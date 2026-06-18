Lucian Croitoru, BNR: În ciuda intervențiilor guvernamentale, ordinea occidentală rămâne fundamentată pe piața liberă

Ordinea occidentală continuă să fie fundamentată preponderent pe ordinea spontană a pieței, chiar dacă economiile moderne sunt caracterizate de un nivel ridicat al intervenției guvernamentale, a declarat miercuri Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României (BNR), la lansarea volumului său „Scrisoare către Augustin – Capcana intervențiilor în ordinea pieței”.

Croitoru a explicat că lucrarea analizează Occidentul din trei perspective: ontologică, epistemologică și antropologică.

„Indiferent câtă intervenție guvernamentală există în economie și în societatea occidentală, ordinea Occidentului rămâne preponderent o ordine spontană a pieței. Este un lucru foarte important”, a afirmat acesta, potrivit Agerpres.

Potrivit autorului, din perspectivă epistemologică, societatea occidentală funcționează pe baza unor reguli abstracte care susțin ordinea socială, iar interacțiunile dintre indivizi în interiorul acestor reguli generează un mecanism permanent de feedback, ce permite adaptarea și actualizarea tradiției occidentale.

Referindu-se la dimensiunea antropologică, Croitoru a susținut că aceeași persoană poate manifesta două tendințe contradictorii: pe de o parte, acționează în cadrul regulilor care dau naștere ordinii spontane a pieței, iar pe de altă parte poate fi atrasă de ideea că societatea poate fi remodelată prin intervenții deliberate.

În opinia sa, această contradicție poate fi amplificată atunci când elitele sau politicienii promit în mod repetat obiective imposibil de realizat într-o economie bazată pe ordinea spontană a pieței.

„Dacă elitele sau politicienii îi promit acestui om obiective care, în ordinea spontană a Occidentului, nu se pot realiza, iar acest lucru se repetă o perioadă îndelungată, se poate ajunge la concluzia că guvernele nu intervin suficient. De aici poate apărea acceptarea unor intervenții care suprimă această ordine, fie pe cale democratică, cum s-a întâmplat în Germania nazistă, fie prin forță, cum s-a întâmplat de multe ori în istorie”, a explicat consilierul guvernatorului BNR.

Croitoru a subliniat însă că nu respinge orice formă de intervenție a statului, ci doar pe cele care depășesc rolul legitim al autorităților.

„Guvernul este una dintre numeroasele entități care participă la ordinea spontană a Occidentului și trebuie să aibă priorități clare. Intervenția sa este legitimă atunci când sprijină această ordine, în domenii precum apărarea, ordinea publică sau alte bunuri pe care piața nu are stimulente să le furnizeze. Când depășește aceste limite, intervenționismul ajunge să afecteze economia, viețile și personalitatea oamenilor”, a declarat acesta.

Prezent la eveniment, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a descris volumul drept o lucrare cu caracter doctrinar, adresată atât generațiilor viitoare, cât și celei actuale.

„«Scrisoare către Augustin» – știți cine este Augustin? Este băiatul lui, are vreo 10–11 ani. Primul titlu are un înțeles aparte. Lucian scrie pentru generațiile viitoare. Este o carte doctrinară și pentru noi, cei de astăzi, și pentru viitor. Mesajul este simplu: aveți grijă de piețe, de democrație și de libertate. Sunt fragile și trebuie protejate”, a spus Isărescu.

Referindu-se la subtitlul cărții, „Capcana intervențiilor în ordinea pieței”, guvernatorul BNR a precizat că autorul critică intervențiile excesive care distorsionează mecanismele economiei de piață, nu orice intervenție a statului.

„El vorbește despre intervențiile excesive care denaturează mecanismele de piață și despre necesitatea unor intervenții prudente. Este firesc, pentru că lucrează într-o bancă centrală și este consilierul guvernatorului. Nici nu ar putea spune că nu trebuie să intervenim deloc, în condițiile în care intervenim destul de des, atât pe piața monetară, cât și pe piața valutară”, a concluzionat Mugur Isărescu.

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