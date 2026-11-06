Maciej Witucki, BusinessEurope: Europa trebuie să găsească un echilibru între protejarea pieței interne și menținerea comerțului internațional

Europa trebuie să găsească un echilibru între protejarea piețelor proprii și menținerea comerțului internațional, astfel încât măsurile de susținere a industriei europene să nu afecteze acordurile comerciale cu partenerii externi, a declarat Maciej Witucki (foto), președintele BusinessEurope, la Concordia Summit 2026. Acesta a avertizat că actuala formulă a Industrial Exploration Act riscă să intre în contradicție cu acordurile de liber schimb încheiate de Uniunea Europeană.

„Este un subiect care încinge atmosfera la Bruxelles și în capitale. Trebuie, din nou, să găsim un echilibru între protejarea piețelor noastre, lucru pe care trebuie să îl facem, și evitarea distrugerii comerțului internațional. Nimeni nu va semna un acord de liber schimb cu noi, dar, prin definiție, fiecare acord de liber schimb este anulat automat de Industrial Exploration Act”, a spus Maciej Witucki.

El a subliniat că este nevoie de negocieri și compromis la nivel european, exprimându-și încrederea că statele membre și instituțiile UE vor putea ajunge la o soluție.

Witucki a arătat că una dintre prioritățile organizației este creșterea competitivității economiei europene, într-un context în care Uniunea trebuie să își consolideze poziția față de economii precum Statele Unite, China, India sau Indonezia. În opinia sa, Europa nu are o alternativă la cooperarea dintre statele membre.

„Nu avem un plan B. Nu avem altă opțiune decât să luptăm. În ultimele 12 luni am discutat cu 12 asociații de business, precum Concordia, iar toți am fost de acord că Europa este singura noastră șansă. Nicio altă țară nu poate face față singură provocărilor actuale, din punct de vedere economic, nici Statele Unite, nici China, nici India sau Indonezia”, a declarat acesta.

Președintele BusinessEurope a pledat și pentru atragerea investițiilor chineze în Europa, dar cu respectarea regulilor europene și cu implicarea capitalului și a transferului de cunoștințe.

„China nu este un concurent ieftin. Este o țară cu tehnologii noi și capacități importante. Nu ar trebui să ne temem de ele. I-am spus ambasadorului Chinei pe lângă UE că mi-aș dori 50 de Shenzhen-uri în Europa, cel puțin două în fiecare țară, dar cu regulile pe care Shenzhen le avea în anii ’90. Să aducă capital, să aducă know-how, iar noi să controlăm afacerile și să ne respecte regulile”, a spus acesta.

Piața unică europeană, principala sursă de creștere

O altă prioritate indicată de Maciej Witucki este aprofundarea pieței unice europene, pe care o consideră principala sursă de creștere economică a Uniunii. Acesta a atras atenția că potențialul celor 450 de milioane de consumatori și al celor 25 de milioane de companii europene nu este încă valorificat suficient.

„Cea mai mare parte a potențialului nostru se află chiar pe acest continent. Cei 450 de milioane de consumatori reprezintă o piață extrem de importantă, la fel și cele 25 de milioane de companii. Piața unică este, din nou, responsabilitatea noastră în proporție de 100%. Avem pârghiile necesare și nu putem da vina pe președintele Xi sau pe președintele Trump pentru faptul că nu modernizăm piața unică. Este responsabilitatea noastră”, a declarat el.

Witucki a subliniat că reformele trebuie promovate atât la Bruxelles, cât și în capitalele statelor membre, întrucât o parte dintre barierele care fragmentează piața europeană sunt generate chiar de guvernele naționale.

În opinia sa, creșterea economică este esențială nu doar pentru competitivitate, ci și pentru finanțarea politicilor sociale și de mediu.

„Creșterea economică înseamnă bani, înseamnă taxe, înseamnă TVA. Dacă vrem să salvăm planeta și clima, dacă vrem să salvăm balenele și pinguinii, avem nevoie de bani pentru toate acestea. Iar acești bani provin din taxele plătite de dumneavoastră. Fără creștere economică nu vom salva planeta și nu vom putea menține nici pacea socială”, a spus acesta.

El a indicat, de asemenea, dezvoltarea unei piețe unice a energiei și construirea de interconectoare drept soluții pentru reducerea prețurilor la energie, atrăgând atenția asupra necesității unor capacități de stocare.

Bugetul european trebuie orientat către competitivitate și competențe

În privința viitorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene, Witucki a afirmat că fondurile europene ar trebui direcționate cu prioritate către competitivitate, dezvoltarea competențelor umane și industriale și investițiile în noile tehnologii.

„Poziția noastră este că bugetul trebuie orientat către competitivitate și dezvoltarea competențelor. Vorbim despre competențele oamenilor, dar și despre competențele industriale și noile tehnologii”, a declarat acesta.

Ca exemplu, el a criticat alocarea fondurilor pentru infrastructură care există deja în anumite regiuni, în detrimentul investițiilor în oameni și în dezvoltarea economică locală.

„Uneori nu sunt foarte patriotic față de propria țară. Cred că nu ar trebui să cheltuim bani pentru noi piste de biciclete în estul Poloniei, pentru că avem deja destule. Trebuie să investim în competențele oamenilor care trăiesc în estul Poloniei și în investiții în această regiune, dacă este posibil și în proiecte transfrontaliere”, a afirmat Witucki.

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