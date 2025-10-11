Ludovic Orban – critici dure la adresa SRI: ”Cum a putut să nu vadă cum se construiesc rețele împotriva ordinii constituționale?”. Critici și la adresa PNL

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a criticat sâmbătă Serviciul Român de Informaţii (SRI) pentru faptul că nu a expulzat suficienți spioni ruși și nu a văzut că se construiesc rețele de oameni care acționează împotriva ordinii constituționale.

În același timp, Orban a declarat că Serviciul Român de Informații nu trebuie să fie implicat, direct sau indirect, în viața politică, în justiție, în media.

Potrivit Agerpres, consilierul președintelui Nicușor Dan a făcut declarațiile la Digi24. Ele vin după ce și Nicușor Dan a declarat în final de septembrie că a existat o influență a Serviciului Român de Informații în viața politică și în zona economică, șeful statului adăugând la acea vreme că un director civil ar trebui să reprezinte garanția că vor dispărea anumite ”excese” și interferențe în zone în care acestea nu ar trebui să existe.

Orban: Câţi diplomaţi sau alte categorii de personal au fost expulzaţi din România pentru spionaj în favoarea Rusiei, în ultimii ani?

De notat că în urmă o săptănână, fostul șef al Comisiei de control SRI din Parlament a susținut că serviciile secrete ar fi informat decidenții despre imixțiunea Rusiei în activitatea rețelelor extremiste din România.

Ludovic Orban, care a fost și premier în perioada octombrie 2019 – decembrie 2020, a comparat activitatea SRI cu cea a serviciilor de informații din regiune, care au expulzat pe bandă rulantă spioni ai Rusiei.

”Hai să ne uităm aşa, în ultimii zece ani, câţi diplomaţi sau alte categorii de personal au fost expulzaţi din România pentru spionaj în favoarea Rusiei? Să comparăm cu celelalte ţări, nu zic din Europa de Vest, dar din Europa Centrală şi de Est, şi o să vedem că este o diferenţă ca de la cer la pământ. În condiţiile în care intensitatea, după părerea mea, a reţelelor ruseşti este mult mai mare decât în alte ţări”, a spus Ludovic Orban, citat de Agerpres.

Mai mult, el s-a întrebat, legat de subiectul alegerilor prezidenţiale din 2024, cum de SRI nu a putut să vadă, din timp, „cum se construiesc reţele de oameni care acţionează împotriva ordinii constituţionale”. „Cum nu a putut SRI să vadă aşa ceva? Nu a putut SRI să vadă cum se construiesc reţele de oameni care în mod evident acţionează împotriva ordinii constituţionale?”, a spus Orban.

Avertismentul lui Orban pentru PSD: Nu vă mai comportați ca și cum ați fi în opoziție

Ludovic Orban a mai avertizat că suprapunerea disensiunilor din coaliție peste criza bugetară și conflictul armat din apropierea granițelor face ca situația României să fie „foarte gravă”. El a avertizat PSD că nerespectarea înțelegerilor din coaliție ar putea duce la excluderea social-democraților, situație indezirabilă din perspectiva stabilității țării.

Întrebat „cât de gravă este situația” în condițiile erodării partidelor de la guvernare și a ascensiunii AUR în sondaje, Ludovic Orban a spus: „Situația este foarte gravă. Coaliția care se află la guvernare este o coaliție foarte eterogenă, formată din partide care au puține puncte comune, atât din punct de vedere doctrinar, cât și din punct de vedere al istoriei politice, cât și din punct de vedere al gândirii pe care o au asupra modalităților de rezolvare a problemelor cu care se confruntă în România. Din cauza asta e extrem de dificil de luat decizii. Aproape fiecare partid își face jocurile. De multe ori, de exemplu, PSD se comportă ca și cum ar fi din opoziție.”

Orban s-a referit explicit la faptul că PSD a depus la Parlament proiecte de reintroducere a scutirii de la plata CASS pentru câteva categorii sociale, deși eliminarea scutirilor a fost adoptată prin asumarea răspunderii de către guvernul Bolojan.

Fostul premier a spus, că din punctul său „strict personal” de vedere, repetarea acestei situații ar putea determina celelalte partide din coaliție să ia în calcul excluderea PSD de la guvernare.

„Dacă PSD se va comporta așa cum s-a comportat până astăzi, dacă va amâna decizii care sunt absolut necesare prin diferite tertipuri, dacă va modifica lucruri hotărâte în coaliție, dacă se va alia în continuare cu parlamentarii AUR, SOS și ce mai sunt pe acolo pentru a lua alte decizii decât deciziile care sunt hotărâte în coaliție, la un moment dat e posibil ca ceilalți actori politici să stea să se întrebe dacă mai are rost să guverneze cu ei, pentru că o să riște să se prăbușească efectiv politic și nici nu o să aibă capacitatea să rezolve problemele esențiale cu care se confruntă în România”, a apreciat consilierul lui Nicușor Dan.

Orban a avertizat că încercarea partidelor din coaliție de a se poziționa mai bine în fața electoratului față de aliații de la guvernare nu va avea rezultate pentru că oamenii vor judeca guvernarea în ansamblul ei și nu vor face o diferență între partide.

Orban: Bolojan nu poate să răspundă la fiecare năzdrăvănie pe care o spune orice actor secundar din alte formațiuni politice

Fostul premier s-a referit pe larg și la situația din partidul pe care l-a condus, PNL, reproșându-le liberalilor că nu susțin suficient demersurile președintelui partidului, Ilie Bolojan, reproș pe care recent l-a făcut și un alt fost președinte al PNL, Raluca Turcan.

„Aici există aproape o tăcere asurzitoare în ceea ce privește liderii secundari în ceea ce privește susținerea lui Ilie Bolojan, ăsta este adevărul. În mod evident, și din alte partide nu există niciun fel de interes de susține public pozițiile domnului Bolojan, care, e adevărat, unele dintre ele s-ar putea să fie incorecte”, crede Ludovic Orban.

El a invocat și o posibilă explicație pentru tăcerea liberalilor față de criticile la care este supus președintele lor din partea partenerilor din coaliție.

Bolojan „nu aduce nici alte avantaje pe care probabil unii le-ar aștepta din interiorul Partidului Național Liberal, pentru că este un om echilibrat, un om căruia nu prea îi place clientelismul politic și nu a manifestat, să spun, subiectivism în ceea ce privește dobândirea de anumite ciupeli de-astea de poziții, de funcții, mai luăm un prefect în plus, să mai luăm doi secretari de stat sau mai știu eu ce”, a spus Orban.

Fostul președinte al PNL crede că Bolojan are nevoie de sprijinul public al colegilor de partid întrucât acuzele la adresa acestuia trebuie să primească un răspuns.

„Trebuie restituit adevărul, iar Ilie Bolojan nu poate, de fiecare dată când este atacat de x, y, z, Fifor sau mai știu eu cine, sau Ghinea, care spune că e șantajat Bolojan… Bolojan nu poate să răspundă chiar la fiecare năzdrăvănie pe care o spune orice actor secundar din alte formațiuni politice”, a conchis Ludovic Orban.

Orban a pierdut PNL-ul în 2021. L-a acuzat pe Klaus Iohannis că l-a dat jos din funcție cu ajutorul serviciilor secrete

Consilierul președintelui Nicușor Dan a blamat serviciile secrete inclusiv pentru decizia lui Klaus Iohannis de a aduce PSD la guvernare în 2022 și sufocarea țării.

”A fost o decizie catastrofală. Iohannis în primul mandat şi în toată campania de realegere şi şi în campania de parlamentare a dat ca la fasole în PSD, considerându-l cel mai mare rău din România. Nu se face aşa ceva. Dacă PSD ar fi rămas în opoziţie, ar fi câştigat alegerile. Dacă nu lăsa să crească acest curent care s-a născut într-un fel din revoltă, din disperare… oamenii s-au simţit, pur şi simplu, sufocaţi, cu cizma pe gât, că nu mai pot să realizeze nimic din cauza modului în care au controlat, pentru că PSD şi PNL au controlat tot: administraţia centrală, administraţia locală, companii de stat, tot ce mişcă în ţara asta. Deci au sufocat România, au generat un efect. Asta e vina liderilor politici, a lui Iohannis, a lui Ciolacu, a lui Cîţu, şi a tuturor celor ce au contribuit la această decizie, este şi vina serviciilor”, a spus Orban, citat de News.ro.

„Aş orienta serviciul de informaţii către funcţiile sale esenţiale şi nu aş consuma energia pe alte activităţi, decât pe activităţile… Eu am spus asta, de-a lungul timpului, eu cred că SRI ar trebui să se ocupe de ceea ce se ocupă orice serviciu de informaţii în orice ţară normală. Nu trebuie să fie implicat direct sau indirect în viaţa politică, nu trebuie să fie implicat în justiţie, nu trebuie să fie implicat în media, ci, pur şi simplu, trebuie să se ocupe de apărarea siguranţei naţionale”, a precizat Ludovic Orban, sâmbătă, într-o emisiune la Digi 24, întrebat ce ar schimba, dacă ar conduce un serviciu de informaţii.

Ludovic Orban este consilier prezidențial pe politică internă al președintelui Nicușor Dan. Acesta și-a pierdut funcția de președinte PNL în 2021 după un congres în care fostul șef al statului Klaus Iohannis l-a impus pe Florin Cîțu la șefia partidului.

La acel moment, Ludovic Orban l-a acuzat pe Iohannis că l-a dat jos din funcție cu ajutorul serviciilor secrete. SRI e condus din 2023 de prim-adjunctul Răzvan Ionescu, după demisia directorului Eduard Hellvig.

