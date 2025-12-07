LIVE UPDATE/ Alegeri pentru Primăria București: 15 candidați în cursă. Prezența la vot în timp real

UPDATE Cătălin Drulă, candidatul USR, a votat.

„Am votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru oraşul nostru, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcţiei, să facem proiectele mari de care acest oraş are nevoie, să ţinem departe de Primăria Capitalei orice influenţe nefaste şi cred că aceste alegeri trebuie privite cu optimism, cu încredere în viitor”, a declarat el

UPDATE Anca Alexandrescu, susținută de AUR, a votat la alegerile pentru București.

„Am votat pentru un oraş în care să se poată trăi şi să ne permitem să trăim. Am venit cu credinţă, cu recunoştinţă pentru tot ceea ce am trăit aceste săptămâni”, a declarat Alexandrescu, la ieşirea de la urne.

UPDATE Președintele Nicușor Dan a votat.

„Sunt niște alegeri pentru București, sunt niște alegeri simbolice, care dau o direcție pe politica natională, avem niște partide care au avut niște candidați, dar coaliția nu are niciun motiv să nu funcționeze pe partea asta”, indiferent de rezultat, a declarat el la ieșirea de la urne.

UPDATE La ora 10:00, prezența la vot în București a fost de 3,65%, față de circa 6% la scrutinul din iunie 2024.

UPDATE Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Capitală, a votat.

„Am votat pentru proiecte, pentru un București dezvoltat, nu pentru certuri sterile. Am votat pentru integritate, cu inima impacată că am facut tot am putut în această campanie și îi chem pe oameni la vot. Din păcate este un singur tur, de acum înainte voi fi cel care va promova votul în 2 tururi. Aștept rezultatele diseară, sunt foarte încrezator că voi câștiga. În ultima perioadă s-au facut tot felul de manipulări prin sandajele de opinie”, a declarat Ciucu.

UPDATE Ana Ciceală, candidata SENS, a votat.

„Ne-am obișnuit să ne trăim viețile de pe o zi pe alta, cu capul în pământ. Azi e o zi bună pentru a începe să ne construim viitorul. Încurajez bucureștenii să voteze și le transmit că e important să voteze de dimineață pentru că seara e posibil să se mai formeze cozi Viețile noastre pot arăta diferit dacă reînnodăm încrederea între noi”, a declarat Ana Ciceală, la ieșirea de la vot.

UPDATE La ora 09:00, prezența a urcat la 1,89%, procent semnificativ mai redus decât cel de la scrutinele precedente, când la această oră depășea 3%.

UPDATE În prima oră de la deschiderea secțiilor au votat 15.689 de persoane, echivalentul unei prezențe de 0,87%.

UPDATE Prezența la vot în timp real

Urnele din cele 1.289 de secții de votare din Capitală s-au deschis la ora 07:00. Pe listele permanente și complementare sunt înscriși 1.803.728 de alegători.

Pe buletinul de vot figurează 17 candidați, 10 susținuți de partide și șapte candidați independenți, însă doi dintre aceștia, respectiv Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici, și-au anunțat retragerea.

Ordinea pe buletinul de vot este:

Poziția 1 – Cătălin Drulă – Uniunea Salvați România; deputat, inginer IT

Poziția 2 – Daniel Băluță – Partidul Social Democrat; primar al Sectorului 4, de profesie medic

Poziția 3 – George-Valentin Burcea – Partidul Oamenilor Tineri; actor

Poziția 4 – Ciprian Ciucu – Partidul Național Liberal; primar al Sectorului 6, licențiat în Științe politice

Poziția 5 – Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educație Natură Sustenabilitate; politician, licențiat în Filosofie

Poziția 6 – Liviu-Gheorghe Floarea – Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache; antreprenor

Poziția 7 – Gheorghe Macovei – Partidul România Mare; antreprenor

Poziția 8 – Oana Crețu – Partidul Social Democrat Unit; avocat

Poziția 9 – Mihai-Ioan Lasca – Patrioții Poporului Român; jurist

Poziția 10 – Rareș Lazăr – Partidul România în Acțiune; antreprenor

Poziția 11 – Anca-Nicoleta Alexandrescu – Alianța electorală ‘Dreptate pentru București’; jurnalist

Poziția 12 – Dănuț-Angelo Trifu – candidat independent; inginer electronist

Poziția 13 – Eugen-Orlando Teodorovici – candidat independent; economist, fost ministru al Finanțelor

Poziția 14 – Gheorghe Nețoiu – candidat independent; antreprenor, fost acționar la Clubul de Fotbal Dinamo

Poziția 15 – Vlad-Dan Gheorghe – candidat independent; fost europarlamentar, lider al partidului DREPT, jurist

Poziția 16 – Angela Negrotă – candidat independent; jurist, antreprenor

Poziția 17 – Constantin-Titian Filip – candidat independent; medic, a candidat și în iunie 2024 la PMB

Remus Ștefureac, INSCOP: Prezența va influența semnificativ ponderea candidaților

Prezența la vot la alegerile precedente, din iunie 2024, a fost de 41,3% (747.254 de alegători), scrutinul fiind câștigat de Nicușor Dan, cu un scor de 47,6%.

Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, a spus vineri că „una dintre cheile deznodământului alegerilor pentru primăria Capitalei va fi prezența la urne a bucureștenilor care va influența semnificativ ponderea finală a fiecărui candidat.”

„În ultimele 3 săptămâni, în sondajele INSCOP, estimarea prezenței extrasă din declarațiile oamenilor a scăzut de la 62%, la 52%, la 51%, pana la 48%. Încă ridicată comparativ cu prezența efectivă de la alegerile locale din 9 iunie 2024 când a fost de 41%. Pe de altă parte, tot în București, în turul 2 al alegerilor prezidențiale din acest an, prezența a fost de 61%, iar în turul 1 de 50%. În turul 1 din noiembrie 2024, prezența în București a fost de 52%. E adevărat, alegeri diferite, cu regim juridic diferit de desemnare a alegătorului eligibil”, a afirmat Ștefureac într-o postare pe Facebook.

Alte 11 scrutinuri parțiale locale au loc duminică/ Fostul premier Marcel Ciolacu, pe listă în cursa pentru CJ Buzău

Locuitorii din 10 comune și din județul Buzău, unde funcția de președinte al Consiliului Județean a rămas vacantă după ce Lucian Romașcanu a fost numit membru al Curții Europene de Conturi, ies astăzi la vot.

Pentru alegerea președintelui Consiliului Județean (CJ) Buzău, au fost validați opt candidați, printre care și fostul premier Marcel Ciolacu, în prezent deputat.

Alegeri mai sunt și în: comuna Remetea din județul Bihor, comuna Marga din Caraș-Severin, comunele Dobromir și Lumina din județul Constanța, orașul Găești din Dâmbovița, comuna Valea Ciorii din Ialomița, comuna Vânători din județul Iași, comunele Poienile de sub Munte și Șieu din Maramureș și comuna Cârța din Sibiu.

