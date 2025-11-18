Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni; Administrația prezidențială: „Decizia a fost luată în termeni amiabili”, împreună cu președintele

Ludovic Orban a fost eliberat din funcția de consilier prezidențial, o decizie amiabilă și luată de comun acord cu președintele Nicușor Dan, a anunțat marți Administrația Prezidențială.

”Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi consilierul prezidenţial, Ludovic Orban, au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili”, a transmis, marţi, Administraţia Prezidenţială, care mai adaugă: ”Preşedintele îşi exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban şi îi urează success în proiectele viitoare”.

Ultima neînțelegere dintre cei doi ar fi legată de criticile adresate USR de către Ludovic Orban, pentru că formațiunea s-ar folosi de imaginea președintelui în campania pentru Primăria Capitalei

Nemulţumirea președintelui a fost legată de o declaraţie pe care Orban a făcut-o cu privire la utilizarea imaginii preşedintelui în campania electorală a candidatului USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, conform unor surse Digi24.

Ludovic Orban a fost numit consilier prezidenţial pentru politică internă în luna octombrie. Activitatea sa la Cotroceni a început pe 6 octombrie.

Fostul liberal a declarat sâmbătă că Nicuşor Dan nu este implicat în campania pentru Primăria Capitalei.

”A fost întrebat la conferinţa de presă din această săptămână şi a explicat punctul de vedere. A fost prezent la evenimentul de lansare. Asta nu înseamnă că e implicat în campanie. Sigur că cei de la USR îi folosesc imaginea preşedintelui, până la urmă o să ajungă să-i enerveze pe simpatizanţii lui Nicuşor Dan prin faptul că abuzează efectiv de imaginea lui Nicuşor Dan”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă Nicuşor Dan este deranjat de acest lucru, fostul liberal a spus: ”Vă mărturisesc că n-am discutat acest subiect. Până la urmă, decizia este a bucureştenilor şi ei urmează să hotărască”.

