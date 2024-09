Luigi Vendrami, FAN Group: Ne propunem să dezvoltăm o rețea de curierat care să lege țările din jur

Pentru a consolida volumele e-commerce cross border și pentru a transforma România dintr-un importator într-un jucător ce oferă soluții regionale, FAN Internațional, firmă înființată de FAN Courier, își propune să dezvolte o rețea de curierat expres care să lege țările din jur: Sloveni, Ungaria, Bulgaria, Grecia, România și R. Moldova. Urmează în viitor Slovacia, Cehia și Polonia.

Luigi Vendrami, Chief Operating Officer la FAN Courier Group, spune că decizia de a investi în Republica Moldova a fost una corectă.

”În prezent ne uităm după modele de parteneriate și încercăm să dezvoltăm aceste tipuri de afaceri cu companii internaționale de curierat. Încercăm să creștem și cifra de afaceri și vizibilitatea brandului în afara granițelor și, definit prin misiunea noastră, ne dezvoltăm pentru a fi folositori IMM-urilor românești, moldovenești și celor din țările din jur.”, afirmă Luigi Vendrami, în cadrul conferinței ”Capitalul autohton al României – maturizare și trecere la statutul de forță regională”, organizată marți de CursDeGuvernare.ro .

Principalele declarații făcute de Luigi Vendrami în cadrul conferinței organizate la sediul BNR:

Pentru cei care nu știu, FAN Curier este o firmă cu capital integral românesc, înființată în 1998. Am avut o creștere organică până la cifra de afaceri de anul acesta pe care o estimăm la 300 milioane euro, angajăm în jur de 9.000 de oameni și 4.500 de vehicule. Transportăm anual circa 85 milioane de trimiteri în interiorul României.

Punctele cheie urmărite vreme de 26 de ani au fost investițiile constante, atât în infrastructură cât și în tehnologie. Avem 4 centre automate de sortare și continuăm investițiile în acest domeniu. Am dezvoltat și servicii diversificate, în ultima vreme din ce în ce mai integrate.

Povestea noastră despre extinderea internațională este cunoscută, noi spunem că am pariat corect pe extinderea în Republica Moldova ca prim pas. Nu ne-am dus acolo pentru bani, pentru profit, ci ca datorie morală față de vecinii noștri și pentru că am simțit nevoia să oferim și în piața din Republica Moldova un serviciu de curierat de calitate.

Am avut multe provocări- am deschis afacerea în Moldova și imediat a început și războiul… Doar că am continuat să investim acolo. Avem în prezent o flotă de 50 de mașini proprii și 100 de angajați, plus o flotă pe care ne-o pun la dispoziție partenerii noștri. Am reușit în 2 ani să dublăm volumele de curierat.

Nu a fost suficient pentru noi. Am înființat o nouă firmă Fan Internațional, cu care ne propunem să creăm o rețea de curierat expres care să lege țările din jur: Slovenia, Ungaria, Bulgaria, Grecia, România și R. Moldova. Urmează în viitor Slovacia, Cehia și Polonia. De ce am făcut asta? Pentru a consolida volumele e-commerce cross border și pentru a transforma România dintr-un importator într-un jucător ce oferă soluții regionale.

În prezent ne uităm după modele de parteneriate și încercăm să dezvoltăm aceste tipuri de afaceri cu companii internaționale de curierat. Încercăm sp creștem și cifra de afaceri și vizibilitatea brandului în afara granițelor și, definit prin misiunea noastră, ne dezvoltăm pentru a fi folositori IMM-urilor românești, moldovenești și celor din țările din jur.

Nu în ultimul rând, uneori nu ajunge să te uiți doar după bani, nu ajunge să faci doar investiții. Un lucru care ar trebui să îl aibă în vedere cei care doresc să devină internaționali este să înțeleagă culturile diferite și modul de operare, modul de raportare la legislația respectivelor țări.

Am avut nu de puține ori surprize cu lucruri considerate garantate, ceva normal într-un stat membru UE, care în țările din jur nu erau cunoscute. Ne-a mai ajutat și perseverența, și Ambasada României, și ceilalți investitori români – VictoriaBank, Petrom – care prin prezența lor în Moldova au făcut ca businessul nostru să devină mai ușor funcțional.

Nu am abandonat și continuăm să investim în zona de sustenabilitate și responsabilitate socială. Avem acțiuni clare în aceste direcții, suntem prima companie care a semnat climate pledge, ne-am obligat să reducem amprenta de carbon până în 2040. Cred că Fan Curier este un exemplu de succes și facem toate eforturile să continuăm expansiunea internațională.

Avem capacitate de a investi, avem know-how să transformăm partea aceasta de lume într-un hub regional de logistică. Închei punând o întrebare legitimă în acest moment: Cât de mult doresc autoritățile statului să sprijine în mod real extinderea regională a antreprenorilor români?

Întrebări:

Care sunt trendurile pieței de curierat care să ducă aceste servicii la nivelul următor?

Toți vorbim de IA, drone, roboți. Și noi ne uităm la aceste lucruri, avem în obiectiv să schimbăm în zona de tehnologie tot ce am folosit vreme de 26 de ani. Avem un decalaj tehnologic pe care trebuie să îl recuperăm rapid. Căutăm activ pe cineva să ne ajute să facem acest salt în următorii 2-3 ani, investim în robotizare, deschidem în octombrie un centru nou pentru lockerele Fan Box, 27.000 mp, care va fi total automatizat. Că când vom avea softuri pentru rutarea mărfurilor. Am fost recent în Estonia, ne-am întâlnit cu cel mai mare operator de curierat. Am văzut că tehnologia face diferența

Ce avantaje competitive ar putea avea o companie românească pe piețele externe, în domeniul în care activați?

Avem capacitate să absorbim volume. Credem că putem ajuta toți operatorii care vin în România.

***