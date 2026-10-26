Lula îl învinge pe Bolsonaro în Brazilia și câștigă al patrulea mandat în fruntea țării, într-o victorie surprinzătoare

Președintele Luiz Inacio Lula da Silva a câștigat duminică alegerile prezidențiale din Brazilia, ceea ce i-a adus al patrulea mandat în fruntea țării, într-o victorie suprinzătoare împotriva unuia dintre reprezentanții populismului de dreapta din America Latină, conform Bloomberg.

Lula, reprezentant al stângii politice, a câștigat cu 51,8% din voturi în fața lui Flavio Bolsonaro, care a luat 48,2% din voturi. Reprezentantul dreptei, care câștigase anterior primul tur al alegerilor prezidențiale, a anunțat acum că va contesta rezultatul alegerilor, în contextul în care programul de vot a fost prelungit cu două ore.

Flavio Bolsonaro este fiul lui Jair Bolsonaro, fost președinte al Braziliei în perioada 2019-2022. De cealaltă parte, Lula a fost președintele Braziliei în perioada 2003-2011, iar în 2022 a revenit în fruntea țării, atunci când l-a învins pe Jair Bolsonaro.

Al patrulea mandat

Lula, în vârstă de 80 de ani, devine primul președinte brazilian care ajunge la al patrulea mandat. Victoria surprinzătoare a actualului președinte poate reprezenta și o victorie a stângii, în contextul în care dreapta a câștigat teren în ultimii ani în America Latină, însă analiștii consideră că a fost mai degrabă un vot de respingere pentru Bolsonaro și politicile sale decât un vor în favoarea lui Lula.

Pe plan intern, societatea braziliană se confruntă cu o polarizare accentuată atunci când vine vorba despre ideologii politice. Lula vine dintr-o lume a sindicatelor și este critic când vine vorba despre intervențiile militare americane peste hotare, în timp ce susținătorii lui Bolsonaro vin dintr-o zonă de conservatorism și susțin un tip de capitalism cât mai lipsit de intervenții și reglementări.

Totodată, Brazilia se confruntă cu deficite și datorii în creștere, respectiv cu dobânzi ridicate. Presiunea se resimte și la nivelul gospodăriilor populației, unde rata de neperformanță a ajuns în 2026 la cel mai ridicat nivel înregistrat din 2009 până azi. În același timp, crearea de locuri de muncă a încetinit la nivelul economiei braziliene.

„Va trebui să reușească să facă o coaliție, chiar dacă victoria lui a trimis un mesaj puternic către dreapta radicală, care va regândi probabil modul în care operează”, a declarat Creomar de Souza, analist politic și fondator al organizației Dharma Political Risk and Strategy din Brazilia.

Când Lula finaliza al doilea mandat în fruntea țării, în 2010, avea o rată de aprobare de 83%, iar fostul președinte american Barack Obama l-a numit atunci „cel mai popular politician din lume”. Totuși, încrederea față de Lula s-a erodat pe măsură ce numele președintelui a apărut în scandaluri de corupție.

În 2022, când a revenit pentru a lupta împotriva lui Jair Bolsonaro, Lula s-a bucurat de o susținere mult mai redusă în rândul noii generații, care are alte așteptări de la clasa politică.

Presa internațională a subliniat că Lula este deconectat de noile generații, iar un exemplu în acest sens este dat de faptul că președintele a refuzat să aibă un smartphone până în ultima săptămână a campaniei din 2026.

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