta a detaliat subiectul și discuția cu Trump și într-o postare pe rețeaua socială X.

„La sosirea mea la New York, m-am întâlnit cu președintele Donald Trump. Am decis să acționăm împreună pentru a reduce tensiunile de pe piețele energiei, prin protejarea infrastructurii critice din Orientul Mijlociu și a libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz. De asemenea, ne vom coordona eforturile pentru a obține un moratoriu asupra atacurilor împotriva infrastructurii energetice și a infrastructurii civile din Ucraina. Populația civilă trebuie protejată, iar negocieri serioase privind condițiile pentru pace între Rusia și Ucraina trebuie începute cât mai curând posibil”, a transmis Macron.

Dès mon arrivée à New York, j’ai rencontré le président Donald Trump.



Nous avons décidé d’agir ensemble pour résorber les tensions sur les marchés de l’énergie, en protégeant les infrastructures critiques au Moyen-Orient et la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz.… pic.twitter.com/1B3WyPWGH0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2026

Zelenski, după discuția cu Macron: Continuăm să lucrăm la posibilitatea producerii de sisteme-anti-aeriene și rachete în Ucraina, precum și la programul antibalistic comun FREYJA

În discuția ulterioară dintre Macron și Zelenski, desfășurată în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, cei doi lideri s-au concentrat pe pachetul de sprijin pentru iarnă necesar Ucrainei și pe consolidarea apărării aeriene ucrainene.

Kievul a anunțat că există disponibilitate pentru furnizarea unor sisteme suplimentare SAMP/T și a rachetelor necesare, finanțarea urmând să utilizeze resursele puse la dispoziție prin împrumutul european pentru Ucraina. Din pachetul total de 90 de miliarde de euro, aproximativ 60 de miliarde sunt destinate susținerii capacităților de apărare, iar circa 30 de miliarde sprijinului bugetar și macrofinanciar.

„Suntem pregătiți să asigurăm sisteme suplimentare de apărare aeriană SAMP/T și rachete pentru acestea folosind posibilitățile financiare oferite de împrumutul UE”, a anunțat Volodimir Zelenski, într-un mesaj pe X.

I met with @EmmanuelMacron. We spoke primarily about security and the winter support package for Ukraine. We are also ready to secure additional SAMP/T air defense systems and missiles for them using the financial resources available through the EU loan.



We continue working on… pic.twitter.com/jYGDu124gz — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2026

Notă: SAMP/T este un sistem franco-italian de apărare aeriană cu rază medie și lungă, conceput pentru interceptarea avioanelor, dronelor și rachetelor. Ucraina solicită de mai mult timp suplimentarea sistemelor occidentale și a muniției necesare pentru protejarea orașelor și infrastructurii energetice.

Macron a anunțat că apărarea aeriană a Ucrainei va fi consolidată printr-un contract pentru livrarea de radare și prin furnizarea unor noi interceptoare. Liderul francez nu a oferit detalii despre tipul și numărul echipamentelor vizate.

Franța și Ucraina lucrează în paralel la dezvoltarea unei capacități de producție pe teritoriul ucrainean. Un acord franco-ucrainean din iulie prevede că Ucraina intenționează să comande patru sisteme SAMP/T NG, iar Franța și Italia au autorizat producția sub licență în Ucraina a rachetelor Aster 30. Parisul sprijină și programul antibalistic FREYJA, Zelenski afirmând luni că primele rezultate sunt așteptate până la sfârșitul acestui an.

„Continuăm să lucrăm la posibilitatea producerii acestor sisteme și rachete în Ucraina, precum și la programul antibalistic comun FREYJA”, a transmis Zelenski.

Aceste proiecte urmăresc reducerea dependenței Ucrainei de livrările externe.

Detalii despre „armistițiul energetic”. Macron vrea includerea unui moratoriu asupra atacurilor din Marea Neagră în viitoarele discuții de pace

Discuțiile privind apărarea aeriană și un eventual „armistițiu energetic” au loc înaintea iernii, într-un moment în care atacurile asupra infrastructurii energetice continuă să reprezinte una dintre principalele vulnerabilități ale Ucrainei.

Un eventual armistițiu ar putea aduce și un moratoriu asupra atacurilor din Marea Neagră, unde Rusia și Ucraina încearcă să blocheze exporturile celeilalte părți.

Franța susține includerea celor două propuneri în viitoarele negocieri destinate obținerii unei păci juste și durabile, a precizat Emmanuel Macron.

Zelenski urmează să discute marți și cu Donald Trump despre măsuri reciproce de dezescaladare, inclusiv în domeniul energetic, Casa Albă încercând să relanseze negocierile dintre Kiev și Moscova.

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