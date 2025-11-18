Locuitorii din Plauru revin la casele lor – incendiul de pe nava cu GPL lovită de drone rusești a fost stins

Locuitorii din comuna Plauru, județul Tulcea, revin marți la casele lor, după ce incendiul care a cuprins nava plină cu GPL lovită de o dronă rusească, pe malul ucrainean al Dunării, a fost stins.
Locuitorii din Plauru și Ceatalchioi, judeţul Tulcea, au fost evacuați marți, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită de drone rusești pe malul ucrainean al Dunării, în zona localităţii Ismail.
Locuitorii satului au primit permisiunea de a reveni la domiciliu începând cu ora 14:00, după ce analiza de risc, coroborată cu informațiile oficiale transmise de autoritățile ucrainene, a confirmat că situația nu mai prezintă niciun pericol pentru populație.
Măsura evacuării din cele două localități – Ceatalchioi și Plauru – a fost impusă pentru protejarea populației aflate în zona expusă riscului și pentru prevenirea unor potențiale situații de urgență, în contextul în care, la momentul respectiv, evaluarea indica un risc semnificativ.
