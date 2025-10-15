Liviu Sav, IMM Club: IMM-urile din România generează 60% din profit și angajează peste 60% din salariați

IMM-urile din România au o rată a profitului net mai mare decât companiile mari, generând peste 60% din profitul de la nivel național și angajând peste 60% din salariații din România, potrivit unei analize realizate de Liviu Sas, strategy and development manager IMM Club, CXO și cofondator BRIDGE-to-INFORMATION.

„Situația variază însă de la domeniu la domeniu. Primele trei domenii de activitate ca cifră de afaceri în 2024 sunt retailul, construcțiile și transporturile de mărfuri. În cazul retailului, avem de-a face cu un domeniu dominat de companiile mari, atât din punct de vedere al cifrei de afaceri, cât și al profitului cumulat. Când ne uităm la numărul de angajați, vedem că peste 50% dintre aceștia lucrează în zona IMM. În cazul construcțiilor civile, IMM-urile domină, iar în ceea ce privește profitul și numărul de angajați, cele trei categorii de IMM-uri depășesc companiile mari. În cazul transporturilor de mărfuri, companiile mari au o pondere de mai puțin de 10% pentru toți cei trei indicatori”, a declarat Liviu Sas, în cadrul conferinței „Capitalul autohton al României – internaționalizarea businessurilor: maturizare și trecerea la statutul de forță regională”, organizată marți de Conferințele CDG și Banca Națională a României (BNR)..

În intervalul 2018-2024, cifra de afaceri a companiilor din România a crescut cu 79%, în condițiile în care profitul cumulat a crescut cu 103%. Din punct de vedere al numărului de angajați, creșterea a fost modestă, de 7%, „ceea ce indică o creștere semnificativă din punct de vedere al productivității și al profitului per angajat. Dacă ne uităm la evoluția IMM-urilor, vedem că este în aceeași linie cu evoluția la nivel național, cu mențiunea unei creșteri mai pronunțate a numărului de angajați, de 10%”, susține specialistul.

Din analiza sa mai reiese că dacă ne uităm la ecartul productivității muncii între marile companii și IMM-uri, adică cifra de afaceri per angajat, „vedem un ecart semnificativ, deși profitul per angajat între cele două categorii este aproximativ la același nivel.”

„Acest ecart se păstrează în 2024, deși IMM-urile s-au apropiat foarte mult de nivelul de productivitate al companiilor mari din 2018. După cum se observă, companiile mari au avut un avans mult mai accelerat”, susține Liviu Sas.

