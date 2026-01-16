Premierul Bolojan anunță că lucrările la capetele de autostradă dintre Pașcani spre Ucraina și spre R. Moldova încep la toamnă

Lucrările la sectoarele de autostradă Paşcani-Suceava-Siret şi Moţca-Iaşi-Ungheni ar urma să înceapă în toamna acestui an sau în primăvara anului viitor, a anunțat vineri premierul Ilie Bolojan. Acestea sunt lucrări finanţate prin programul SAFE şi trebuie finalizate până în 2030.

Premierul se află vineri la Iaşi pentru a discuta cu reprezentanţii administraţiei locale din judeţul Iaşi pe această temă.

”Sunt astăzi în Iaşi şi mâine în Botoşani pentru a discuta cu oamenii din administraţia locală despre două aspecte. În primul rând, despre cum punem în practică cel mai important proiect de conectivitate în Moldova, cele două capete de autostradă înspre Suceava-Siret şi Iaşi-Ungheni, a căror finanţare a fost aprobată ieri de Comisia Europeană. Este important ca în afară de ceea ce fac cei de la Ministerul Transporturilor şi companiile care pun în practică aceste proiecte, administraţia locală să creeze condiţii. Asta pentru ca, după ce se semnează contractele de proiectare şi execuţie, care toate ar urma să fie semnate în primăvara acestui an, să putem să pregătim lucrările în aşa fel încât din toamna acestui an sau din primăvara anului viitor aceste lucrări să înceapă. Sunt lucrări finanţate prin programul SAFE şi trebuie finalizate până în 2030”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Premierul a făcut aceste declaraţii la Palatul Culturii din Iaşi înaintea întânirii cu primarii din județ.

El a fost așteptat în fața Palatului Culturii de un grup de protestatari care au strigat ”Trădătorule”, la scurt timp după ce Bolojan a coborât din maşină. Un bărbat i s-a adresat premierului, întrebându-l ”Nu vă este ruşine?”

Primarii PSD refuză să participe la discuțiile cu Ilie Bolojan

PSD Iaşi a anunţat că primarii social-democraţi din judeţ nu vor fi prezenţi la discuţiile cu premierul Ilie Bolojan, motivând că ”întrunirea este una pur formală şi că deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate”.

Liberalii ieşeni susţin că mai mulţi primari PSD din judeţ au confirmat iniţial prezenţa la întâlnirea de vineri cu premierul Ilie Bolojan, dar că ”au primit telefoane şi ordin de la centru” să refuze participarea.

”Premierul „Taie-Tot”, liberalul Ilie Bolojan, acest propovăduitor al austerităţii, vine la Iaşi, astăzi, să se întâlnească cu primarii din judeţ. Întrunirea este, însă, una pur formală: deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate. Adoptarea măsurilor de austeritate, fără o consultare reală cu toate părţile implicate, va avea efecte dramatice asupra comunităţilor locale. Ignorarea partenerilor politici şi a opiniei publice este inacceptabilă. După o atentă analiză, primarii PSD din judeţul Iaşi au decis să nu participe la convocarea făcută de Ilie Bolojan. Pentru că PSD nu vrea să legitimeze austeritatea, nu vrea să gireze tăierile, nu vrea sărăcie”, arată conducerea PSD Iaşi, într-un comunicat.

Social-democraţii susţin că la întâlnirea de la Iaşi nu au fost invitaţi şi parlamentarii social-democraţi, deşi aceştia contribuie la asigurarea unei majorităţi în Parlament.

”Ca partid situat pe primul loc în preferinţele ieşenilor la alegerile parlamentare de la sfârşitul anului 2024, PSD trebuia să se afle la masă cu premierul pentru a discuta, dincolo de măsurile de restricţie bugetară, şi un plan serios de investiţii publice pentru zona noastră. Nu este pentru prima dată când Ilie Bolojan, în calitate de prim-ministru, refuză o astfel de întrevedere în interesul ieşenilor”, mai afirmă PSD Iaşi.

Premierul Ilie Bolojan se află vineri la Iaşi şi Botoşani, pentru a discuta cu primarii din cele două judeţe pe teme ce ţin de administraţia publică locală.

La întâlniri vor participa şi reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

