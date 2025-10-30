Lukoil a găsit cumpărător pentru activele sale internaționale – Ce se întâmplă cu activele din România

Compania petrolieră rusă Lukoil, ce va intra din 21 noiembrie pe lista societăților sancționate de Statele Unite, a anunțat joi, printr-un comunicat, că a acceptat oferta traderului internațional de mărfuri Gunvor Group pentru vânzarea subsidiarei Lukoil International GmbH, entitatea care controlează mare parte din activele internaționale ale Lukoil.

Lukoil anunțase luni că intenționează să își scoată la vânzare activele internaționale, după sancțiunile anunțate de SUA săptămâna trecută.

Compania care va face vânzarea este PJSC Lukoil, iar obiectul vânzării integrale (100% din acțiuni) este subsidiara Lukoil International GmbH. ”Principalele condiții ale tranzacției au fost deja convenite de către părți”, a anunțat Lukoil.

Lukoil în România. Activitățile din România nu par să facă obiectul tranzacției

Activitățile din România nu par să facă obiectul tranzacției în condițiile în care rafinăria Petrotel din Ploiești și rețeaua de 320 de benzinării sunt controlate prin subsidiare ale Litasco SA, la rândul ei o subsidiară a Lukoil. Prin Litasco este controlată și rafinăria Neftochim Burgas din Bulgaria – cea mai mare din Balcani – și participația de 45% la rafinăria Zeeland din Olanda.

Litasco, companie de trading de petrol înregistrată în Geneva, Elveția, probabil va dezinvesti separat activele din țara noastră, în funcție de cine prezintă interes pentru ele. Printre numele vehiculate se numără inclusiv azerii de la Socar, care au deja o mică rețea de benzinării în țara noastră.

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat vinerea trecută pentru publicația Politico că Lukoil are „obligația” de a vinde rafinăria Petrotel din Ploiești înainte de intrarea în vigoare a sancțiunilor aplicate de administrația Trump.

Amintim că toate subsidiarele din România ale Lukoil vor fi afectate de intrarea în vigoare, la 21 noiembrie, a sancțiunilor americane, în condițiile în care forma actuală a sancțiunilor se menține.

De notat că Lukoil România SRL, care operează rețeaua de benzinării din România, a înregistrat o pierdere de 145 milioane de lei în 2024, în timp ce compania care operează rafinăria Petrotel a raportat un profit de 62 milioane de lei în 2023.

Probleme pentru Litasco. O companie din Egipt a refuzat transporturile de carburanți ale Litasco și Lukoil

Bloomberg a scris miercuri că Litasco, compania prin care Lukoil controlează activitățile din România, se confruntă deja cu probleme în condițiile în care băncile și ceilalți traderi de energie de pe piețe au adoptat o politică de prudență în afacerile cu traderul înregistrat în Geneva.

Potrivit Bloomberg, operațiunile de plăți și transport internațional de mărfuri ale Litasco au fost deja restricționate semnificativ de sancțiunile SUA și cele ale Marii Britanii, în timp ce o bună parte din angajați iau în considerare să plece din companie.

Mai mult, compania egipteană de petrol (EGPT Egypt) ar fi refuzat transporturi de carburanți de la Litasco și Lukoil, conform Bloomberg.

Termenul limită pentru vânzare: 21 noiembrie, cu posibilitatea de prelungire

”Încheierea acordului pentru tranzacție este supusă unor condiții prealabile, inclusiv obținerea permisiunii OFAC (Office of Foreign Assets Control – Trezoreria SUA – n.r.) de către cumpărător, precum și a oricăror alte licențe, aprobări și autorizații relevante în jurisdicțiile aplicabile. Dacă va fi necesar, părțile intenționează să solicite prelungirea licenței OFAC existente și alte licențe suplimentare, pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a activelor internaționale și a serviciilor bancare aferente până la finalizarea tranzacției. Vânzarea Lukoil International GmbH are loc ca urmare a măsurilor restrictive impuse de anumite state împotriva companiei și a filialelor sale”, arată Lukoil în comunicatul transmis joi.

Reuters scrie că Gunvor Group a confirmat joi, la rândul său, că se află în discuții cu Lukoil privind posibila achiziție a activelor internaționale ale companiei ruse.

Gunvor Group este unul din cei mai mari traderi de mărfuri din lume, inclusiv țiței, cu afaceri de 136 miliarde de dolari în 2024. Traderul este înregistrat în Cipru.

Gunvor Group a fost cofondată de miliardarul suedez Torbjörn Törnqvist și de oligarhul rus Gennady Timchenko, considerat un apropiat al lui Vladimir Putin, sancționat de Statele Unite, UE și Marea Britanie.

Cel mai mare activ al Lukoil din străinătate este zăcământul petrolier West Qurna 2 din Irak – unul dintre cele mai mari din lume – unde deține o participație de 75%. Potrivit agenției ruse Interfax, producția zăcământului a depășit 480.000 barili/zi în aprilie.

Lukoil mai furnizează petrol Ungariei și Slovaciei, precum și rafinăriei STAR din Turcia, deținută de compania azeră SOCAR, care depinde în mare măsură de țițeiul rusesc. Lukoil mai deține participații în terminale petroliere și lanțuri de distribuție de carburanți din Europa, precum și diverse proiecte upstream și downstream în Asia Centrală (inclusiv Kazahstan), Africa și America Latină.

Companiile care iau parte la tranzacții cu Lukoil sau subsidiarele sale pot fi lovite de sancțiuni

Sub forma actuală a sancțiunilor, orice tranzacție financiară cu subsidiarele Lukoil controlate majoritar de ruși (peste 50% deținere), inclusiv cu cele active în România, poate atrage de la sine sancțiuni ale SUA asupra entităților care iau parte la tranzacție – vorbim despre bănci, companii care transportă sau care cumpără/vând bunuri, produse și servicii în relație cu Lukoil.

La nivel global, Lukoil și Rosneft sunt responsabile pentru aproape două treimi din exportul zilnic de petrol al Rusiei, De notat totuși că Germania a obținut o excepție de la sancțiuni pentru subsidiara Rosneft din Germania.

