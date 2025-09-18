Marile puteri îl curtează pe Lukașenko: Administrația Trump vrea să limiteze influența Chinei și să îl apropie pe liderul bielorus pentru a facilita încheierea războiului din Ucraina

Administrația Trump îl ”curtează” activ pe Alexander Lukașenko, liderul autoritar al Belarusului, într-un efort de a limita influența tot mai mare a Chinei și să îl apropie pe dictatorul bielorus pentru sprijinul acestuia în facilitarea unei eventuale încheieri a războiului din Ucraina, scrie Washington Post.

Belarusul este izolat de către Vest din 2020, când Lukașenko a fraudat alegerile și apoi a reprimat protestele care au urmat cu ajutorul forțelor de securitate ruse. De atunci, Belarus a permis folosirea teritoriului său ca bază pentru atacurile Rusiei asupra Ucrainei. Mai mult, unele dintre dronele care au pătruns săptămâna trecută în spațiul aerian al Poloniei au venit din spațiul aerian al Belarus.

Conform analiștilor internaționali, un rol în această ofensivă a SUA îl joacă și Polonia, care și-a închis recent frontiera rutieră și terestră cu Belarusul, blocând în exercițiu 90% din comerțul feroviar chinez cu Uniunea Europeană, comerț care se ridică anual la 25 de miliarde de euro.

Pionii de pe masa de șah – Donald Trump cultivă relații mai strânse cu Alexander Lukașenko

Săptămâna aceasta, forțele armate ruse și bieloruse au organizat exercițiile militare Zapad 2025, exerciții care au inclus simularea lansării unor arme nucleare tactice ale Rusiei care sunt desfășurate în Polonia. La exercițiile militare comune și-au făcut apariția mai mulți ofițeri americani, iar prezența americanilor la un poligon de antrenament din Belarus a fost prezentată de ministerul Apărării al țării ca o surpriză:

„Cine ar fi crezut cum va începe dimineața unei alte zile a exercițiului Zapad-2025?”, se arată într-un comunicat care menționează prezența lor printre reprezentanții a 23 de țări, inclusiv alte două state membre NATO – Turcia și Ungaria.

În urmă cu două săptămâni, Donald Trump i-a trimis lui Lukașenko o scrisoare prietenoasă, semnată de mână, prin intermediul lui John Coale, reprezentantul administrației americane.

Totodată, pe 11 septembrie 2025 a devenit cunoscut faptul că Statele Unite au ridicat sancțiunile împotriva Belavia, compania aeriană de stat din Belarus.

Semnificația Belarusului pentru celelalte țări – Poarta Chinei în Europa și vârful de lance al Rusiei împotriva UE

În același timp, Belarusul a devenit tot mai important pentru China și Rusia, în condițiile în care:

90-95% din tranzitul terestru/feroviar al bunurilor Chinei către Europa trece prin Belarus – tranzitul terestru reprezintă 3-4% din toate exporturile Chinei spre țările UE;

Parcul industrial chino-bielorus „Marea Piatră” (Great Stone) este cel mai mare sit industrial de peste hotare al Chinei. A fost creat cu sprijinul personal și implicarea lui Lukașenko și Xi Jinping. Planul inițial era să devină o poartă de intrare pentru bunurile chineze în Europa și Rusia;

Lukașenko poate, de asemenea, să furnizeze informații despre Rusia pentru China. Belarus are o semnificație logistică și geopolitică pentru China, iar Lukașenko a fost primit în iunie la Beijing de Xi Jingping;

Situația a devenit și mai tensionată odată cu închiderea granițelor Poloniei cu Belarus, ca urmare a exercițiilor militare Zapad-2025. Ministrul chinez de externe, Wang Yi, s-a deplasat la Varșovia pentru discuții urgente, iar conform presei poloneze, după 3 ore de discuții, Varșovia a respins cererea Beijingului de a redeschide frontiera cu Belarus, în pofida presiunilor legate de tranzitul mărfurilor chineze;

Rusia folosește, de asemenea, poziția Belarusului pentru a amenința Europa și NATO, în primul rând cu arme nucleare. O bază militară de mari dimensiuni este construită acum în Belarus, presupus pentru rachetele Oreshnik și/sau pentru arme nucleare;

Statele Unite au reluat contactele directe cu Belarus, dorind să limiteze influența Chinei, precum și prezența militară a Rusiei, mai ales în domeniul nuclear.

Ridicarea sancțiunilor americane împotriva Belavia

Pe de altă parte, ca efect colateral, ridicarea sancțiunilor americane împotriva Belavia a deschis calea și pentru ca aviația rusă să obțină piese de schimb necesare pentru întreținerea flotei sale aeriene – atât civile, cât și militare – având în vedere că multe dintre aceste piese sunt cu dublă utilizare.

”Nu există nicio îndoială că Rusia va profita de acest lucru. Este de remarcat faptul că Belavia a eliminat pagina care descria flota sa aeriană de pe site-ul oficial. Sancțiunile europene împotriva Belavia rămân în vigoare”, arată într-o postare pe platforma X Anton Gerashchenko, fost consilier al Ministerului de Interne de la Kiev în perioada 2021-2023.

***