Lovitură în cartelul mondial al exportatorilor de petrol – Emiratele Arabe părăsesc OPEC și OPEC+. Implicațiile globale

Emiratele Arabe Unite au anunțat oficial marți că părăsesc OPEC și OPEC+, dând o lovitură grea cartelului țărilor exportatoare de petrol și liderului de facto al organizației, Arabia Saudită, într-un moment în care războiul din Iran a provocat un șoc istoric al pieței petroliere și a afectat economia mondială, relatează Reuters.

Ieșirea Emiratelor Arabe Unite, membru OPEC de aproape 60 de ani, ar putea crea instabilitate și slăbește organizația, care de obicei a căutat să acționeze ca un front comun, în ciuda unor dezacorduri interne pe o serie de probleme, de la geopolitică, la stabilirea cotelor de producție individuale.

„Cred că demonstrează că cartelul nu are aceeași influență, Venezuela fiind acum subordonată de facto de SUA și că SUA este acum producătorul global care influențează piața. Emiratele Arabe Unite vor beneficia de posibilitatea de a se apropia mai mult de SUA acum”, a declarat Ashley Kelty, analist energetic la Panmure Liberum.

Contractele futures pentru petrol au scăzut pentru scurt timp, dar și-au revenit după ce a apărut știrea:

„Deși Emiratele Arabe Unite s-au angajat să crească «treptat» producția după ieșirea lor, este evident că a face acest lucru în prezent este undeva între dificil și imposibil”, a declarat Michael Brown, strateg senior de cercetare la Pepperstone.

Această decizie reprezintă o ruptură majoră în cadrul OPEC, cu implicații directe pentru restul de 11 membri: Arabia Saudită, Iran, Irak, Kuweit, Venezuela, Nigeria, Libia, Algeria, Congo, Guineea Ecuatorială și Gabon.

Ministrul Energiei din Emiratele Arabe Unite, Suhail Mohamed al-Mazrouei, a declarat pentru Reuters că decizia a fost luată după o analiză atentă a strategiilor energetice ale puterilor regionale. Întrebat dacă Emiratele Arabe Unite s-au consultat cu Arabia Saudită, el a spus că EAU nu au discutat acest subiect cu nicio altă țară.

„Aceasta este o decizie politică, și a fost luată după o analiză atentă a politicilor actuale și viitoare legate de nivelul producției”, a spus ministrul Energiei din EAU.

Anunțul vine pe fondul unor mari tensiuni geopolitice: Războiul din Iran intră în a noua săptămână, Strâmtoarea Ormuz rămâne practic închisă, iar țițeiul Brent se tranzacționează la peste 110 dolari pe dolari.

Pentru Abu Dhabi, această decizie a fost gândită de mult timp. Emiratele Arabe Unite au aderat la OPEC în 1967, însă tensiunile cu Arabia Saudită privind cotele de producție au crescut în ultimii ani.

În conformitate cu acordul OPEC+, producția EAU a fost limitată la aproximativ 3 milioane de barili pe zi, în timp ce are o capacitate de producție de peste 4 milioane. Compania energetică națională ADNOC va ajunge până în 2027 la o capacitate de producție de aproape 5 milioane barili pe zi, iar acest obiectiv este greu de armonizat cu cotele de producție impuse din perspectiva altei țări asupra pieței internaționale.

Războiul civil din Yemen a produs la ruptura diplomatică finală din ceea ce mai rămăsese din relațiile dintre EAU și Arabia Saudită.

Armata saudită a spus la începutul acestui an că a interceptat ceea ce a numit o livrare neautorizată de arme legate de Emiratele Arabe Unite, destinată rebelilor din sudul Yemenului. Apoi a atacat portul Mukalla din EAU cu lovituri aeriene. Abu Dhabi a negat vehement că ar fi înarmat separatiștii din Yemen. Relația dintre cele două puteri din Golf nu a mai fost de atunci aceleași.

Ce înseamnă ieșirea Emiratelor din OPEC pentru piața petrolieră?

Pe termen scurt mai puțin decât ar părea la prima vedere. Ieșirea din OPEC deblochează teoretic capacitatea de producție a Emiratelor Arabe Unite, dar cea mai mare parte a acesteia este în prezent limitată de criza din Strâmtoarea Ormuz.

Agenția Internațională pentru Energie estimează că țările din Golf și-au redus producția cu aproximativ 9,1 milioane de barili pe zi în aprilie. „Deși Emiratele Arabe Unite s-au angajat să crească «treptat» producția după plecarea lor, este evident că a face acest lucru în prezent este undeva între dificil și imposibil”, a declarat Michael Brown, strateg Pepperstone, citat de Market Watch.

Cu o producție de peste 4 mil. bpz, EAU sunt în topul producătorilor din OPEC

Însă implicațiile pe termen lung sunt mult mai profunde. Qatar a părăsit OPEC în 2019. Ecuador la scurt timp după aceea. Indonezia și-a suspendat calitatea de membru în 2016. Iar Angola a părăsit cartelul în 2023.

Acum, cartelul pierde un membru fondator și al treilea cel mai mare producător din grup în mijlocul unui război în regiune, în timp ce Arabia Saudită și Rusia se luptă să țină restul grupului unit.

Institutul Baker a avertizat cu mai mult timp în urmă că o ieșire a Emiratelor Arabe Unite ar fi „cea mai importantă plecare din cartel de până acum, eclipsând ieșirea Qatarului din 2019”.

OPEC a mai trecut prin numeroase crize interne: războiul dintre Iran și Irak, colapsul Venezuelei și războiul prețurilor dintre Arabia Saudită și Rusia din 2020.

Însă dezertările membrilor fondatori reprezintă o categorie diferită de probleme. Întrebarea care se pune acum este cum va răspunde Riadul la această provocare: cu un război al prețurilor, o renegociere sau va trece discret peste această decizie. Unele semnale le vom afla probabil la următoarea reuniune a membrilor OPEC+, care va fi urmărită cu atenție de către analiștii pieței.

