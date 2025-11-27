Ludovic Orban îl susține pe Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei

Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei, care a demisionat în urmă cu 10 zile din funcția de consilier prezidențial, a anunțat joi, într-o conferință de presă, că îl susține pe candidatul PNL Ciprian Ciucu PNL la Primăria București.

”Forța Dreptei îl susține pe Ciprian Ciucu pentru Primăria Municipiului București. Decizia noastră se bazează pe evaluări obiective, Ciprian Ciucu fiind candidatul de centru-dreapta cu cele mai mari șanse de a câștiga alegerile de săptămâna viitoare și de a opri PSD să preia din nou controlul asupra Bucureștiului. Am rămas consecvenți, sprijinim mereu soluția de centru-dreapta cu cel mai mare potențial de a câștiga în fața PSD și a satelitului său, AUR. Bucureștiul are nevoie de continuitate în reformă, iar Ciprian Ciucu beneficiază în prezent de cel mai solid nivel de încredere din partea electoratului pro-reformă”, a spus Orban.

Reamintim că Ludovic Orban a fost alături de Nicușor Dan în timpul celor două candidaturi câștigate la Primăria Capitalei, și l-a susținut și în alegerile prezidențiale din acest an. Sprijinul acordat în 2020, când Nicușor Dan a câștigat primul mandat de primar general, decizia lui Ludovic Orban pe atunci premier și președinte al PNL, de a nu propune un competitor la PMB, a fost de importanță capitală pentru victoria celui care acum este președinte.

Fostul premier PNL a plecat de la Cotroceni după ce a criticat USR că se folosește de imaginea președintelui în campania lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei și atenționa că aparițiile șefului statului alături de candidatul Drulă vor afecta susținerea de care se bucură Nicușor Dan în rândul alegătorilor.

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban spusese că USR folosește imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei şi a adăugat că acest lucru va ajunge să îi enerveze pe simpatizanţii preşedintelui prin faptul că abuzează de imaginea lui.

După ce l-a revocat pe Ludovic Orban, Nicușor Dan a explicat că ”oriunde în lume, când un demnitar are un consilier și consilierul spune în mod repetat în mod public altceva decât spune demnitarul, demnitarul îl cheamă pe consilier și îi spune acest lucru, iar consilierul își scrie demisia și amândoi comunică public că s-au despărțit. Uneori se mai întâmplă și telenovele”.

****