cursdeguvernare

Newsletter
Contact
marți

18 noiembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Locuitorii din Plauru revin la casele lor – incendiul de pe nava cu GPL lovită de drone rusești a fost stins

Rss
De Vladimir Ionescu

18 noiembrie, 2025

Locuitorii din comuna Plauru, județul Tulcea, revin marți la casele lor, după ce incendiul care a cuprins nava plină cu GPL lovită de o dronă rusească, pe malul ucrainean al Dunării, a fost stins.

Locuitorii din Plauru și Ceatalchioi, judeţul Tulcea, au fost evacuați marți, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită de drone rusești pe malul ucrainean al Dunării, în zona localităţii Ismail.

Locuitorii satului au primit permisiunea de a reveni la domiciliu începând cu ora 14:00, după ce analiza de risc, coroborată cu informațiile oficiale transmise de autoritățile ucrainene, a confirmat că situația nu mai prezintă niciun pericol pentru populație.


Măsura evacuării din cele două localități – Ceatalchioi și Plauru – a fost impusă pentru protejarea populației aflate în zona expusă riscului și pentru prevenirea unor potențiale situații de urgență, în contextul în care, la momentul respectiv, evaluarea indica un risc semnificativ.

(Citește și: UPDATE / Evacuare a locuitorilor din Plauru și Ceatalchioi – o dronă rusească a lovit o navă încărcată cu GPL pe granița cu Ucraina și a luat foc)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , ,

citește și

UPDATE / Evacuare a locuitorilor din Plauru și Ceatalchioi – o dronă rusească a lovit o navă încărcată cu GPL pe granița cu Ucraina și a luat foc

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți