Lukoil a cerut prelungirea concesiunii pentru gazele din perimetrul Trident din Marea Neagră și negociază vânzarea către un consorțiu americano-arab

Grupul rus Lukoil a cerut statului român prelungirea concesiunii asupra perimetrului Trident din Marea Neagră, afirmând că proiectul nu a fost abandonat și că este în discuții cu un fond de investiții american pentru vânzarea activelor internaționale, inclusiv a celor din România, potrivit publicației specializate E-nergia.ro, care citează Mediafax.

Cererea a fost transmisă Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG). Acordul de concesiune urmează să expire în luna octombrie.

„Confirmăm că a fost depusă o cerere de prelungire a acordului petrolier de concesiune aferent perimetrului Trident din Marea Neagră. Demersul are la bază importanța strategică majoră a proiectului, fiind vorba despre un proiect aflat într-o fază avansată de dezvoltare, a cărui finalizare prezintă un interes deosebit privind contribuția la securitatea energetică regională, în lumina potențialelor resurse interne descoperite ce vor contribui la independența energetică a României.

Prelungirea acordului este necesară tocmai pentru a permite ducerea la bun sfârșit a acestui proiect. Lukoil este un partener investițional și strategic de lungă durată al României, iar continuarea proiectului reflectă angajamentul asumat pe termen lung față de această piață”, au transmis oficialii Lukoil Overseas pentru Mediafax.

Cine ar putea cumpăra activele internaționale ale Lukoil, inclusiv cele din România – proiectul Trident ar putea fi vândut către un consorțiu de companii arabe, aliate cu un fond de investiții american

Săptămâna trecută, publicația specializată în energie scria că un consorțiu de giganți arabi aliați cu o firmă americană au scris Guvernului României că sunt în curs să preia activele internaționale ale Lukoil, manifestând un interes deosebit pentru perimetrul de gaze Trident din Marea Neagră.

În acest sens, în iunie fost trimisă o scrisoare Bucureștiului, cu referire directă la perimetrul de Trident, în care se solicită Guvernului ca, până când se face tranzacția cu Lukoil, să nu ia vreo măsură legală care să afecteze proiectul.

Scrisoarea a venit de la compania americană Eldridge Industries – un fond de investiții din Miami cu active de 75 de miliarde de dolari în administrare, care a trimis-o în numele său și a partenerilor săi: Al Hail Holding și International Holding Company din Abu Dhabi și Power International Holdings din Qatar. Toate sunt companii gigantice.

Lukoil deține concesiunea pentru perimetrul offshore de gaze naturale Trident din Marea Neagră în proporție de 88%, în timp ce 12% revine Romgaz.

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