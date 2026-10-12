Luca Niculescu, noi discuții cu partidele – Joi depune programul și lista miniștrilor propuși – Preferă un guvern politic

Luca Niculescu a declarat că preferă să aibă mai degrabă un guvern politic decât unul tehnocrat, pentru a exista o responsabilizare mai mare din partea formațiunilor care fac parte din Executiv. Deocamdată, însă, doar PSD a anunțat că ar intra într-un guvern Niculescu, dar numai dacă se reface fosta coaliție, fără USR.

Decizia finală a PSD urmează să fie luată în ședința de luni a conducerii partidului, când se vor stabili și condițiile unei eventuale participări în Cabinetul Luca Niculescu.

PNL și UDMR au anunțat că sunt dispuse să susțină un guvern Niculescu format de PSD, dar nu vor intra în componența lui.

Fostul ambasador urmează să discute luni și cu liderii USR, minorităţile, PACE-Întâi România şi Uniţi pentru România (UPR), ceea ce îi va permite să afle dacă este posibilă să formeze o majoritate în legislativ pentru susținerea executivului.

Premierul desemnat preferă un guvern politic

”Dacă este vorba de un guvern tehnocrat, am mâine lista de miniştri. Dacă este vorba despre un guvern politic, evident că trebuie să ţin cont de propunerile partidelor”, a subliniat premierul desemnat.

Luca Niculescu a fost întrebat, luni, la Radio România Actualităţi, ce formaţiuni politice au acceptat deja să îi susţină guvernul.

„Nu o să intru în toate detaliile care au legătură cu negocierile, pentru că există şi un grad de confidenţialitate şi nici nu poţi să spui totul public pentru că apoi îţi limitezi unele marje de manevră. Dar aţi văzut şi dumneavoastră declaraţiile partidelor. Există sprijin din partea unora dintre ele pentru a susţine acest guvern. Acum depinde şi ce formulă va avea acest guvern, va fi unul politic, va fi unul mai curând tehnic. Preferinţa mea este de a avea mai curând un guvern politic, pentru că există o responsabilitate mai mare şi din partea partidelor care îl votează şi care fac parte din acest guvern. Până la urmă politica este făcută de oamenii politici, dar opţiunile sunt pe masă. Putem lucra, putem discuta în continuare, dar timpul nu este nelimitat”, a declarat premierul desemnat.

El a mai fost întrebat dacă are în vedere anumite persoane, pentru anumite ministere.

„Depinde şi de felul în care va arăta guvernul. Dacă este vorba de un guvern tehnocrat, am mâine lista de miniştri, astăzi pot să spun că o am. Dacă este vorba despre un guvern politic, evident că trebuie să ţin cont de propunerile partidelor”, a mai afirmat Luca Niculescu.

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