Lukoil cere administrației Trump prelungirea termenului de intrare în vigoare a sancțiunilor

Lukoil a solicitat oficial Trezoreriei SUA amânarea termenului-limită la care compania rusă ar urma să intre sub regimul de sancțiuni internaționale al SUA, ce interzice orice tranzacții cu entitățile sancționate, scrie Reuters.

Agenția de presă amintește că Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Trezoreriei SUA a anunțat luna trecută noi sancțiuni împotriva Lukoil și Rosneft, din cauza lipsei de progres în negocierile cu Rusia în privința unui armistițiu în războiul din Ucraina.

Partenerii Lukoil, obligați să încheie orice colaborare cu firma rusă

OFAC a emis o licență generală care permite companiilor să își încheie ordonat, până la 21 noiembrie, orice colaborare comercială cu Lukoil. Termenul permite inclusiv eventuale achiziții ale activelor internaționale deținute de compania rusă.

Potrivit surselor Reuters, Lukoil a solicitat o prelungire deoarece are nevoie de mai mult timp pentru a închide angajamentele existente și pentru a analiza ofertele primite pentru rețeaua sa de active internaționale din domeniul producției, rafinării și comerțului cu petrol și gaze.

Nici Lukoil și nici OFAC nu au răspuns solicitărilor de comentarii ale Reuters.

Guvernul României și-a anunțat intenția de a prelua rafinăria Petrotel Ploiești și benzinăriile Lukoil, pe o perioadă limitată de timp

Lukoil, care reprezintă aproximativ 2% din producția globală de petrol, a confirmat pe 27 octombrie că este în cautare de cumpărători pentru activele sale internaționale și că ar putea cere o prelungire a licenței OFAC, dacă va fi necesar.

Compania rusă convenise anterior vânzarea activelor internaționale către traderul de mărfuri Gunvor, însă tranzacția a fost blocată în debut de noiembrie de administrația Trump, Trezoreria SUA catalogând Gunvor drept „marioneta Kremlinului”.

Operațiunile internaționale ale Lukoil se confruntă deja cu perturbări mai mari, iar, în România, ministrul Energiei a anunțat marți seară intenția explicită a Guvernului de a prelua activitățile locale ale companiei ruse.

”O spun răspicat: nu voi solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie fixat de autoritățile americane. Mai mult, voi susține replicarea și aplicarea unitară a sancțiunilor inițiate de SUA la nivelul întregii Uniuni Europene. România trebuie să preia controlul asupra companiei pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaționale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajați și pentru a asigura stabilitatea și securitatea sistemului energetic național”, a transmis ministrul Energiei Bogdan Ivan printr-o postare pe Facebook.

Ministerul Energiei lucrează la crearea legislației care să asigure continuitatea activităților rafinăriei Petrotel

Potrivit acestuia, Guvernul are ca obiectiv protejarea securității energetice a României.

”Colegii mei din Ministerul Energiei lucrează în continuare, împreună cu toate autoritățile relevante, la crearea legislației care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancțiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităților de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum și de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieței naționale de combustibili”, a precizat Ivan.

La rândul său, președintele României Nicușor Dan a declarat miercuri că există un grup de lucru la nivelul guvernului pe subiectul Lukoil, iar orice preluare a operațiunilor companiei ruse de către statul român va fi făcută pe o perioadă limitată de timp.

”E un grup de lucru la nivelul guvernului, de care sunt informat. În linii mari, Lukoil are în România o rafinărie și (…) benzinării, asta este activitatea lor comercială în România. Ponderea nu este foarte importantă, importantă este rafinăria. Este închisă pentru mentenanță, urmând să fie redeschisă în câteva săptămâni. Faptul că e închisă nu afectează fluxul, însă pe termen mediu și lung, dacă ea nu ar mai procesa, ne-ar obliga să importăm mai mult.

Ca să spun ceva la un nivel grosier, superficial: pe de-o parte nu există riscul ca ea să fie preluată de cineva, o firmă paravan a Rusiei, pentru că avem o comisie care evaluează vânzările de companii care au interes strategic. Bineînțeles că există un interes ca ea să fie preluată, însă nimic nu ne obligă să ne grăbim cu procesul ăsta. Există și varianta, care are nevoie de cadru normativ special, ca pe o perioadă limitată să fie preluată de statul român”, a precizat, miercuri, Nicușor Dan.

