Lukoil își scoate la vânzare activele din afara Rusiei, după sancțiunile SUA. Ce se întâmplă cu rafinăria Petrotel și cele peste 300 de benzinării din România

Lukoil, al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia, a anunțat luni seară că își va vinde activele sale internaționale, în urma sancțiunilor impuse săptămâna trecută de Statele Unite din cauza războiului din Ucraina, transmite Reuters, care citează un comunicat al companiei ruse.

Vânzarea activelor de către Lukoil reprezintă cea mai importantă acțiune de până acum întreprinsă de o companie rusă în răspuns la sancțiunile occidentale impuse după invazia Ucrainei, începută în 24 februarie 2022.

„Vânzarea activelor este efectuată în baza unei licențe de retragere (wind down license – n.r.) emisă de OFAC (Trezoreria SUA – n.r.). Dacă va fi necesar, compania intenționează să solicite o prelungire a licenței pentru a asigura continuitatea operațiunilor activelor sale internaționale”, a precizat Lukoil, adăugând că a început analiza ofertelor primite din partea potențialilor cumpărători.

Trump a impus primele sancțiuni împotriva Rusiei

Pe 22 octombrie, președintele american Donald Trump a impus sancțiuni legate de Ucraina celor mai mari companii petroliere din Rusia – Lukoil și Rosneft. Pe 15 octombrie, și Marea Britanie a vizat Lukoil și Rosneft, precum și 44 de tancuri petroliere din așa-numita „flotă fantomă”, formată în mare parte din nave vechi cu structuri de proprietate opace, într-o nouă tentativă de a înăspri sancțiunile energetice și de a reduce veniturile Kremlinului.

Cu sediul la Moscova, Lukoil asigură aproximativ 2% din producția globală de petrol. Împreună cu Rosneft, cele două companii rusești asigură undeva la două treimi din veniturile din petrol ale Rusiei.

Compania nu a precizat ce active vor fi scoase la vânzare, dar Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat vineri pentru publicația Politico că Lukoil are „obligația” de a vinde rafinăria Petrotel din Ploiești înainte de intrarea în vigoare a sancțiunilor aplicate de administrația Trump.

„Ne-am bucura să nu mai avem Lukoil”, a declarat Cristian Bușoi pentru publicația europeană.

Toate subsidiarele din România ale Lukoil vor fi afectate de intrarea în vigoare, la 21 noiembrie, a sancțiunilor americane, în condițiile în care forma actuală a sancțiunilor se menține.

Termenul limită pentru vânzare: 21 noiembrie, cu posibilitatea de prelungire

Cel mai mare activ al Lukoil din străinătate este zăcământul petrolier West Qurna 2 din Irak – unul dintre cele mai mari din lume – unde deține o participație de 75%. Potrivit agenției Interfax, producția zăcământului a depășit 480.000 barili/zi în aprilie.

Lukoil deține, de asemenea, rafinăria Lukoil Neftohim Burgas din Bulgaria, cu o capacitate de 190.000 barili/zi – cea mai mare din Balcani – precum și rafinăria Petrotel din România.

Compania furnizează petrol Ungariei și Slovaciei, precum și rafinăriei STAR din Turcia, deținută de compania azeră SOCAR, care depinde în mare măsură de țițeiul rusesc.

Lukoil mai deține participații în terminale petroliere și lanțuri de distribuție de carburanți din Europa, precum și diverse proiecte upstream și downstream în Asia Centrală (inclusiv Kazahstan), Africa și America Latină.

Companiile care iau parte la tranzacții cu Lukoil sau subsidiarele sale pot fi lovite de sancțiuni

Sub forma actuală a sancțiunilor, orice tranzacție financiară cu subsidiarele Lukoil controlate majoritar de ruși (peste 50% deținere), inclusiv cu cele active în România, poate atrage de la sine sancțiuni ale SUA asupra entităților care iau parte la tranzacție – vorbim despre bănci, companii care transportă sau care cumpără/vând bunuri, produse și servicii în relație cu Lukoil.

Lukoil România are în România, pe retail și distribuție, o rețea de 320 de benzinării, în timp ce la Ploiești operează rafinăria Petrotel. Inclusiv rețeaua de 320 de benzinării va trebui dezinvestită de Lukoil.

La nivel global, Lukoil și Rosneft sunt responsabile pentru aproape două treimi din exportul zilnic de petrol al Rusiei, iar cancelarul Germaniei Friedrich Merz a declarat deja că subsidiara Rosneft din Germania va face obiectul unor discuții cu SUA pentru excepții de la sancțiuni.

