Amenințări și ultimatumuri între Ucraina, Slovacia și Ungaria. Europarlamentar ceh: România și Polonia sunt gata să intervină și să înlocuiască livrările de electricitate, dacă Budapesta și Bratislava taie aprovizionarea

Polonia și România sunt gata să intervină și să înlocuiască livrările de electricitate către Ucraina, dacă Slovacia va merge mai departe cu amenințările de sistare a exporturilor sale, a susținut sâmbătă seară, într-o postare pe platforma X, Tomáš Zdechovský, un europarlamentar ceh din grupul Partidului Popular European (PPE).

Declarația politicianului ceh a venit după ce Ministerul ucrainean de Externe a condamnat sâmbătă o serie de ”ultimatumuri și șantaje” din partea guvernelor Ungariei și Slovaciei, după ce acestea au avertizat că vor opri livrările de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia tranzitul de petrol rusesc prin conducta Druzhba, a relatat Reuters.

Conducta a fost avariată de atacurile rușilor, care continuă să lovească infrastructura energetică a Ucrainei

Conform agențiilor internaționale de presă, conducta a fost avariată în urma unui atac rusesc în 27 ianuaire, iar sistarea livrărilor de energie electrică către Ucraina ar crea probleme semnificative nu doar pentru Kiev, ci și pentru celelalte țări din regiune care s-ar putea confrunta cu creșteri mari ale prețului la curent.

În același timp, Budapesta a acuzat coordonare între Bruxelles, Kiev și forțele de opoziție maghiare pentru a crea creșteri de prețuri la carburanți în Ungaria, în timp ce Bratislava a acuzat că infrastructura a fost reparată, însă Kievul a întârziat reluarea tranzitului din motive politice.

Premierul slovac Robert Fico a avertizat că, în cazul în care până luni nu vor fi restabilite fluxurile de petrol către Slovacia, va solicita companiilor slovace competente să suspende furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina.

De notat că Ungaria a reprezentat în decembrie 2025 undeva la 41% din totalul importurilor ucrainene de energie electrică, iar Slovacia 21%. Ceilalți 3 vecini estici ai Ucrainei – Polonia, România și Republica Moldova – au reprezentat cumulat restul de 38%.

”Polonia și România sunt pregătite să intervină și să înlocuiască livrările de electricitate către Ucraina, în locul Slovaciei. Caracterul adevărat se vede în vremuri de criză”, a scris europarlamentarul ceh în postarea sa.

Poland 🇵🇱 and Romania 🇷🇴 are ready to step in and replace electricity supplies to Ukraine instead of Slovakia 🇸🇰.



True character reveals itself in times of crisis. 😉🇪🇺 — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) February 21, 2026

Viktor Orban e așteptat să piardă alegerile din aprilie

Potrivit Kievului, o dronă rusească a lovit echipamente ale oleoductului Druzhba în 27 ianuarie, în vestul Ucrainei. Bratislava și Budapesta susțin însă că Ucraina este responsabilă pentru blocajul prelungit. Potrivit celor 2 capitale, lucrările de reparații ar fi fost finalizate pe 6 februarie, dar în pofida acestui fapt livrările de petrol au continuat să fie fost blocate, prin decizia președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Budapesta a acuzat chiar interferențe în procesul său electoral, având în vedere alegerile care vor avea loc în Ungaria în 12 aprilie. În schimb, situația pare a fi instrumentată politic de Orban, care, vorbind în prima zi a campaniei oficiale pentru alegerile parlamentare la un miting din localitatea Békéscsaba, și-a reluat discursul panicard amenințând audiența că dacă FIDESZ nu va câștiga alegerile Ungaria va fi atrasă în război.

Disputa marchează unul dintre cele mai tensionate momente dintre Ucraina și cele două state vecine membre UE și NATO, conduse de lideri care au sfidat consensul european pro-ucrainean și au cultivat relații apropiate cu Moscova. Ungaria și Slovacia sunt singurele țări din UE care încă depind în mod semnificativ de petrolul rusesc transportat prin conducta sovietică Druzhba, ce traversează Ucraina.

Budapesta va bloca asistența financiară către Kiev și pachetul 20 de sancțiuni al UE pe Rusia, dacă livrările de petrol nu se reiau

Budapesta a anunțat deja că va bloca asistența financiară către Kiev, sub forma unui împrumut vital de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar și că va bloca adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Pachetul de sancțiuni ar fi trebuit aprobat luni, în Consiliul afaceri externe al UE, în timp ce împrumutul ar urma să primească marți votul final de aprobare al ambasadorilor la UE ai celor 27 de state membre.

”Până când Ucraina nu va relua tranzitul de petrol către Ungaria și Slovacia prin conducta Druzhba, nu vom permite avansarea unor decizii importante pentru Kiev”, a scris duminică Péter Szijjártó, ministrul ungar de externe, pe X.

De menționat că reprezentanța Ucrainei pe lângă Uniunea Europeană a transmis o scrisoare Comisiei Europene, propunând utilizarea conductei Odesa-Brodi pentru transportul petrolului, ca alternativă la conducta Druzhba, avariată în urma unui atac rusesc.

În scrisoarea respectivă, se arată că specialiștii ucraineni efectuează o inspecție detaliată a echipamentelor avariate și evaluează posibilitatea tehnică și condițiile pentru reluarea rapidă a transportului de petrol prin conducta Druzhba. Sunt desfășurate lucrări de reparații de urgență cu implicarea unităților tehnice specializate și a echipamentelor corespunzătoare, iar experții examinează elementele afectate și stabilesc măsuri pentru stabilizarea sistemului.

Kievul: Lucrătorii din sectorul energetic sunt nevoiți să desfășoare reparații de urgență sub amenințarea constantă a bombardamentelor

Diplomații ucraineni reiterează că funcționarea stabilă și neîntreruptă a infrastructurii de transport al petrolului este posibilă doar dacă Federația Rusă încetează atacurile masive cu rachete și drone, care vizează distrugerea infrastructurii energetice a Ucrainei.

În scrisoare se explică faptul că lucrătorii din sectorul energetic sunt nevoiți să desfășoare reparații de urgență sub amenințarea constantă a bombardamentelor.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a atacat din nou Ucraina, cu zeci de drone de tip kamikaze, dar și cu rachete balistice și de croazieră, vizând în principal infrastructura energetică a țării, au anunțat armata ucraineană și oficiali locali. Atacurile au provocat moartea a cel puțin unei persoane și rănirea altor cinci în regiunea Kiev.

Loviturile au vizat capitala Kiev, zonele din jurul acesteia, portul Odesa de la Marea Neagră şi regiuni din centrul Ucrainei.

***