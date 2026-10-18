Luca Niculescu – discuții miniștrii desemnați despre programul de guvernare, securitate, parteneriate externe și diplomație economică

Premierul desemnat Luca Niculescu a discutat cu echipa propusă pentru viitorul Guvern despre programul de guvernare și modalitățile de punere în aplicare a acestuia, precum și despre securitatea României, parteneriatele externe și consolidarea diplomației economice.

„Am discutat despre programul de guvernare și, mai ales, despre cum îl vom pune în practică”, a transmis Niculescu, într-o postare publicată pe Facebook, în care a precizat că viitorul Executiv va reuni persoane cu experiențe profesionale diverse, din politică, mediul universitar, cultură și antreprenoriat.

Premierul desemnat a subliniat că membrii echipei trebuie să lucreze împreună pentru identificarea celor mai bune soluții și pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor, într-un context în care, potrivit acestuia, numeroase probleme nu mai pot fi amânate.

Un subiect important al discuțiilor a vizat securitatea României și relațiile externe, cu accent pe rolul diplomației economice. Niculescu a arătat că parteneriatele internaționale trebuie să producă beneficii economice concrete, prin atragerea de investiții, accesul companiilor românești pe noi piețe și crearea de locuri de muncă.

„Relațiile noastre externe trebuie să însemne și mai multe investiții, noi piețe pentru firmele românești și locuri de muncă”, a afirmat premierul desemnat.

În ceea ce privește următoarele etape pentru formarea Guvernului, Niculescu a anunțat că audierile în Parlament sunt programate pentru luni și marți, urmând să aibă loc votul de învestitură.

Acesta a subliniat că România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline.

***