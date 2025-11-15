Administrația Trump a extins termenul până la care Lukoil trebuie să-și vândă activele – Soarta rafinăriei Petrotel Ploiești trebuie decisă până la 13 decembrie / Bulgaria a primit o derogare mai lungă

Trezoreria SUA a prelungit cu trei săptămâni termenul până la care compania rusă Lukoil trebuie să își vândă activele internaționale, potrivit Bloomberg. Termenul inițial de intrare în vigoare a sancțiunilor anunțate de Donald Trump era 21 noiembrie.

Decizia vine după ce Lukoil a depus o solicitare în acest sens la OFAC, oficiul pentru controlul activelor străine din cadrul Trezoreriei americane, biroul însărcinat cu aplicarea sancțiunilor internaționale aplicate de SUA. Bloomberg notează că Lukoil și-a intensificat discuțiile cu potențiali cumpărători după ce acordul inițial de vânzare către traderul de mărfuri Gunvor Group a fost blocat de administrația Trump, Trezoreria spunând că Gunvor este ”marioneta Kremlinului”.

Departamentul Trezoreriei SUA a emis practic o licență generală ce permite funcționarea operațiunilor internaționale ale Lukoil în același regim ca până acum până la data de 13 decembrie.

Bulgaria, cu cea mai mare rafinărie din Balcani, a primit derogare de la sancțiuni până în aprilie

În același timp, o derogare separată pentru tranzacțiile referitoare la entitățile Lukoil din Bulgaria a fost acordată până la data de 29 aprilie 2026, a mai anunțat OFAC în comunicatul său. Astfel, subsidiarele Lukoil din Bulgaria, care includ Lukoil Neftohim Burgas (singura rafinărie din Bulgaria, cu capacitate mare), Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Aviation Bulgaria EOOD și Lukoil Bulgaria Bunker EOOD vor avea până la 29 aprilie să găsească un cumpărător.

Prelungirea mai mare pentru Bulgaria vine după ce guvernul bulgar a cerut Washingtonului o excepție de la aplicarea sancțiunilor, având în vedere posibile probleme pe piața de carburanți din Bulgaria. Guvernul Bulgariei a numit vineri un administrator special în vederea continuării activității Lukoil, iar administratorul va avea puterea de a vinde active cu aprobarea executivului și va fi imun la orice urmărire penală, a scris vineri AFP.

Cererea a fost înaintată la sfârșitul lunii octombrie, imediat după anunțul sancțiunilor americane.

Guvernul lucrează la legislația pentru preluarea activelor din România – Naționalizarea, ”ultima variantă” pentru premier

În schimb, ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan, a respins categoric varianta unei prelungiri a termenului și a anunțat intenția Guvernului de a prelua operațiunile locale ale companiei ruse.

”O spun răspicat: nu voi solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie fixat de autoritățile americane. Mai mult, voi susține replicarea și aplicarea unitară a sancțiunilor inițiate de SUA la nivelul întregii Uniuni Europene. România trebuie să preia controlul asupra companiei pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaționale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajați și pentru a asigura stabilitatea și securitatea sistemului energetic național”, a transmis marți ministrul Energiei Bogdan Ivan printr-o postare pe Facebook.

Întrebat, vineri, la o conferință, despre o exceptare de la aplicarea sancțiunilor, așa cum a cerut Bulgaria, ministrul Energiei a detaliat: ”Bulgaria depinde în proporție de peste 90% de rafinăria din Burgas. E un detaliu diferit. România, în momentul de față, nu depinde, din punct de vedere al aprovizionării cu combustibil, de rafinăriile aflate sub sancțiuni. Nu avem de gând să facem acest lucru”.

Ministrul a mai declarat că Guvernul va clarifica cu OFAC din SUA modul în care România va aplica aceste sancțiuni.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a declarat joi că varianta naționalizării Lukoil ”ar fi ultima variantă”.

”Situația este într-o anumită dinamică. Un grup de lucru lucrează pe aceste aspecte, dar haideți să vedem ce decizii se iau la nivel global (…), în special de către Statele Unite”, a spus premierul la Euronews România.

Ca urmare a prelungirii termenului, soarta rafinăriei Petrotel Ploiești și a celor 320 de benzinării ale Lukoil din România trebuie decisă până la 13 decembrie.

Americanii de la Carlyle, prezenți deja în România, interesați de activele Lukoil. Lukoil are datorii de sute de milioane către stat

Majoritatea activelor internaționale ale Lukoil sunt controlate prin compania Lukoil International GmbH, iar implementarea efectivă a unei eventuale tranzacții va necesita o autorizație distinctă din partea Oficiului american pentru Controlul Activelor Străine (OFAC).

Grupul american de investiţii Carlyle analizează în prezent posibilitatea de a cumpăra activele internaționale ale companiei ruse, au declarat recent pentru Reuters trei surse familiare cu discuțiile.

În ceea ce privește activele din România, cel puțin trei companii și-au manifestat oficial interesul privind rețeaua de benzinării Lukoil și rafinăria Petrotel.

”Sunt companii care și-au exprimat intenția doar asupra rețelei de benzinării, alte companii doar asupra rafinăriei Petrotel. Acum, este evident că este o ofertă comercială între două entități private care sper să aibă o finalitate”, a declarat vineri ministrul Energiei, precizând că țările de unde provin companiile sunt România, SUA, Grecia și Ungaria.

Celelalte companii interesate ar fi MOL sau Hellenic Petroleum.

De notat că Carlyle, una dintre cele mai mari firme globale de investiții, administrează active totale de 474 de miliarde de dolari, iar firma este prezentă în România printr-un proiect de producție de gaze naturale offshore, în Marea Neagră.

Republica Moldova a preluat activele Lukoil de la Aeroportul Chișinău

În Republica Moldova, Aeroportul Internațional Chișinău a preluat în administrare, cu titlu gratuit, terminalul petrolier al companiei Lukoil, în baza unui contract de comodat semnat pe 12 noiembrie. Procesul de predare-primire a avut loc a doua zi, pe 13 noiembrie, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, citat de newsmaker.md și News.ro.

Potrivit oficialului, acordul reprezintă o măsură de urgență ce ar fi permis continuarea livrărilor de kerosen către sectorul aviatic și după data de 21 noiembrie, data inițială de intrare în vigoare a sancțiunilor de la care Lukoil nu ar mai fi avut posibilitatea de a opera terminalul.

Pentru a asigura rezervele necesare, autoritățile de la Chișinău au anunțat că au negociat cu o companie românească livrarea de combustibil către Aeroportul Chișinău.

„În această perioadă, Aeroportul Internațional Chișinău va fi responsabil de operarea terminalului petrolier. Etapa următoare va fi cumpărarea de către AIC a activelor și infrastructurii aeroportuare din proprietatea Lukoil”, a mai precizat Junghietu.

